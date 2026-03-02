＜ 主に民間教育業界向け ＞高校生用通年教材『高校 SPIRAL』に【物理 ／上下巻】、【生物 ／上下巻】、【化学 ／上下巻】の６種が新たに加わります！生徒も先生も使いやすい個別指導教材です！

株式会社学書

当社／株式会社学書（代表取締役 田村茂彦）は

高校生用通年教材『高校 SPIRALシリーズ』に新刊として

【物理／上下巻】、【生物／上下巻】、【化学／上下巻】の

６種のラインナップをそれぞれリリース致します。

（各上巻：2026年２月（リリース済）、各下巻：2026年 夏頃）

◇ 各テキスト教材の「教科書対照表」は当社HPに掲載しております。

＜ 『高校 SPIRAL』の主な特長 ＞

〇 高校での日々の授業内容の理解や定期テスト対策を中心として、

一部の科目では共通テスト対策も取り扱っています。

〇 基礎から標準までの問題をくり返し解くことで学力の定着を図ります。

〇 解答解説には、詳しい途中式や補足説明なども掲載していますので、

自学自習にもお使いいただけます。

〇 日々の学習にご使用いただけるので、

総合型選抜、推薦型選抜等で大学進学を狙う指導にもおすすめです。

〇 映像授業コンテンツ「eduplus+」に対応しております。

（映像授業コンテンツ「eduplus+」http://www.ju-chool.net/sky_system(http://www.ju-chool.net/sky_system)）

〇 指導に便利な「Teacher’s Guide」が全科目にご用意してあります。

「STUDY GUIDE」部分の解説動画を無料でご覧いただけます。

◇ 当テキストのデジタル版（生徒用+指導書）の「D-EDU Book」にも対応しております。

＜ 『高校 SPIRAL』の紙面構成と解答解説 ＞

〇 紙面構成 〇

１. STUDY GUIDE その単元の重要なポイントついて学習します。

２. POINT CHECK １.で学習したことが理解できているか、基礎的な問題で確認します。

３. PRACTICE 学力定着のためのオーソドックスの問題を基礎からやや難しめのレベルまで。

４. REPEAT ３.と同様の出題形式で構成した類題です。（自習・宿題用にも活用可！）

５. EXERCISE 複数の単元から構成される幅広いパターンの問題に挑戦する事が出来ます。

６. FINAL CHECK ５.よりも出題範囲を広げた章末問題です。

◇ 「解答」は本冊の縮刷版、「英・数・理・国」には途中式や詳細な解説をしっかり掲載しています。

株式会社 学書 https://www.gakusho.com/official/

当社（株式会社学書）は名古屋に本社を置く、教育図書教材の出版社です。

小中校生向けの問題集を主軸として、現在約1,000アイテムの教材を出版。

※販売先は日本全国の民間教育機関

（学習塾・専門学校・私立学校等 （販売代理店経由含む））。

昨今は教育図書教材の出版だけではなく、

デジタル教材や業務システム開発も手掛けております。

