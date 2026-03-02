前向きなエネルギーを象徴するオレンジが目印の異業種コラボ　夢の豪華賞品が当たる「オレンジ夢ガチャキャンペーン」を開催

株式会社ロイヤリティ マーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、オレンジが目印の企業とともに、2026年3月2日（月）～3月31日（火）に「オレンジ夢ガチャキャンペーン」を開催します。

「オレンジ夢ガチャキャンペーン」は、「オレンジが心をつなぐ。」をテーマに、共通ポイント「Ponta」と“オレンジ色”にゆかりのある異業種5社がコラボレーションする企画です。

オレンジがもたらす前向きなイメージを、新生活が始まる時期にPonta会員に届けるとともに、参加企業への相互送客を図ります。LMは、Pontaで培った1億人超の顧客接点を通じ、本キャンペーンの告知をフォロワー83万人のPonta公式アカウントなどオウンドメディアで一体的に行います。今回はCP One Japan合同会社が提供するロケットナウ（Rocket Now）、BACKSEAT暗号資産交換業株式会社が提供するPontaビットコin牧場、FWD生命保険株式会社、KDDI株式会社が提供するau、株式会社オートバックスセブンが展開するオートバックスの合計5つの企業・ブランドが参画します。

本キャンペーンでは、期間中、2つの企画を行います。1つ目の企画は、「オレンジ夢ガチャ」です。キャンペーンページで、参加企業それぞれの夢ガチャを引いた方に、Pontaポイント、参加企業のクーポン、「夢の豪華賞品」の抽選に必要な「パス」のいずれかをプレゼントします。5つ以上のパスを獲得した方の中から抽選で、参加企業ごとに設定した「夢の豪華賞品」として最大10万Pontaポイントまたは2万円分のギフトカードをプレゼントします。

2つ目の企画では、2026年3月11日（水）～3月21日（土）、Ponta公式Xアカウント（＠Ponta(https://x.com/Ponta)）をフォローして、参加企業の夢ガチャ紹介の投稿をリポストした方の中から、抽選で最大5,000Pontaポイントをプレゼントします。

LMはPontaで企業同士をつなぎ、異業種の企業が一体となって参加できる合同企画を実施しています。Ponta経済圏の垣根を超えて、より多くの企業に参加していただける機会を今後も提供してまいります。

LMは、「Ponta」の「便利・おトク・楽しい」世界が、いつでもどこでも広がる生活密着型サービスを提供しています。

オレンジ夢ガチャキャンペーン 概要

キャンペーンページ：https://www.ponta.jp/c/campaign/orangedreamgacha/

＜参画企業・ブランド＞

・ロケットナウ（Rocket Now）（CP One Japan合同会社）

https://www.rocketnow.co.jp/

・Pontaビットコin牧場（BACKSEAT暗号資産交換業株式会社）

https://backseat-service.com/farm-game/

・FWD生命保険株式会社

https://www.fwdlife.co.jp/

・au（KDDI株式会社）

https://www.au.com/

・オートバックス（株式会社オートバックスセブン）

https://www.autobacs.com/

１.オレンジ夢ガチャ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/876_1_5b27a56e8dcad6202513e53f435160de.jpg?v=202603021151 ]

※夢の豪華賞品のポイント加算および特典の発送は、2026年5月末ごろを予定しています

※夢の豪華賞品の抽選に必要なパスは、１つのPonta IDにつき、各企業1個まで獲得できます。シークレットパスは、参加企業のパス1個分としてカウントします

※パスの獲得状況は、Pontaスタンプカード(https://www.ponta.jp/front/LWAS900/SLWAS900110.htm?a=7da51d49e0213bdbff7092cba80949c3&p=%2F)をご確認ください

２.フォロー＆リポストキャンペーン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/876_2_c1ee4627b76f486733ee53b219c09930.jpg?v=202603021151 ]

※その場で当選結果が表示され、当選した場合、Pontaポイントのギフトコードが発行されます

※ポイント加算は、ギフトコードの交換後、即日～翌日ごろの予定です