ファミペイ翌月払いにはじめて登録するともれなく1,000円相当進呈キャンペーン開催！

株式会社ファミマデジタルワン

ファミマのアプリ「ファミペイ」内で金融サービスを提供する株式会社ファミマデジタルワン（本社：東京都港区、代表取締役社長：村井律夫）は、2026年3月1日（日）から、ファミペイ翌月払いをはじめて登録するともれなく1,000円相当を進呈するキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン概要】

期間中に、エントリーの上でファミペイ翌月払いをはじめて登録完了するともれなく1,000円相当の期間限定ファミマポイントを進呈します。

さらに、ファミペイ翌月払いの引落口座の登録を完了、ファミペイカードの初期設定を完了するとそれぞれ500円相当を追加で進呈します。

ファミペイ翌月払いの新規登録後、各種設定をすべて完了した場合、合計2,000円相当を進呈します！

尚、本キャンペーンはファミペイアプリ内の他のキャンペーンとの併用も可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59521/table/21_1_0149bc48ffb1cb45bbdbd9df2d744179.jpg?v=202603021151 ]

＜ファミペイ翌月払いの引落口座登録完了について＞

引落口座を登録完了後、ファミペイ翌月払いのお支払方法を「ファミリーマートで支払」ではなく、登録した口座引落に設定されている方が特典対象となります。

お支払方法は、キャンペーン特典進呈まで口座引落での設定が必要です。



＜ファミペイカードの初期設定完了について＞

ファミペイカードの初期設定完了は2026年5月31日（日）までに完了していれば特典進呈の対象となります。

通常はファミペイカードのお申込みから1週間程度でご自宅へ普通郵便でのお届けとなりますが、離島にお住まいの場合や大型連休にかかる場合、最大3週間程度お時間をいただく場合がございます。



【エントリー及びキャンペーン期間】

2026年3月1日（日）00:00 ～ 4月30日（木）23:59

※エントリー及びファミペイ翌月払いのご登録、各種設定完了の順序は問いません。



【キャンペーン対象外となる場合について】

１.以下に該当される方は本キャンペーン対象外です。

・2026年2月28日(土)以前にファミペイ翌月払いにご登録いただいている方。

ファミペイ翌月払いを解約し、本キャンペーン期間中に再度ご登録いただいた場合も対象外となります。

２.以下に該当される場合はキャンペーン特典進呈の対象外となります。

・キャンペーン特典進呈までに、ファミペイ翌月払いのお支払いを延滞または登録を解除された場合。

尚、「ファミペイ翌月払い」の「利用限度額」を0円に設定している場合、登録解除とはなりません。

・当社各種規定に違反された方、もしくはファミペイアプリのご利用状況により、当社が不適当と判断した場合。

３.各種条件での対象外について

＜ファミペイ翌月払いの引落口座登録完了について＞

キャンペーン期間終了後、キャンペーン特典進呈までに、ファミペイ翌月払いのお支払方法を「ファミリーマートで支払」に変更された場合は特典進呈の対象外となります。

＜ファミペイカードの初期設定完了について＞

2026年5月31日（日）までに設定を完了していない場合は特典進呈の対象外となります。



【期間限定ファミマポイント進呈日・有効期限】

進呈日：2026年6月末日頃

有効期限：2026年8月31日（月）迄



【注意事項】

・本キャンペーンは株式会社ファミマデジタルワンが独自に行うものであり、Google LLC.やApple Inc.およびApple Japan合同会社とは関係ありません。

その他の注意事項は下記の特設ページをご確認ください。

URL：https://famipay.famidigi.jp/cp/cp218/260301/



＜ご参考＞

■「ファミペイ翌月払い」

ファミマのアプリ「ファミペイ」の多彩な決済機能の1つとして提供している「ファミペイ翌月払い」は、1ヶ月間のファミペイ決済ご利用額を翌月にまとめてお支払いいただけるサービスです。

※1 ファミリーマートでのお支払いには収納事務手数料がかかります。また、口座引落の場合も「自動リボ」および「スキップ払い」、「分割払い」をご利用いただくと手数料がかかります。※2 一部ファミペイ払いがご利用いただけない公共料金・各種料金のお支払いがあります。※3 ファミペイ払いおよびファミペイ翌月払いのご利用による通常の1％還元(公共料金・各種料金等のお支払いの場合は0.5%＋10円相当のファミマポイント/件)に加え、ファミペイ翌月払いステップボーナスと合わせ最大10％を還元します。

詳細は下記のページをご確認ください。

URL： https://famipay.famidigi.jp/guide/skip/

■会社情報

会社名 ： 株式会社ファミマデジタルワン (Famima Digital One Co., Ltd. )

設立 ： 2000年5月19日

代表取締役社長 ： 村井 律夫

住所 ： 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS

公式サイト ： https://famidigi.jp/(https://famidigi.jp/)