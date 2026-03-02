今話題の「事前販売」で在庫・金銭リスクをゼロへ！大小あらゆるイベントで活躍する物販アプリ「EventOrder」の累計事前販売件数が30万件を突破

株式会社ALBA

株式会社ALBA（本社：東京都新宿区、代表取締役：金井崇晃）が運営するイベント物販アプリ

「EventOrder（イベントオーダー）」は、サービス開始からの累計事前販売件数が30万件を突破したことをお知らせいたします。

近年、イベント業界で急速にトレンドとなっている「事前販売（会場受取）」

EventOrderは2021年のリリース以来、数万人規模のドーム公演から

スタッフ数名で回す小規模ライブ・展示会まで、規模を問わずあらゆるイベントで大活躍しています。

「在庫リスクなし」「釣り銭準備不要」という運営側のメリットに加え、

当日販売（POSレジ・モバイルオーダー）もカバーするハイブリッドなシステムとして

イベント物販の新たなスタンダードとしての導入が加速しています。

■ なぜ今、「事前販売（会場受取）」が話題なのか？

これまで主流だった「事前通販」には、お客様の「送料負担」や、ライブ2週間前には納品・発送しなければならない運営側の「極めてタイトな製作スケジュール（リードタイム）」という大きな課題がありました。

EventOrderの事前販売（会場受取）なら、これらの課題を一挙に解決できます。

【お客様】 会場で受け取るため「送料ゼロ」。購買ハードルが大幅に下がります。

【運営側】 初動の受注数を見て発注できるメリットはそのままに、発送期間が不要なため、ライブ直前までグッズの製作期間を確保できます。

■ 大規模から小規模まで大活躍！EventOrderがもたらす現場の変革

EventOrderは、イベントの規模に応じた「現場のリアルな悩み」を解決します。

【小規模・ワンオペ現場】リスクと負担を極限までカット

「釣り銭・レジ締め」一切不要

事前決済済みのため、当日の業務は「商品を渡すだけ」。金銭トラブルが起きず、物販専任スタッフがいない少人数の現場でも安全に回せます。

「売れるかわからない在庫」を持たない

予約された「確定分」だけを持ち込むため、大量の搬入コストや、売れ残りを着払いで送り返す無駄を省き、身軽な運営を実現します。

【大規模・ドームクラス】「買えない」機会損失と行列をゼロに

受取枠の撤廃（フリーフロー方式）

「期間中いつでも受取可能」な仕組みにより、時間枠完売によるカゴ落ち（購入断念）を防ぎ、売上を最大化します。

5年間・30万件「事故ゼロ」のインフラ

販売初日のスパイク（アクセス集中）も安定処理。累計30万件の処理実績において、サーバーダウンや情報漏洩事故は一度もありません。

■ 現場に個人情報を出さない「鉄壁の管理」

現場の端末（iPad）や出力帳票には「注文ID」と「商品内容」のみを表示。氏名・電話番号等の個人情報は現場スタッフの目には一切触れません。短期アルバイト等にも安心して端末を任せられ、物理的な情報漏洩リスクを排除します。

■「事前決済」＋「当日販売DX」のハイブリッド運用

EventOrderは事前販売だけでなく、当日の現場運営（POS）もトータルでサポートし

当日の熱量（衝動買いニーズ）も逃しません。

当日販売もキャッシュレス＆高速化

「レジスキップ機能」や、お客様のスマホで作る「デジタル注文票」を併用することで、当日の口頭注文ミスを防ぎ、決済時間を劇的に短縮します。

堅牢なオフライン対策

当日販売用POSは、通信断絶時でもレジ業務を継続できる「オフラインモード」を搭載。電波の入りにくい野外フェス等でも安心して導入いただけます。

■ 今後の展望

PayPayドーム、日本武道館、全国Zeppツアーなどでの稼働実績を基盤に

今後もあらゆる現場のニーズに応えるシステムの利便性向上を継続してまいります。

規模を問わず、すべてのイベント主催者の収益向上と、ファンの「並ばない快適な体験」を支えるインフラとしてサービスを拡大してまいります。

■ サービス概要資料のダウンロードについて

本プレスリリースの内容をさらに詳しくまとめた、全9ページのサービス概要資料（PDF）をご用意しております。以下よりダウンロードしてご覧ください。