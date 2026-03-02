シーネット、「物流倉庫ロボティクス・オペレーション展 2026」に出展

株式会社シーネット

倉庫管理システム（以下、WMS）の開発提供を手掛ける株式会社シーネット（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：小野崎伸彦）は、2026年3月12日（木）～13日（金）に品川インターシティホールで開催される「物流倉庫ロボティクス・オペレーション展 2026」に出展することをお知らせいたします。

■出展の背景

2026年、物流は「課題」から「競争力」へとフェーズが移行しています。

本展示会は、日鉄興和不動産株式会社が主催し、次世代物流テックを体感できる最新ソリューションが集約されたイベントです。シーネットは本展にて、WMSを中心に、物流DXを加速する最新ソリューションを多数展示し、物流現場の課題を競争力に変えるヒントをご提案いたします。

■主な見どころ

・すべてのハブとなるWMSのご紹介

倉庫管理の効率化・物流DXを推進するシーネットの主力製品「ci.Himalayas/R2」をご紹介します。最新の取り組みや、豊富なマテハン機器との連携実績についてもご紹介いたしますので、自社に最適なシステム構築をご検討中の方はぜひブースにてお問い合わせください。



・物流KPIを可視化する分析ツールのご紹介

WMSに蓄積された物流ビッグデータを活用し、誰でも簡単に物流KPIを可視化・分析できるアプリケーションです。「作業生産性」「在庫回転期間」「出荷頻度ABC分析」などの分析に加え、販売機会損失を防ぐための「欠品・未出荷」分析機能も搭載。直感的な操作で現状を把握し、データに基づいた現場改善と経営判断をサポートします。

・搬送型AMR「モッテクルー」を公開！

最新ソリューションとして、3Dセンサー搭載の搬送型AMR「モッテクルー」をご紹介します。庫内搬送の自動化と省人化を強力にサポートするロボティクスの実力をぜひご覧ください。

■ ミニセミナー開催のご案内

会期中、シーネットコネクトサービスによるミニセミナーを開催いたします。参加費無料・事前申込不要でご参加いただけます。

テーマ： 3Dセンサー搭載! 止まらない搬送型AMR 「モッテクルー」

日時： 2026年3月12日(木) 13:25～13:50

会場： 品川インターシティホール棟地下1階 貸会議室1+2

登壇者： 株式会社シーネットコネクトサービス ソリューション営業部 部長 逸見 勇太

■開催概要

名称：物流倉庫ロボティクス・オペレーション展 2026

会期：2026年3月12日(木) 9:00-17:00、3月13日(金) 9:00-17:00

会場：品川インターシティホール（東京都港区港南2-15-4）

主催：日鉄興和不動産株式会社、EXOTEC NIHON株式会社、東芝テック株式会社

展示会詳細・お申込み： https://www.toshibatec.co.jp/event/info/100241010260312/

【株式会社シーネットについて】

シーネットは、1992年の創業以来、物流一筋にシステム化による業務効率化と品質向上に取り組んできた、倉庫管理システムのパイオニアです。「現場をＩＴで気持ち良くする」を企業理念に掲げ、営業・開発・サポートまで、プロジェクトに携わる関係者全員が、それぞれの視点で物流の現場を熟知し、物流現場が抱える課題に最適解を提示しています。

2011年から14年連続クラウド型WMS売上シェアNo.1*を達成。現在は、物流システムサービスインテグレーションを通じ、多様な企業の物流戦略をサポートしています。

*デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2025年度版 https://mic-r.co.jp/mr/03650/

実績詳細ページ：https://www.cross-docking.com/philosophy/

会社名： 株式会社シーネット

設立：1992年1月10日

代表者： 代表取締役社長 小野崎 伸彦

URL：https://www.cross-docking.com/

所在地：〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 11 階

事業内容：

・物流システム研究開発・販売業務

・物流システムクラウドサービス業務

・音声・画像認識システム研究開発・販売業務

・モバイル端末販売業務

・電気通信工事業（建設業許可番号:千葉県知事(般-28)第50701号）