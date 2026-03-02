小学校の環境学習を通して子どもたちとアマモ場を再生

東洋建設株式会社

東洋建設株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：中村龍由）は、2026年2月9日、福岡市立奈多小学校の環境学習「博多湾の環境を守るためにできること」（主催：福岡市港湾空港局）に技術協力として参加し、同校の5年生93名も参加しました。

アマモは海草の一種で、水深の浅い場所に育ちます。「海のゆりかご」といわれ、魚などの生息地や産卵場所として海洋生態系に重要な役割を果たしています。また、光合成でCO2を吸収することからブルーカーボンと呼ばれ、吸収源としての機能も注目されています。

アマモは、以前は全国各地に生息していましたが、高度経済成長期の沿岸部の開発・埋立や水質悪化、そして近年の気候変動に伴う海水温の上昇などにより、その生息地（アマモ場）は大きく減少しています。

“海域の環境保全活動には将来を担う地元の子どもたちの協力が不可欠”という当社と福岡市の想いが合致し、福岡市内小学校でのアマモポット（自然界でアマモが生息する環境を再現した育苗キット）を通した環境学習をスタートさせました。

福岡市立奈多小学校の環境学習は、2011年から15年間継続して開催（2020年のみコロナ禍で休止）されており、当社は初年度からアマモポット作成に関する技術協力をしています。当社が博多湾から採取したアマモの種子を小学生が発芽させ、約4カ月育てた苗を当社の協力会社である國富株式会社（本社：広島県呉市、代表取締役社長：國富將嗣）のダイバーが博多湾に植え付けを行っています。

当社は、海洋土木に従事するマリンコントラクターとして、協力会社とともに今後も継続して地元の子どもたちとアマモ場をはじめとする藻場の創出・再生に取り組み、海域の環境保全活動に貢献してまいります。

■当社のアマモ場造成・再生活動について

当社は水域環境の改善に貢献するため、「アマモ播種（はしゅ）シート」や藻場造成の適地評価システム「SEADS」などを開発し、2000年代はじめより全国各地でアマモ場再生事業に取り組んでいるフロントランナーです。

「アマモ播種シート」によるアマモ場造成は、現在までに全国約40ヶ所で実施されています。同工法は2005年より福岡市が行っている博多湾でのアマモ場造成活動においても採用されています。

また、兵庫県明石市の東播海岸（江井島）で造成したアマモ場は、そのCO2吸収効果が認められ、2022年度より3年連続でブルーカーボンクレジットを取得しています。



＊ 【東洋建設】播種シートによるアマモ場造成法(https://www.toyo-const.co.jp/technology/1014.html)

＊ 【東洋建設】藻場造成のための海岸工学的適地評価システム SEADS(https://www.toyo-const.co.jp/technology/1031.html)

育てたアマモポットを当社の協力会社のダイバーへ受け渡す小学生小学生からダイバーに質問小学生からの質問に答えるダイバーアマモポットから取り出したアマモの苗。苗が入っている袋は植え付け後、海中で分解されます