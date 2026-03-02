RTB House、セルフサービス型プラットフォーム「rtb.com」をローンチ

RTB House Japan株式会社

最先端のAIディープラーニングベース（深層学習）によるデジタルマーケティングテクノロジーを提供するRTB House（本社：ポーランド・ワルシャワ、社長：ロバート・ディチコフスキー）は、このたびセルフサービス型の広告運用プラットフォーム「rtb.com」を正式に提供開始いたしました。

本プラットフォームは、タグ設置やフィード設定といった初期設定から広告配信・運用までを、広告代理店様および広告主様ご自身で一気通貫で実施いただけるソリューションです。これにより、運用体制やスピード感、社内リソースに応じた柔軟な広告運用が可能になります。 なお国内では、広告代理店サイバーエースにて、本プラットフォームを用いた第一号となる広告配信を2月13日に開始しました。

RTB Houseはこれまで、広告運用をフルマネージドサービスとして提供してまいりましたが、本プラットフォームの提供開始により、お客様のニーズや運用体制に合わせて、セルフサービス型という新たな選択肢をご提供いたします。

rtb.com 管理画面

RTB Houseについて

RTB Houseはポーランド・ワルシャワに本社を置き、最先端のマーケティングテクノロジーを世界のトップブランドおよびエージェンシーに提供しています。RTB Houseはディープラーニング（深層学習）に基づいた世界初の広告入札エンジンを独自開発し、広告主の全てのファネル段階における目標達成に貢献しています。

2012年の創業以来チームは急速に拡大しており、現在1,000人以上のプロフェッショナルが、世界30か国、80か所以上の拠点で4,000以上のキャンペーンを世界中のクライアントに展開しています。

RTB Houseは2018年に深層学習をアルゴリズム全てに展開してからも人工知能の研究を進めています。新しいマーテックソリューションを発明・開発するためにAIマーケティングラボ、クリエイティブラボを開設し、AIを基にしたブランディング広告やリターゲティングソリューションなどを提供しています。

詳細は https://www.rtbhouse.com/ をご覧ください。

