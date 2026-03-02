恵比寿のコーヒー×ラザニア専門店「COLORS CAFE」でimako席キープが使えるように！

株式会社imako

株式会示imako（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田真衣）が運営するカフェ混雑情報マップ「imako（いまこ）」は、恵比寿のスペシャルティコーヒー×ラザニア専門店「COLORS CAFE」（東京都渋谷区恵比寿南）において、マップ上から気になるカフェの空き状況をお店に確認できるサービス「直前席キープ」の導入を開始したことをお知らせいたします。



「直前席キープ」とは？

「直前席キープ」は、「今からカフェに行きたい」と思ったその瞬間に、imakoのアプリ上からお店を選び、ボタンひとつでお店の“今”がわかるサービスです。空いていればそのまま15分間席をキープ。満席でも、お店の現在の状況（満席・数組待ち・行列など）が届くので、行く前にお店の“今”がわかり、無駄足を防げます。

ご利用の流れ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148736/table/25_1_96963c2dd5fc7da1684f5621910adf1d.jpg?v=202603020151 ]

導入店舗のご紹介 COLORS CAFE（カラーズカフェ）

JR恵比寿駅・地下鉄日比谷線恵比寿駅から徒歩3分のビル8階に位置する隠れ家カフェ。スペシャルティコーヒーと4色のラザニアから好きな組み合わせを選べる専門店です。ラテアート世界チャンピオン深山晋作氏と共同開発した「ラザニアブレンド」や、日本テレビ「ぶらり途中下車の旅」での紹介など、メディアでも話題のお店です。

- 店舗名:COLORS CAFE（カラーズカフェ）- 住所:東京都渋谷区恵比寿南 1-9-4 長谷川力ビル 8F- アクセス:JR恵比寿駅／地下鉄日比谷線恵比寿駅より徒歩3分- 営業時間:11:00～18:00（定休日なし）- 特徴:スペシャルティコーヒー×ラザニア専門店- Webサイト:https://c-colors.jp/- Instagram : @colorscafe_ebisu

導入の背景

COLORS CAFEはランチ利用のお客様が多く、ランチタイムは満席になることもある一方で、カフェタイムには空席があることもあります。また、ビル8階の隠れ家的な立地のため、外から空席状況が確認しづらく、「行ってみたら満席だった」という声もありました。

imakoの「直前席キープ」を導入することで、ユーザーは行く前にお店の“今”を確認でき、満席でわざわざ足を運ぶことを防げます。空いていればそのまま席をキープできるため、お客様に安心してお店に向かっていただくことができます。

imako（いまこ）について

imakoは、都内主要エリア5,000店舗以上のカフェ混雑情報をリアルタイムで掲載するカフェ混雑情報マップです。「直前席キープ」は、「今から確実に入りたい」ユーザーと「空席時間を有効活用したい」店舗をつなぐ新しいカフェ体験を提供しています。登録不要・利用無料で、どなたでもすぐにご利用いただけます。

会社概要

- imakoサービス：https://app.imakoapp.com/- 直前席キープ対応店舗一覧：https://app.imakoapp.com/availableReserveSpots- 会社名:株式会社imako- 所在地:東京都渋谷区神泉町10番15号 アネックス神泉301- 代表取締役:浜田真衣- 設立:2024年3月28日- 事業内容:カフェ混雑情報プラットフォーム「imako」の企画・開発・運営- Webサイト:https://imakoapp.com/

■ 加盟店募集について

加盟店募集も随時行っております。詳細は以下よりお問い合わせください。

企業様先行申込：https://forms.gle/4Qqs1FtHzahf3H1d7(https://forms.gle/4Qqs1FtHzahf3H1d7)