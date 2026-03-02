ゼロボード、サッカーJ1 水戸ホーリーホックのオフィシャルパートナーに就任

株式会社ゼロボード

企業のサステナビリティ経営を支援する株式会社ゼロボード（東京都港区、代表取締役：渡慶次道隆、以下 当社）は、2026年3月1日、サッカーJ1リーグ所属の水戸ホーリーホック（本拠地：茨城県水戸市）のオフィシャルパートナーに就任しました。

今年2月に創設された、クラブのサステナビリティ推進を共に担う新たなパートナー枠『サステナアシスト』として、同クラブの取り組みを支援します。まずは「Zeroboard」の提供を通じて、GHG（温室効果ガス）排出量の算定をサポートいたします。

パートナー就任の背景と今後の展開

水戸ホーリーホックは、Jリーグが掲げる「PLANET（気候アクション）」「PEOPLE（インクルーシブな社会）」「COMMUNITY（地域コミュニティ）」の3つの枠組みに沿い、サステナビリティの取り組みを推進しています。特に「PLANET」領域では、地球温暖化対策や環境教育など、クラブ独自の活動を展開しています。

当社は、こうしたクラブの姿勢と取り組みに深く賛同し、『サステナアシスト』として参画いたしました。まずはGHG排出量の算定を通じて環境負荷の可視化を支援し、今後は削減目標の設定や具体的なアクションの検討など、実効性のある取り組みへと発展させていけるよう両社で検討してまいります。

本パートナーシップは、単なる支援にとどまらず、スポーツクラブと企業が連携し、地域社会に新たな価値を創出する取り組みです。スポーツの持つ発信力と、データに基づくサステナビリティ推進を掛け合わせることで、地域とともに持続可能な社会の実現を目指します。

両社のコメント

- 株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック 代表取締役社長 小島耕氏

この度、気候アクションに関する取り組みにご賛同いただき、株式会社ゼロボード様より、『サステナアシスト』としてご支援いただけることに感謝申し上げます。

GHG排出量の測定は、持続可能な社会・クラブの実現に向けて必要不可欠なデータです。測定結果により自分たちの現在地を把握するとともに、実施したアクションが期待した効果を発揮できているのかを定量情報に基づく検証が可能となります。ゼロボード様のご支援のもと、地域の未来につながる気候アクションを更に推進して参ります。

- 株式会社ゼロボード 代表取締役 渡慶次道隆

水戸ホーリーホック様のJ1昇格、誠におめでとうございます。大きな目標に挑戦し、強い想いで成し遂げた姿に、大きな勇気をいただきました。

クラブが掲げる「PLANET」「PEOPLE」「COMMUNITY」という3つの枠組みに深く共感するとともに、このたび『サステナアシスト』として共に歩めることを大変光栄に思います。まずはGHG排出量の算定を通じて環境負荷を可視化し、持続可能なクラブ運営の基盤づくりを支援してまいります。

J1という新たな舞台で挑戦を続けるクラブとともに、私たちも一企業として挑戦を続けます。スポーツの持つ発信力と、データの力を掛け合わせ、地域に誇れる持続可能な未来を共に創っていきたいと思っています。

水戸ホーリーホックについて

社名 ：株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック（https://www.mito-hollyhock.net/）

所在地：茨城県水戸市宮町1丁目7-44 COMBOX310 1階

代表者：小島 耕

設立：1994年（Jリーグ加盟年：2000年）

サステナビリティの取り組み：https://www.mito-hollyhock.net/sustainability/

会社概要

社名：株式会社ゼロボード｜Zeroboard Inc.（https://www.zeroboard.jp/）

所在地：東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー10階

代表者：代表取締役 渡慶次道隆

設立：2021年8月24日

事業内容：ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューション「Zeroboard Sustainability Platform」の開発・提供／サステナビリティ経営に関するコンサルティング／ユーザーコミュニティ「All Aboard!」の運営

Zeroboard Sustainability Platformの概要

ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューションです。豊富なプロダクトラインナップによって、ESG開示をはじめとするサステナビリティ経営に必要なプロセスをシームレスに支援します。

- GHG（温室効果ガス）排出量算定と環境項目管理クラウドサービス「Zeroboard」- ESG法定開示クラウドサービス「Zeroboard ESG」- バイヤーからサプライヤーに対するSAQ（Self-Assessment Questionnaire・自己評価アンケート）の収集・管理を効率化するクラウドサービス「Dataseed SAQ」

これらのプロダクトを中心に業界特化型のプロダクト、各種オプション機能、制度対応や複雑な算定のためのコンサルティングを提供し、企業のサステナビリティ経営を支援しています。

