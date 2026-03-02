OPERA代表・森川が、一般社団法人日本コンタクトセンター協会主催の「コンタクトセンター・セミナー2026」基調講演に登壇

株式会社OPERA TECHOPERA TECH代表・森川馨太

大企業向けAIコンタクトセンターソリューション「OPERA Contact」を提供する株式会社OPERA TECH（本社：東京都港区、代表取締役：森川馨太、以下「当社」）は、一般社団法人日本コンタクトセンター協会（以下「CCAJ」）主催の「コンタクトセンター・セミナー2026」において、「国内外のコンタクトセンターでのAI活用の現在地から未来展開」をテーマとした基調講演にスピーカーとして登壇したことをお知らせいたします。

イベント情報

名称

コンタクトセンター・セミナー2026



内容

コミュニケーションのデジタル化が加速する中、コンタクトセンターにおける「人の価値」が再定義さ れようとしています。求められるのは、単なる自動化ではなく、テクノロジーと現場力の高度な融合です。 CCAJ コンタクトセンター・セミナー2026 では、「AI 時代の未来戦略」と、それを支える「現場の実践 知（人材定着・カスハラ対策）」を 2 日間にわたり徹底議論。最前線の試行錯誤から生まれた成功事例を基 に、2026 年、そしてその先の未来において貴社のセンターが目指すべき「最適解」を導き出します。

テーマ

現場の「今」を支え、センターの「未来」を創る

～人材定着・カスハラ対策・良き管理者の条件から、AI活用の次世代戦略まで～



会期

【Day1】2026年2月20日（金）13時～17時30分

【Day2】2026年2月26日（木）13時～17時10分

※後日視聴（オンデマンド配信期間）：2026年3月16日（月）～4月10日（金）



開催形式

ハイブリッド型セミナー（対面型＋オンライン）

【Day1】会場：アーバンネット神田カンファレンス（東京都千代田区内神田3-6-2）

【Day2】会場：エッサム神田2号館（東京都千代田区内神田3-24-5）



主催

一般社団法人 日本コンタクトセンター協会（CCAJ）



詳細URL

https://ccaj.or.jp/event/contact_20260220.html

OPERA TECH登壇セッション詳細

題目

次世代コンタクトセンター with AI～ヒトとテクノロジーの融合にみるCX未来像～



開催日時

2026年2月20日（金）13:00～13:50



内容

当社登壇セッションでは『次世代コンタクトセンター with AI ～ヒトとテクノロジーの融合にみるCX未来像～』と題し、国内外のコンタクトセンターでのAI活用の現在地から未来展開に向けて語りました。OPERA TECHからは、スピーカーとして代表取締役・社長 森川馨太が登壇しました。



登壇者

合同会社デロイト トーマツ パートナー 住川 誠史 氏

株式会社OPERA TECH 代表取締役・社長 森川 馨太



進行

TETRAPOT株式会社 代表取締役社長 内田 嘉彦 氏

会社概要

リンク集

株式会社OPERA TECH 公式サイト

- https://opera-technology.com/

株式会社OPERA TECH 広報担当（問い合わせフォーム）

- https://opera-technology.com/contact

代表取締役社長 森川 馨太 Xアカウント

- https://x.com/keita_opera