国産CNAPP「Cloudbase」、JR東京駅に駅広告を掲出（2026年3月2日 ～ 4月5日）

Cloudbase株式会社

Cloudbase株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：岩佐晃也）は、2026年3月2日（月）よりJR東京駅構内にて駅広告の掲出を開始しました。

Security Days Spring 2026 Tokyo に向けた駅広告

本広告は、2026年3月24日（火）より開催される株式会社ナノオプト・メディア主催のセキュリティイベント「Security Days Spring 2026 Tokyo」への出展にあわせた取り組みです。

「Security Days Spring 2026 Tokyo」は、企業の情報システム部門やセキュリティ担当者、経営層などを対象に、最新の脅威動向や対策技術、事例共有をテーマとした講演・展示が行われるイベントです。

Security Days の公式サイト：https://f2ff.jp/event/secd

Cloudbaseは本イベントにて、講演・ブース展示・ワークショップを通じ、導入事例や運用の進め方、新機能の紹介を予定しています。

駅広告では、会場であるKITTE丸の内（JPタワーホール&カンファレンス）に隣接する東京駅から、クラウドセキュリティに向き合う現場担当者へ向けたメッセージを発信します。イベントで展開する世界観を、先行してお届けします。

駅広告の掲出概要

JR東京駅構内では、大型デジタルサイネージ「MARU-VISION」と「ホームドアシート広告」の2種類を掲出いたします。

※ 駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

コンセプトは「勇者と武器屋」

MARU-VISION- 掲出期間- - 2026年3月2日 ～ 4月5日- 掲出場所- - 東京駅丸の内南ドーム- - 東京駅丸の内北ドームMARU-VISIONのデザイン東京駅ホームドアシート広告- 掲出期間- - 2026年3月16日 ～ 3月31日（予定）- 掲出場所- - 3番線（京浜東北線大宮方面）- - 4番線（山手線内回り）- - 6番線（京浜東北線横浜方面）東京駅ホームドアシート広告のデザイン

本広告および「Security Days Spring 2026」において、Cloudbaseは「セキュリティ担当者は勇者、Cloudbaseは武器屋」というコンセプトを掲げます。

セキュリティ担当者は、日々インシデントを未然に防ぎながらも、その成果が表に出にくい存在です。しかし実際には、企業活動そのものを支える重要な役割を担っています。

Cloudbaseは、そうした現場のセキュリティ担当者が自立的に運用できる“武器”を提供する存在でありたいと考えています。企業や組織の成長段階に応じて最適な“武器”を届けることで、継続的なセキュリティ強化を支援します。

また、クラウド環境に潜む脆弱性や設定ミスなどのさまざまなリスクを“モンスター”に見立て、セキュリティ担当者という“勇者”が直面する現実を、RPG（ロールプレイングゲーム）のモチーフで表現します。

Cloudbase株式会社について

エンジニアとしてのバックグラウンドを持つ代表岩佐が2019年に創業したスタートアップ企業です。AWS・Microsoft Azure・Google Cloud・Oracle Cloudといったマルチクラウド環境におけるリスクを統合的に監視・管理できるセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」を提供しています。クラウドのみならずオンプレミス環境も含め、企業のインフラ資産全体を横断的に可視化し、セキュリティリスクの継続的な管理を支援しています。

会社概要

社名：Cloudbase株式会社

代表取締役CEO：岩佐晃也

事業内容：クラウドセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」の開発

本社所在地：東京都港区三田3-2-8 THE PORTAL MITA 2F

設立： 2019年11月

企業HP：https://cloudbase.co.jp/