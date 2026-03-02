element14コミュニティが、スマートセキュリティと監視の設計チャレンジを開始

ファーネルジャパン合同会社

日本、東京- 2026年3月2日：Avnetグループのオンライン技術コミュニティ「element14コミュニティ」はアナログ・デバイセズと協力し、エンジニアおよびメーカーを対象に高度なセキュリティと監視のプロトタイプを開発する新しい設計へのチャレンジを開始しました。

参加には、汎用性の高い開発プラットフォームであるアナログ・デバイセズのMAX32630FTHRと、統合WL-ICLEDコントローラを搭載したウルト・エレクトロニクスのSMD LEDを使用して、プロトタイプまたはテストリグを設計する課題に取り組んでいただきます。このチャレンジでは、これらのコンポーネントを創造的に応用し、革新的なセキュリティ機能を実現することが奨励されています。

選出された挑戦者には、プロトタイプの構築を支援するため、コア要素となるアナログ・デバイセズのMAX32630FTHRを含む、無料のコンポーネントキットが提供されます。各参加者は、element14コミュニティプラットフォーム上のブログ記事で、構築プロセスと最終的な結果を掲載していただきます。

想定される応用例としては、顔認識ドアエントリーシステム、音声検出および顔検出、環境モニタリング、群衆センチメント分析、侵入検知、リモートセキュリティエントリーソリューションなどが挙げられます。

製品マーケティング部門およびelement14コミュニティのグローバルディレクターのアンドレア・テオドレスクは次のように述べています。「このチャレンジにより、当社のグローバルコミュニティがセキュリティと監視の分野で創造性と問題解決能力を発揮することを期待しています。参加者の皆様が、学習しアイデアを共有し、革新的な考え方が実際の安全上の課題にどのように対処できるかを示す機会となります。」

アナログ・デバイセズの製品セキュリティ部門の卓越したエンジニアである、ステファン・ディ・ビート（Stephane Di Vito）氏は次のように述べています。「私たちは、創造性と問題解決を促すチャレンジで、element14コミュニティと協力できることを大変うれしく思っています。この取り組みは、情熱を持った設計者やエンジニアが集まり、新たなアイデアを探求し、よりスマートで効果的なセキュリティソリューションを生み出すための機会となります。」

最も優れたプロジェクトには賞品が授与されます。1位の受賞者には、SimpliSafeホームセキュリティシステムの13点セットとMulticomp Proのホットエアーリワークステーションが贈られます。2位の受賞者には同じSimpliSafeシステムとマルチドライバーセットが、3位の受賞者には同じSimpliSafeシステムが贈られます。チャレンジを完了したすべての参加者へ、Multicomp Proのマルチメーターセットが贈られます。

詳細と登録については、設計チャレンジの詳細ページをご覧ください。

設計チャレンジ詳細ページ（英語） :https://community.element14.com/challenges-projects/design-challenges/smart-security-and-surveillance/

アナログ・デバイセズと共同で、スマートセキュリティと監視の設計チャレンジ

Farnellについて

Farnell(https://www.farnell.com/corporate/) Globalは、電子・産業システムの設計、保守、修理用の製品と技術を、高い信頼性で迅速に提供する販売企業です。 研究開発から試作、量産に至るまで、Farnellは、24時間365日体制でお客様が求める製品とサービスへのアクセスをサポートいたします。80年以上の豊富な経験、48の地域に対応したウェブサイト、3,300名を超える専門スタッフを擁するFarnellは、お客様の将来のテクノロジー構築に必要不可欠なあらゆるコンポーネントを提供します。

Farnell Globalは、北中南アメリカではNewark(https://www.newark.com/)、ヨーロッパ、中東、アフリカ、日本ではFarnell(https://uk.farnell.com/)、アジア太平洋ではelement14(https://sg.element14.com/)のブランド名で事業を行っています。 さらに、英国ではCPC(https://cpc.farnell.com/)のブランド名でコンシューマー向けの直接販売も行っています。

Farnell Globalは、2016年より世界的に認知されたテクノロジーディストリビューターであるAvnet(https://www.avnet.com/)（Nasdaq：AVT(https://ir.avnet.com/)）の一員となりました。この関係を活かして、弊社では製品ライフサイクルの全段階におけるお客様サポート、独自の流通モデル、そしてエンドツーエンドの納品および製品設計に関する専門知識の提供が可能となり、より包括的なサービスをご提供しています。

詳細は、http://jp.farnell.com/ をご覧ください。

