ZUNDA 従業員のデジタル体験を可視化する「ZUNDA DEX」製品版を3月2日より提供開始

■ 従業員の実体験がなぜ重要か？

ZUNDA株式会社

近年、ハイブリッドワークの定着やSaaSの急増、クラウド利用の拡大により、企業のIT環境は急速に複雑化しています。一方で、その変化に対してIT投資の評価指標は依然として「導入したかどうか」「障害が起きたかどうか」といった断片的なものにとどまり、従業員の実際の業務体験を定量的に把握する手段は限られていました。

その結果、現場では「PCが遅い気がする」「会議が不安定」「特定のツールだけ重い」といった“感覚ベースの不満”が増加しているにもかかわらず、IT部門は原因を特定できず、対応の優先順位も決められないという課題が発生しています。

従来の監視ツールやログ管理は、サーバーやネットワーク機器などインフラ視点の監視を主目的としており、従業員の実体験（Digital Employee Experience）そのものを横断的に把握する設計にはなっていません。つまり、多くの企業では「環境は監視できているが、体験は見えていない」という状態が常態化しています。

ZUNDAはこの構造的な課題に着目しました。

IT投資の真の価値は、システムが稼働しているかではなく、従業員が快適に働けているかどうかによって決まります。にもかかわらず、その判断材料となるデータが存在しないことが、改善の意思決定を遅らせる最大の要因でした。

そこで同社は、PC・ネットワーク・会議品質・利用状況など、働く環境を構成する要素を横断的に可視化し、体験のボトルネックを特定できるプラットフォームとして「ZUNDA DEX」を開発しました。

■「ZUNDA DEX」について

ZUNDA DEXは、軽量なエージェントをデバイスにインストールすることで、従業員PCとネットワークの状態を常時収集・分析するメトリクス収集プラットフォームです。昨年6月にプロトタイプを発表し、ベータテストを経てこの度「ZUNDA DEX」製品版を正式リリースいたしました。

1. リアルタイムな可視化と原因特定

デバイスのCPU負荷、メモリ使用率、バッテリー状態、Wi-Fi強度などを可視化。「PCのスペック不足」なのか「ネットワーク遅延」なのか、遅さの原因を明確に切り分け可能です。

2. プライバシーに配慮した設計

業務体験の可視化に必要な情報（メトリクス）のみを取得します。通信の中身やキーボードの入力履歴など、個人のプライバシーに関わる情報は一切取得しないため、安心して導入いただけます。

3. マルチプラットフォーム対応

Windows 11（x64, ARM）および macOS（Sonoma以降, Apple Silicon）に対応。各種MDM（モバイルデバイス管理）を通じた配布も可能です。

■ 製品版での進化ポイント

ベータ版をご利用いただいたユーザー様の声を反映し、製品版では以下の機能強化を行いました。

1. デバイス毎の専用ダッシュボードの実装

ベータ版ではデータの可視化に外部BIツールが必要でしたが、製品版では管理画面内にデバイス毎のデータダッシュボードを標準搭載しました。これにより、追加のツール契約なしで、個々のデバイス状況を詳細に把握できるようになりました。

2. 取得データの拡充

ネットワーク関連の指標に加え、デバイス情報の取得項目を大幅に拡充しました。過去のデータ保存（有償版）により、問題発生時の状況に遡って原因を調査することが可能です。また、バッテリーの消耗度合いも計測できるため、デバイス交換の適切なタイミング判断にも役立ちます。

■ プランと価格

無料プランと有償プランの2種類をご用意しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88900/table/4_1_ca202006561d0137fd17514a4a5b1512.jpg?v=202603020151 ]

※ZUNDA DEXで収集したデータは、匿名化された統計情報を元にマーケティング利用（製品提案やプロモーション）を予定しております。

■リリース記念キャンペーン

製品版リリースを記念し、期間限定の特別価格で提供いたします。

期間： 2026年3月2日～2026年末まで

内容： 有償プラン 通常1,000円/月 → 500円/月（1デバイスあたり）

■今後の展望

今後は、収集したログの外部サービスへの転送機能の実装を進めるとともに、2027年以降にはiOSやAndroidデバイスへの対応を予定しております。ZUNDAは、テクノロジーの力で従業員の働く環境を改善し、企業の生産性向上に貢献してまいります。

■ ZUNDA株式会社について

詳細を見る :https://www.zunda.co.jp/zunda-dex

ZUNDAは、企業や官公庁のIT環境を「つなぐ・つづく・とどける」ことで支援するテクノロジーカンパニーです。クラウドやゼロトラストなど新しい働き方やアーキテクチャに対応し、ネットワーク・デバイス・認証を統合的に整えることで、誰もが安心して使えるデジタル基盤を提供します。

自社開発の「ZUNDA CONNECT ROUTER」、従業員体験を可視化する「ZUNDA DEX」、SaaSライセンスを即時調達・管理できる「ZUNDA STORE」、従業員デバイスの煩雑な調達・保管・設定・配送・廃棄までのライフサイクルを一手に引き受ける「ZUNDA LCM」など、現場のリアルな課題に寄り添う製品・仕組みを展開。

マイクロソフトやGoogleなど主要クラウドと連携し、セキュリティと利便性を両立した運用を実現します。展示会やセミナーを通じて、企業・自治体・教育現場との協働を広げ、持続可能なIT環境づくりを進めています。