会議準備の“タイムロス”をゼロへ。ワイヤレスWeb会議システム「Connect Pro+」発売。

さつき株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：祖父江 洋二郎、以下：当社）は、

配線や社内ネットワークへの接続設定が不要なワイヤレスシェアードデバイス「Connect Pro+（コネクトプロプラス）」を2026年3月1日より発売いたしました。

「Connect Pro+」は、送信機をPC等のデバイスに接続し、受信機を「MIRAI TOUCH Biz」をはじめとする電子黒板や大型モニター、Webカメラ、マイク等と接続するだけで、即座にWeb会議や画面共有を開始できるシステムです。

ワンクリックで接続が完了するため、企業の会議室はもちろん、教育機関での授業や、

営業先でのプレゼンテーションなど、スピード感が求められる幅広いシーンで活躍します。

製品詳細はこちら :https://biz.mirai-touch.com/connect-pro/

『Connect Pro+』が選ばれる、6つの理由

ポイント１.：ワンクリックで瞬間接続

PC等のデバイスに送信機を接続し、ボタンを押すだけで接続完了。

複雑な配線や社内Wi-Fiへの接続設定は一切不要です。

独自の無線伝送により、オフライン環境下でのミラーリングも可能です。





ポイント２.：プロクオリティの高精細4K表示

無線接続ながら、4K高画質の圧倒的な描写力を実現。

細かな文字や図面、動画コンテンツも鮮明に映し出します。





ポイント３.：双方向のタッチ操作に対応

モニター（受信側）で行ったタッチ操作を手元のデバイスへ瞬時に反映。

大画面の前でプレゼンを行いながら、スムーズな操作が可能です。





ポイント４.：周辺機器もワイヤレスで共有（BYOM対応）

受信機側に接続したWebカメラやマイクを、ワイヤレスでPCから利用可能。

Web会議の準備にかかる手間を大幅に削減します。





ポイント５.：最大9画面の同時分割表示

最大9つの画面を同時に投影できるため、比較検討が必要な会議や、

複数の資料を並べて行う議論を効率化します。





ポイント６.：マルチOS・マルチデバイス対応

Windows、macOS、iOS、Androidなど、

メーカーやOSを問わず幅広いデバイスに対応しています。

活用シーン

会議で、オンライン授業で、プレゼンテーションで。あなたのPCが、瞬時にワイヤレスで接続可能に。



▼活用シーン１. Web会議

送信機をPCに挿してボタンを押すだけで、

会議室のディスプレイ・カメラ・マイクと瞬時に連携。

準備に時間を取られることなく、すぐにWeb会議をスタートできます。

▼活用シーン２. 教育現場・オンライン授業

ハイブリッド授業（対面＋オンライン）において、

教室内のPC画面をリモート参加者と教室内の大画面の両方へ即座に共有、

最大9画面の同時投影機能を活用すれば、

生徒全員の解答や発表を一度に比較し、深い議論を促せます。



▼活用シーン３. 営業活動・プレゼンテーション

クライアント先のモニターに、自身のPC画面をワイヤレスで共有。

専用アプリのインストールや複雑な設定が不要なため、

先方に負担をかけず、スマートにプレゼンテーションを開始できます。

製品スペック

さつき株式会社について

さつき株式会社は、1931年に創業しました。現在「環境ソリューション事業」「ITソリューション事業」「家電・機器部品事業」の3事業を展開しています。

その中で、日本の教育課題の解決に対して様々な視点からアプローチしているのがITソリューション事業です。学校や学習塾など幅広い教育の現場で活用できる、操作性と機能性を備えた電子黒板「MIRAI TOUCH」は全国の教育現場で導入されるなど高いシェアを誇り、教育現場のDX化を推進しています。

企業向けDX推進を支援する「MIRAI TOUCH Biz」では、ビジネスシーンの効率化を実現し、企業の経営支援をサポートしています。支援企業数は300社を突破しました（2025年10月時点）。デジタルサイネージ事業も展開しており、情報発信の新たな可能性を常に追求しています。

当社ホームページ：https://www.satsuki.co.jp/

【お問い合わせ先】

さつき株式会社

ITソリューション事業部

マーケティング担当 柳 颯人(やなぎ はやと)

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 日比谷国際ビル7階

フリーダイヤル：0120-261-271

Web：https://biz.mirai-touch.com

https://mirai-touch.com

※本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。