会議準備の“タイムロス”をゼロへ。ワイヤレスWeb会議システム「Connect Pro+」発売。
さつき株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：祖父江 洋二郎、以下：当社）は、
配線や社内ネットワークへの接続設定が不要なワイヤレスシェアードデバイス「Connect Pro+（コネクトプロプラス）」を2026年3月1日より発売いたしました。
「Connect Pro+」は、送信機をPC等のデバイスに接続し、受信機を「MIRAI TOUCH Biz」をはじめとする電子黒板や大型モニター、Webカメラ、マイク等と接続するだけで、即座にWeb会議や画面共有を開始できるシステムです。
ワンクリックで接続が完了するため、企業の会議室はもちろん、教育機関での授業や、
営業先でのプレゼンテーションなど、スピード感が求められる幅広いシーンで活躍します。
製品詳細はこちら :
https://biz.mirai-touch.com/connect-pro/
『Connect Pro+』が選ばれる、6つの理由
ポイント１.：ワンクリックで瞬間接続
PC等のデバイスに送信機を接続し、ボタンを押すだけで接続完了。
複雑な配線や社内Wi-Fiへの接続設定は一切不要です。
独自の無線伝送により、オフライン環境下でのミラーリングも可能です。
ポイント２.：プロクオリティの高精細4K表示
無線接続ながら、4K高画質の圧倒的な描写力を実現。
細かな文字や図面、動画コンテンツも鮮明に映し出します。
ポイント３.：双方向のタッチ操作に対応
モニター（受信側）で行ったタッチ操作を手元のデバイスへ瞬時に反映。
大画面の前でプレゼンを行いながら、スムーズな操作が可能です。
ポイント４.：周辺機器もワイヤレスで共有（BYOM対応）
受信機側に接続したWebカメラやマイクを、ワイヤレスでPCから利用可能。
Web会議の準備にかかる手間を大幅に削減します。
ポイント５.：最大9画面の同時分割表示
最大9つの画面を同時に投影できるため、比較検討が必要な会議や、
複数の資料を並べて行う議論を効率化します。
ポイント６.：マルチOS・マルチデバイス対応
Windows、macOS、iOS、Androidなど、
メーカーやOSを問わず幅広いデバイスに対応しています。
活用シーン会議で、オンライン授業で、プレゼンテーションで。あなたのPCが、瞬時にワイヤレスで接続可能に。
▼活用シーン１. Web会議
送信機をPCに挿してボタンを押すだけで、
会議室のディスプレイ・カメラ・マイクと瞬時に連携。
準備に時間を取られることなく、すぐにWeb会議をスタートできます。
▼活用シーン２. 教育現場・オンライン授業
ハイブリッド授業（対面＋オンライン）において、
教室内のPC画面をリモート参加者と教室内の大画面の両方へ即座に共有、
最大9画面の同時投影機能を活用すれば、
生徒全員の解答や発表を一度に比較し、深い議論を促せます。
▼活用シーン３. 営業活動・プレゼンテーション
クライアント先のモニターに、自身のPC画面をワイヤレスで共有。
専用アプリのインストールや複雑な設定が不要なため、
先方に負担をかけず、スマートにプレゼンテーションを開始できます。
製品スペック
さつき株式会社について
さつき株式会社は、1931年に創業しました。現在「環境ソリューション事業」「ITソリューション事業」「家電・機器部品事業」の3事業を展開しています。
その中で、日本の教育課題の解決に対して様々な視点からアプローチしているのがITソリューション事業です。学校や学習塾など幅広い教育の現場で活用できる、操作性と機能性を備えた電子黒板「MIRAI TOUCH」は全国の教育現場で導入されるなど高いシェアを誇り、教育現場のDX化を推進しています。
企業向けDX推進を支援する「MIRAI TOUCH Biz」では、ビジネスシーンの効率化を実現し、企業の経営支援をサポートしています。支援企業数は300社を突破しました（2025年10月時点）。デジタルサイネージ事業も展開しており、情報発信の新たな可能性を常に追求しています。
当社ホームページ：https://www.satsuki.co.jp/
【お問い合わせ先】
さつき株式会社
ITソリューション事業部
マーケティング担当 柳 颯人(やなぎ はやと)
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 日比谷国際ビル7階
フリーダイヤル：0120-261-271
Web：https://biz.mirai-touch.com
https://mirai-touch.com
