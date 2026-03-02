AI駆動開発で爆速でバグ修正につなげるバグ報告ツール「Bugoon（バグーン）」をオープンベータでリリース
ルビージョブス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林福嗣、以下「当社」）は、Webサイトにウィジェットを埋め込むだけで誰でもビジュアルにバグ報告ができるブラウザツール「Bugoon（バグーン）」を、2026年3月にオープンベータとしてリリースしたことをお知らせいたします。
サービスURL: https://bugoon.com
開発の背景
Web開発の現場では、バグ報告のプロセスに多くの課題があります。
- スクリーンショットの手間: 画面をキャプチャし、どこかに貼り付け、説明を書き、チケットを起票するという多段階の作業が必要
- 情報不足の報告: QA担当者や非エンジニアからの報告では、ブラウザバージョン、コンソールエラー、再現手順などの技術情報が不足しがち
- AIツールとの連携不足: CursorやClaude CodeなどのAIコーディングツールでバグを自動修正するには、構造化された情報が必要だが、従来のバグ報告では対応できない
Bugoonは、これらの課題を「タグ1行」で解決します。
Bugoonの主な機能
1. ワンクリックでスクリーンショット＆注釈
サイトに表示されるウィジェットボタンをクリックするだけで、ページ全体をキャプチャ。丸印で問題箇所をハイライトできます。専用のChrome拡張機能を使えば、ピクセルパーフェクトなスクリーンショット撮影も可能です。
2. 環境データの自動収集
ブラウザ・OS・ビューポートサイズ・コンソールエラー・ネットワークエラー・ユーザー操作の記録を、バグ報告時に自動で収集。報告者が技術情報を手動で記載する必要はありません。
3. GitHub Issueの自動作成
ダッシュボードで受け付けたバグレポートは、ワンクリックでGitHub Issueに変換。ラベル・環境情報・スクリーンショットなど、AIツールが処理に必要なすべてのコンテキストが構造化された形で含まれます。
4. AI対応の構造化バグレポート
CursorやClaude CodeなどのAIコーディングツールが、GitHub Issueから直接コンテキストを取得し、修正を提案できるフォーマットで出力されます。
ステータス管理による一元的なバグ追跡
Bugoonでは、すべてのバグレポートを5段階のステータス（Triage → Open → In Progress → Resolved → Closed）で管理。報告の受付から修正完了まで、ダッシュボード上で一元的に追跡できます。
無料のオープンソース版も提供
外部サービスへの依存なく、docker compose up だけで動作するローカル版「Bugoon Local」もオープンソース（GitHub: https://github.com/ruby-inc/bugoon-local ）として提供しています。個人開発やチーム機能が不要なケースでご利用いただけます。
料金
オープンベータ期間中は全機能を無料でご利用いただけます。
今後の展開- 録画（動画）によるバグ報告機能
- Slack / Discord 連携
- バグレポートのAI要約・分類機能
- 正式版リリースに伴う料金プランの策定
製品概要
サービス名: Bugoon（バグーン）
URL: https://bugoon.com
提供形態: SaaS（クラウド版）/ OSS（ローカル版）
対応言語: 日本語・英語
料金: オープンベータ期間中は無料
Chrome拡張機能: https://chromewebstore.google.com/detail/gbfcojmjpgijmdpccdmppnbagflgjphl
利用規約: https://bugoon.com/ja/terms
会社概要
会社名: ルビージョブス株式会社
所在地: 東京都千代田区神田錦町三丁目19番地 廣瀬第三ビル9階
代表取締役: 小林福嗣
設立: 2019年7月26日
資本金: 300万円
事業内容: システム開発支援、DX支援、SaaS開発・運営
HP: https://rubyjobs.jp
本件に関するお問い合わせ先
ルビージョブス株式会社
担当：小林
メール：info+bugoon@rubyjobs.jp
