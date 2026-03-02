ユーザー数2万超のドローン飛行日誌アプリ「ドローンノート」、法人向けWeb管理ポータル機能を追加

シャイニー・エー合同会社

シャイニー・エー合同会社（神奈川県平塚市、代表社員：森山慎也）は、2026年3月2日より、ドローン飛行日誌アプリ「ドローンノート」に法人向けWeb管理ポータル機能（https://portal.dronenote.net/ ）を追加いたしました。本機能により、複数のドローンパイロットが所属する法人・団体が、飛行日誌や機体・操縦者情報をチーム全体で一元管理できるようになります。国土交通省のドローン情報基盤システム（DIPS 2.0）との飛行計画通報を含めたデータ連携機能も備え、飛行許可承認や飛行計画の管理を効率化することで、法令遵守と安全な運用体制の構築を支援いたします。

開発の背景

2022年12月の航空法改正により、特定飛行を行うドローンの飛行日誌の作成が義務化されました。飛行日誌を備えない場合や虚偽の記載を行った場合には、航空法第157条の11に基づき10万円以下の罰金が科される可能性があります。

ドローンの産業利用が拡大する中、法人におけるドローン運用では以下のような課題が顕在化しています。

- 複数パイロットの飛行記録を組織として一元的に把握・管理する手段が限られている- DIPSでの飛行許可申請・飛行計画通報と、日常の飛行日誌管理が分断されており、作業の手間や申請・作成漏れが生じやすい- 飛行記録のCSV・PDF出力など、報告・監査に必要なデータの整理に手間がかかる

「ドローンノート」は、モバイルアプリとしてこれまでに20,390名のユーザーにご利用いただき、110,995件の飛行日誌が登録されています。App StoreではiOS 246件（評価4.6）、Google PlayではAndroid 124件（評価4.7）と、現場のパイロットの皆様から高い評価をいただいてまいりました。こうした実績を基盤に、法人のお客様からの「組織全体で飛行記録を管理したい」というご要望にお応えするため、このたびWeb管理ポータル機能を追加いたしました。

Web管理ポータルの主な機能

組織・メンバー管理

組織を作成し、招待コードを用いてメンバーを追加できます。管理者・メンバーのロール設定により、適切な権限管理が可能です。

DIPS 2.0 データ連携

国土交通省のドローン情報基盤システム（DIPS 2.0）と連携し、飛行許可承認・飛行計画・機体登録情報をポータル上で確認・管理できます。飛行計画の通報にも対応しており、DIPSに登録済みの情報と飛行日誌の紐付けにより、法令遵守状況を一目で把握できます。

フライト案件ダッシュボード

飛行計画を事前に登録して組織内で共有できます。飛行許可・飛行計画・飛行日誌の各ステータスを一覧で把握でき、申請忘れや記録漏れの防止に役立ちます。

CSV・PDF一括出力

飛行記録、日常点検記録、点検整備記録、機体情報、操縦者情報など、各種データのCSV出力およびPDF出力に対応しています。監査や報告書作成の効率化に貢献します。

機体・操縦者マスタの組織共有

機体（無人航空機）と操縦者の情報をWeb管理ポータル上で登録・編集し、組織メンバー間で共有できます。モバイルアプリとのデータ連携により、現場での入力負荷を軽減します。

個人ユーザーにも対応

Web管理ポータルの機能は、法人・団体だけでなく個人のプレミアムプランユーザーにもご利用いただけます。組織共有機能を除き、DIPS連携やCSV・PDF出力、フライト案件ダッシュボードなど、主要機能を個人アカウントでもお使いいただけます。

現場と管理をつなぐ、モバイルアプリとのシームレスな連携

「ドローンノート」の最大の特長は、モバイルアプリとWeb管理ポータルが同一のデータベースを共有し、利用場面に応じた最適な操作環境を提供する点にあります。

現場のパイロットは、位置情報や時刻の自動取得機能を備えたモバイルアプリで、手軽に飛行日誌を記録できます。入力されたデータはリアルタイムでWeb管理ポータルに反映され、管理者はPC上でデータの確認・分析・出力を効率的に行えます。

現場での使いやすさを追求したモバイルアプリと、組織全体の管理に必要な機能を集約したWeb管理ポータル。それぞれの利用場面に最適化された2つの提供形態により、飛行日誌の記録から管理・報告までの一連の業務をシームレスにつなぎます。

ユーザーの皆様からの高い評価

「ドローンノート」は、2023年のサービス開始以来、多くのドローンパイロットの皆様にご利用いただいています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121258/table/7_1_b5ddbe52f102a7c12c1cc63f9d8bc69b.jpg?v=202603020151 ]

国土交通省の様式への準拠に加え、ユーザーの声をもとに改善を続けてきたことが、専門家を含む幅広い方々から支持をいただいている理由と考えております。

料金プラン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121258/table/7_2_8d06029c57c26fc5fe1bf5de422605c1.jpg?v=202603020151 ]

※初回30日間の無料トライアルをご利用いただけます。

※プレミアムプランは組織共有機能を除き、個人のお客様もご利用いただけます。

今後の展望

今後も、ドローン運用事業者の業務効率化と安全管理を支援する機能の拡充を進めてまいります。より高度な分析・レポート機能をはじめ、実務に即した管理ツールとしての進化を目指します。

「ドローンノート」について

「ドローンノート」は、ドローンの飛行記録から管理・報告までを一貫してサポートするサービスです。モバイルアプリでは、端末の位置情報や時刻取得機能を活用した現場で使いやすいインターフェースにて、飛行時間、飛行場所、使用機体などの詳細を簡単に入力できるほか、過去の飛行記録からの転記や、国土交通省様式に基づいた帳票の作成に対応しています。Web管理ポータルでは、DIPS 2.0とのデータ連携、フライト案件ダッシュボード、CSV・PDF一括出力など、組織的な飛行管理に必要な機能を提供しています。

アプリ紹介ページ：https://www.shiny-app.com/dronenote

Webポータル：https://portal.dronenote.net/

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.at1979.sin.mori.dronenote

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/dronenote/id6447453376