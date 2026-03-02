自転車イヤホン規制時代へ！2026最新モデル周囲音が聞こえる「骨伝導ワイヤレスイヤホン」新発売！

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

LAMA Store（東京都）は、2026年4月より本格施行される自転車運転中のイヤホン使用規制を背景に、耳を塞がず周囲の音を自然に聞き取れる骨伝導ワイヤレスイヤホンを発表しました。

本製品は、音楽や通話を快適に楽しみながらも、安全性を確保できる設計が特長です。日常の通勤・通学からスポーツシーンまで、安心して使える新しいリスニングスタイルを提案します。

商品ページ：

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/i100139/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/i100758.html

発売を記念し、期間限定・数量限定で20％OFFの特別販売企画を実施しております。

自転車利用者の増加とともに、イヤホン装着時の安全性が社会的課題となっています。2026年4月からは、周囲の音が十分に聞こえない状態での運転に対し規制が強化される予定であり、安全意識の向上が求められています。

従来の密閉型イヤホンは高い遮音性を持つ一方で、車両音や警告音など重要な環境音を遮断してしまう可能性があります。音楽を楽しみたいというニーズと、安全確保という社会的要請。この二つを同時に満たす新たな選択肢として、骨伝導方式が注目されています。

■ 従来型イヤホンとの比較

“聞こえる安心”を実現！最新骨伝導技術で環境音をしっかり確保

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148618/table/94_1_5cec0cd4e5564fa953a76d149cf648ba.jpg?v=202603020151 ]

本製品は、耳穴を塞がず骨を通して音を伝える骨伝導方式を採用。音楽や通話をクリアに再生しながらも、車の接近音や信号音、周囲の会話などを自然に聞き取ることが可能です。外部音を遮断しない構造により、安全性を重視する現代のライフスタイルに適応。自転車利用時だけでなく、歩行中やランニング中でも安心感のある使用体験を提供します。

音楽もクリアに楽しむ！Bluetooth6.0＆AAC対応で上質サウンドを実現

最新Bluetooth 6.0チップを搭載し、高速かつ安定したワイヤレス接続を実現。音切れや遅延を抑え、スムーズな音楽再生とクリアな通話品質を提供します。

iPhone・Androidの両方に対応しており、初回設定後は自動接続機能によりスムーズに再ペアリングが可能。通勤時や移動中でもストレスなく使用できます。

一日中頼れる安心設計！最大15時間再生＆IPX5防水でアクティブに対応

最大約15時間の連続再生が可能なロングバッテリー設計。通勤・通学からランニング、オンライン会議まで、一日を通して安心して使用できます。

さらにIPX5相当の生活防水性能を備え、突然の雨や汗にも対応。アクティブな毎日に寄り添う、頼れるパートナーとして活躍します。

声が自然に届く！高性能マイク搭載でクリアな通話品質を実現

高性能マイクを内蔵し、周囲の雑音を抑えながらクリアな音声を相手に届けます。移動中のハンズフリー通話やオンラインミーティングでも、安定したコミュニケーションが可能。音楽だけでなく“声をつなぐツール”としても活躍し、ビジネスシーンから日常の通話まで幅広く対応します。

つけていることを忘れる軽さ！快適フィット設計で長時間もストレスフリー

軽量設計と人間工学に基づいたフィット構造により、長時間装着しても圧迫感を感じにくい快適なつけ心地を実現。耳穴を塞がないため蒸れにくく、快適さが持続します。

動きの多いシーンでもズレにくく、安定した装着感をキープ。まるで“身につけていないような自然さ”が、新しい日常体験を生み出します。

■ 日常からビジネス、スポーツまで。走る時間が、もっと自由に。

自転車通勤・通学をはじめ、ランニングやウォーキング、サイクリングなどのアクティブシーンはもちろん、オンライン会議やテレワークといったビジネス用途、さらにアウトドアやスポーツシーンまで幅広く対応。耳を塞がない骨伝導設計により周囲音を自然に把握しながら音楽や通話を楽しめるため、移動中も仕事中も安全性と快適性を両立します。日常のあらゆる瞬間にフィットする、マルチユースモデルです。

パッケージ内容

イヤホン本体に加え、専用Type-C充電ケーブル、日本語説明書、耳栓（1組）を同梱したオールインワン仕様。届いたその日からすぐに使える安心設計で、初めての方でも簡単にスタートできます。

さらに、ブラック・ホワイト・オレンジの3色展開で、好みやシーンに合わせて選択可能。シンプルで上質感のあるボックスデザインはギフトにも最適で、自転車通勤・通学やスポーツを楽しむ大切な人への実用的なプレゼントとしてもおすすめです。

製品概要

- 製品名称：LX05骨伝導イヤホン- 通常価格：\2,580円（税込み）- 商品ページ：

- プロモーション情報:

発売を記念し、 期間限定で20％OFF にて販売いたします。

※キャンペーン期間・詳細は販売ページをご確認ください。

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。

【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/(https://livelylife.jp/)

