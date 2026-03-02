そごう・西武へ「落とし物クラウドfind」 導入！

株式会社find

株式会社find（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬、以下「find」）が提供する「落とし物クラウ ドfind」を株式会社そごう・西武（本社：東京都豊島区、取締役 執行役員社長：田口 広人、以下「そごう・西武」）へ導入します。

3月２日（月）より、そごう横浜店・千葉店・広島店・大宮店および西武東戸塚S.C.・所沢S.C.の落とし物は、チャットでお問い合わせいただけるようになります。

また、満期遺失物を再販可能なリユース品として活用する「findリユース」へ試験的に参画し、循環型社会の実現に寄与してまいります。

◆導入の背景

そごう・西武6店舗では、月間合計約2,000件の落とし物を扱っており、紙の台帳によるアナログな取得物管理を行っていました。警察移管時のデータ入力に多くの工数が発生することや、お客さまからのお問合せにも文字情報を手がかりにした照合が必要となり、マッチング作業に時間と手間がかかっていることが課題でした。

「落とし物クラウドfind」では、落とし物の画像登録やお問い合わせ対応時の画像照合が可能になり、システム内から警察署提出用の書類を作成・印刷できます。これにより、業務効率化が図れるとともに、お客さまへより良いサービスを提供できると期待し、導入に至りました。

◆多言語に対応した「find chat」

日本にお住まいの方や日本を訪れるすべての方に向けた、素敵なおもてなしを目指した機能です。アプリのインストール不要で、メールアドレスによるシンプルな認証を経て、ブラウザ上ですぐにチャットを開始できます。

また、日本語・英語・中国語（簡体）・韓国語の主要言語に対応しており、言語の壁を越えたお問い合わせに対応することが可能になります。

- サービスの利用開始日2026年3月２日（月）- ご利用時間受付時間：24時間対応時間：9:00～22:00 ※21:00以降の新規お問い合わせは、翌朝9:00 以降に順次回答いたします- 対象のお忘れ物以下のそごう・西武各店舗でお預かりしたお忘れ物そごう：横浜店・千葉店・広島店・大宮店西武：東戸塚S.C.・所沢S.C.- ご利用方法各店舗公式サイト内「トピックス」ページにアクセスしてくださいそごう横浜店： https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/find-chat-serviceそごう千葉店： https://www.sogo-seibu.jp/chiba/topics/find-chat-serviceそごう広島店： https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/topics/find-chat-serviceそごう大宮店： https://www.sogo-seibu.jp/omiya/topics/find-chat-service西武東戸塚S.C.： https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/find-chat-service西武所沢S.C.： https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/find-chat-service◆導入後のそごう・西武の業務フロー

スマートな落とし物対応業務を実現します。（下記イメージ図）

◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ、様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性の向上を図っています。また、遺失物管理だけでなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つけられる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウドfind＞ https://service.finds.co.jp/

◆そごう・西武 会社概要

社名：株式会社そごう・西武

代表者：取締役 執行役員社長 田口 広人

本社所在地：東京都豊島区南池袋1-18-21 西武池袋本店書籍館

事業内容：国内百貨店の運営と、法人向けサービスおよび海外店舗への商標ライセンス提供

URL：https://www.sogo-seibu.co.jp/index.html

◆find 会社概要

社名：株式会社find

代表者：代表取締役CEO 高島 彬

本社所在地：東京都港区西新橋3丁目13番3号 BIZCORE西新橋11階

資本金：1億529万4,314円

事業内容： 「落とし物クラウドfind」並びに附随サービスの開発・提供・運営

コーポレートサイト：https://www.finds.co.jp/