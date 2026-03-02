シャオミ・ジャパンから新カテゴリースマートタグ 「Xiaomi Tag」を3月2日（月）より発売開始

小米技術日本株式会社

小米技術日本株式会社（以下「シャオミ・ジャパン」、本社：東京都港区）は、持ち物の紛失防止に役立つスマートタグ「Xiaomi Tag」を、2026年3月2日（月）より発売開始します。Apple「探す」およびGoogle Android「Find Hub」ネットワークに対応、リモートでアイテムを検索、プライバシー保護通知、1年以上のバッテリー寿命、IP67防塵/防水性能を備えた10gの軽量設計など、日常の紛失トラブルをよりスマートに解決する機能を搭載しています。

■「Xiaomi Tag」製品特長

Apple「探す」/ Google Find Hub対応で、幅広いデバイスと連携

Apple「探す」およびGoogle Find Hubをサポートし、幅広いデバイスとの互換性を確保しています。これにより、端末やOSを問わず、いつもの環境で迷わず持ち物を探せます。また、内蔵圧電ブザーで音でも探せるため、近距離の置き忘れにも強い設計です。

近くでも遠くでも。Bluetooth信号とネットワークで持ち物を見つける

Xiaomi Tagは、近くにあるデバイスが検知できる安全なBluetooth信号を発信します。これらのデバイスが位置情報を匿名でクラウドへ送信するため、ユーザーは対応アプリ上でXiaomi タグの場所を確認できます。

アイテムを「紛失」としてマークし、所有者の連絡先やメッセージを追加することができます。誰かがそのアイテムを見つけた場合、所有者の連絡先情報を確認できるようになります。Apple「探す」ユーザーの場合：NFC対応スマートフォンでXiaomi Tagにタッチすると、所有者の詳細を確認できます。Google Find Hubユーザーの場合：近くでXiaomi Tagが検知されると、所有者の詳細を含むポップアップが表示されます。

家族や友人と共有、置き忘れアラートで“うっかり”を防ぐ

Xiaomi Tagを家族や友人と簡単に共有できるため、持ち物を紛失した際にも協力して探してもらうことができます。

持ち物が手元から離れ、かつ「利用頻度の高い場所と経路 / 信頼できる場所」にない場合、アプリが通知を送信します。

利用頻度の高い場所を事前に設定しておけば、馴染みのある場所に持ち物がある場合の不要な通知をカットすることができます。

プライバシーに配慮した設計。位置情報は暗号化し、トラッキング防止アラートにも対応

Xiaomi Tagの位置情報は送信中に暗号化されるため、その場所を確認できるのはユーザーご本人のみです。万が一、身に覚えのないタグが一定時間お客様と一緒に移動している場合、システムがトラッキング防止アラートを送信します。

【交換可能電池で最長1年以上。IP67防塵・防水で日常のアクシデントにも強い】

本製品は、交換が容易な標準タイプのボタン電池を採用しており、最長1年間のバッテリー寿命を実現しています。また、アプリが適切なタイミングで電池残量低下を通知するため、バッテリー切れの心配なく便利にお使いいただけます。

■販売情報

製品名：Xiaomi Tag

市場想定価格：1,980円（税込） / 4個入り：5,980円（税込）

発売日：2026年3月2日（月）

販売チャネル：

直営店：Xiaomi Store 各店

オンライン：Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-tag/)/ Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m72748/) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5B5DM5P) /

シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop

■スペック概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/98799/table/218_1_16dd90d89dd09868b46f9055da5f5028.jpg?v=202603020151 ]Xiaomi Japanについて

小米技術日本株式会社（以下シャオミ・ジャパンと表記）は、Xiaomiの日本現地法人として、2019年12月に日本市場に参入して以来、グローバルで展開する最先端のスマートフォンやIoT製品を数多く販売しています。

シャオミ・ジャパンは、スマートフォンにおいては、SIMフリー市場に加え、2020年よりキャリア市場にも進出し、グローバルでの製品力に加え、ローカライズを

推進。フラッグシップモデルからエントリーモデルまで幅広いラインナップにより、消費者のニーズに対応しています。

また、IoT製品においては、スマートバンドやスマートウォッチ、完全ワイヤレスイヤホンなどウエアラブル製品、Xiaomi TVなどAV製品、ロボット掃除機をはじめ、幅広いカテゴリーのスマートホーム製品を多数発売しています。

Xiaomi について

Xiaomi Corporation(以下Xiaomiと表記）は2010年4月に設立され、2018年7月9日（1810.HK）に香港証券取引所のメインボードに上場しました。Xiaomiは、IoTプラットフォームで接続されるスマートフォンとスマートハードウェアを核とした家電およびスマートデバイスを製造する企業です。

Xiaomiは「ユーザーの友となり、最もクールだと"心から"思ってもらえる企業になる」というビジョンを掲げ、イノベーション、高品質なユーザーエクスペリエンス、効率的な運営を追求しています。当社は、世界中の誰もが革新的なテクノロジーを通じてより良い生活を楽しめるように、適正な価格で優れた製品を製造し続けています。

Xiaomiは、世界をリードするスマートフォン関連企業の1つです。2025年9月、自社ファームウェアの月間アクティブユーザー数（MAU）は世界中で約7億4,170万に達しました。当社はまた、世界をリードするコンシューマIoT（AI＋IoT）プラットフォームを確立しており、2025年9月30日時点で、10億3,550万台以上のスマートデバイス（スマートフォン、ラップトップ、タブレットを除く）が自社のプラットフォームに接続されています。2023年10月、Xiaomiは「Human×Car×Home」というコンセプトで、パーソナルデバイス、スマートホーム製品、電気自動車をシームレスに融合させるよりスマートなエコシステムを目指し、戦略をアップグレードしました。そして、Xiaomiは常にユーザーを大切にし、より包括的でシームレスな製品体験を提供します。現在、Xiaomi製品は世界中の100を超える国と地域で販売されています。Xiaomiは2025年7月、7年連続で「Fortune Global 500」に入り、現在297位にランクインしています。