薄くてパワフル、オールマイティタブレット 「Xiaomi Pad 8シリーズ」を3月2日（月）より発売

小米技術日本株式会社

小米技術日本株式会社（以下「シャオミ・ジャパン」、本社：東京都港区）は、薄くてパワフルなオールマイティタブレット「Xiaomi Pad 8シリーズ」を2026年3月2日（月）に発売します。

Xiaomi Pad 8シリーズは、厚さ5.75mm、重量485gの超スリムボディに9200mAhの大容量バッテリーを内蔵し、67Wハイパーチャージ※にも対応することで、場所を選ばない効率的なモバイルワークステーションとしての体験をスマートに提供します。

3.2K解像度（3200×2136）で約11.2インチの高精細ディスプレイは、3:2のアスペクト比を採用し、ドキュメント作成などのオフィスワークから、Dolby Vision(R)とDolby Atmos(R)による没入感のあるエンターテインメントまで、最上級の視覚体験を実現。進化したマットガラスバージョンでは、画面反射率を70%低減し、より快適な表示を可能にしています。最先端の3nmプロセスを採用した「Snapdragon(R) 8 Elite Mobile Platform」を搭載。PCレベルの処理能力により、複雑なマルチタスクやグラフィカルな負荷の高いゲームでもシームレスな操作性を提供します。さらに、最新「Xiaomi HyperAI」機能により、AI文章作成、AIアート、AI通訳などの機能でよりスマートな体験を実現します。アクセサリーも刷新され、ボタンなしの一体型デザインとなった「Xiaomi Focus Pen Pro」や、安定したスタンド、応答性の高いタイピングが可能なキーボードなど、クリエイティブな作業を強力にサポートします。

※ Xiaomi Pad 8は45W ターボチャージに対応。

■Xiaomi Pad 8 Seriesの製品特長

高いポータブル性に驚異的パワー。仕事も、作品作りも、ゲームも捗る。

Xiaomi Pad 8シリーズは、軽量で堅牢なフルメタルユニボディを採用した超薄型デザインを実現。厚さわずか5.75mm、重量485gのスリムボディ※でありながら、9200mAhの大容量バッテリーを内蔵し、長時間の使用でも手に馴染み、持ち運びもしやすいです。Proモデルは67Wハイパーチャージ、標準モデルは45Wターボチャージに対応し、すばやく充電が可能です。

パフォーマンス面では、Xiaomi Pad 8 Proに最先端3nmプロセスの「Snapdragon(R) 8 Elite Mobile Platform」を搭載し、複雑なマルチタスクや大量のデータ処理、グラフィカルな負荷の高いゲームでPCレベルの機能を大幅に向上させます。

Xiaomi Pad 8には「Snapdragon(R) 8s Gen 4 Mobile Platform」を搭載し、動画編集などのクリエイティブな作業でも卓越したパフォーマンスと電力効率を提供。パワフルなフラッグシップチップセットが驚異的なゲームパフォーマンスを実現し、仕事も作品作りもシームレスにこなせます。

※ 厚さ5.75mm、重量485gはXiaomi Pad 8 Pro 標準バージョンの数値です。

11.2インチ3.2KディスプレイにDolby Atmos(R)サウンドシステム。プロレベルに達す視聴体験。

Xiaomi Pad 8シリーズは、3.2K高精細ディスプレイ（解像度3200×2136）を搭載しています。ドキュメントの読み取りやプレゼン資料の作成に最適な見やすい3:2アスペクト比を採用し、最大輝度800nits、12ビット色深度、DCI-P3対応によりトップクラスの鮮明さを実現。144Hzのアダプティブリフレッシュレートにより、なめらかかつ残像の少ないディスプレイ表示を可能にします。さらに、Xiaomi Pad 8 Proでは「Matte Glass Version」も用意。AGナノテクスチャ加工により画面反射率を低減し、快適な表示とともに、より純粋な画面表示が得られます。

オーディオ面では、Dolby Atmos(R)対応の没入型クアッドスピーカーを備えており、200%の音量アップをサポート。Dolby Vision(R)と組み合わせることで、映画鑑賞などのエンターテインメントでも没入感のあるサウンド体験が得られ、プロレベルの視聴体験を実現します。

PCレベルのOS設計とアクセサリーによる操作性向上の実現

最新の「Xiaomi HyperOS 3」は、直感的なデザインとデバイス間をシームレスに接続する機能をベースにした強力なシステムです。強化されたワークステーションモードや、デスクトップ版のレイアウトを再現したPCレベルのブラウザによりDockに保持できるアプリの数が拡張され、より多くのクイックアクセス用アプリを表示できるようになりました。また、Word、Power Point、Excelを含むWPS Office PCとの互換性をサポートし、文書の編集環境をアップグレードします。MacBookのワイヤレス外部ディスプレイとして使用できる画面の拡張や、Appleデバイス間でのファイル転送など、クロスエコシステムの相互接続性により生産性とマルチタスク機能を大幅に向上させることができます。

アクセサリーでは、新たに設計された「Xiaomi Focus Pen Pro」が、物理ボタンなしの一体型デザインと低遅延設計により、ひらめいた瞬間のアイデアをすぐに形にします。専用の「Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard」は、124°の無段階調整が可能なフローティングデザインとPCレベルのキーボードレイアウトを採用。大きなキーキャップとフルレンジのメカニカルトラックパッドにより、応答性の高いタイピングとPCレベルの操作体験を提供します。

直感的な操作。Xiaomi Focus Pen Proの革新的なインタラクション。

新たに設計された「Xiaomi Focus Pen Pro」は、描画でもメモ取りでも高いパフォーマンスを発揮します。物理ボタンなしの一体型でミニマルなデザインを採用し、手に持ったときにすっきりとした印象を与えます。ミリ秒単位の低遅延設計により、直線、斜線、曲線など、あらゆる線がペンの動きに滑らかに反応し、クリエイティブワークにも最適です。

Mi Canvasアプリで、ペンを軽くピンチすると、ブラシと消しゴムの切り替え、カラーホイールの表示、ブラシ設定など、最大4つのショートカット機能が起動でき、アイデアをすぐに形にできます。「上下にスライド」する直感的なジェスチャーでブラシの太さを思いのままに調整可能。「ペンを回転」させてストロークの方向をコントロールしたり、画面上で正確な筆圧位置を確認できる「ホバープレビュー」にも対応しています。

最先端のAI体験。Xiaomi HyperAIが実現するスマートで快適な連携。

Xiaomi HyperOS 3は、システム全体の知能へと進化し、OS標準搭載機能とAIエージェントが融合します。アプリケーションや利用シーンの垣根を越えてシームレスに連携し、ユーザーのスケッチが数秒で芸術的な作品に生まれ変わる「AIアート」や、「メモ」で思考を深め「SNS」でよりスマートなチャットを可能にする「AI文章作成」を提供。AIがアイデア出しから要約、トーンの調整までシームレスにサポートします。

さらに、言語の自動検知とリアルタイム翻訳が対面での会話をサポートする「AI通訳」は、言葉の壁を越え、ボーダーレスでスムーズな対話を実現します。「AI電卓」を使用すれば、数式に等号を含めるだけで複雑な数学的問題の解決も容易になります。これらの最先端のAI体験は、デバイスと完璧に調和し、日々のタスクをよりインテリジェントに進化させます。

■Xiaomi Pad 8シリーズおよびアクセサリーの販売情報

・Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version

想定価格、発売日、販売チャネルおよび購入キャンペーン：

市場想定価格：119,800円（税込）

発売日：3月2日（月）より発売

カラー：グレー

販売チャネル：

量販店：

エディオン / 上新電機 / ビックカメラ / ヤマダ電機 / ヨドバシカメラ

直営店：

Xiaomi Store

オンライン：

Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-pad-8-pro/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m76117/) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY52FJLQ) /

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

キャンペーン概要：

「Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version」の発売を記念し、対象期間中に購入していただいた方に「Xiaomi Focus Pen Pro」＆「Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Cover」をプレゼントするキャンペーンを実施。

対象販売チャネル：全販売チャネル

キャンペーン期間：3月2日（月）～4月6日（月）

・Xiaomi Pad 8 Pro

想定価格、発売日、販売チャネルおよび購入キャンペーン

市場想定価格：89,980円（税込）

発売日：2026年3月2日（月）より発売

カラー：パイングリーン / ブルー / グレー

販売チャネル：

量販店※：

エディオン / 上新電機 / ビックカメラ / ヤマダ電機 / ヨドバシカメラ

※各社ECにて取り扱い。

直営店：

Xiaomi Store

オンライン：

Xiaomi公式サイト（mi.com） (https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-pad-8-pro/)/ Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m72100/) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY52FJLQ) /

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

キャンペーン概要：

「Xiaomi Pad 8 Pro」の発売を記念し、対象期間中に購入していただいた方に

「Xiaomi Focus Pen Pro」をプレゼントするキャンペーンを実施。

キャンペーン期間：3月2日（月）～4月6日（月）

・Xiaomi Pad 8

想定価格、発売日、販売チャネルおよび購入特典：

市場想定価格：74,980円（税込）

発売日：2026年3月2日（月）より発売

カラー：パイングリーン / ブルー / グレー

販売チャネル：

量販店：

エディオン / 上新電機 / ビックカメラ / ヤマダ電機 / ヨドバシカメラ

直営店：

Xiaomi Store

オンライン：

Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-pad-8/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m71711/) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY54GCX6) /

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

キャンペーン概要：

Xiaomi Pad 8シリーズの発売を記念し、対象期間中に

5,000円引きの早割価格でご購入いただけます。

対象販売チャネル：全販売チャネル

キャンペーン期間：3月2日（月）～4月6日（月）

Xiaomi Pad 8 Series追加購入特典：

対象期間中に「Xiaomi Pad 8 Seires」をご購入いただくと、キャンペーンプレゼント以外のアクセサリー※1を10,000円引きで追加購入が可能な特典を用意します。

ご対象機種：Xiaomi Pad 8 Pro / Xiaomi Pad 8

対象販売チャネル：全販売チャネル※2

※1 「Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover」を除く。

※2 販売チャネルによって、実施状況は異なる場合があります。詳細は各販路にてお問い合わせください。

特典期間：

3月2日（月）～4月6日（月）

特典内容：

アクセサリーの追加購入を10,000円引きの早割価格で提供

Xiaomi Pad 8 Series発売記念Xiaomi Care特典：

「Xiaomi Care」は、Xiaomiスマートフォンを対象にした有償保証サービスで、メーカー保証対象外の落下・水漏れなどの物損故障に対し、交換端末を提供するサービスです。

今回、Xiaomi Pad 8 Seriesの発売を記念して、「1年一括プラン」の料金で「2年一括プラン」に加入できるキャンペーンを実施いたします。

加入プラン：１年一括プラン / 2年一括プラン

対象端末：Xiaomi Pad 8 Pro / Xiaomi Pad 8

対象期間：2026年3月2日～2026年4月6日

対象チャネル：Xiaomi 公式サイト（Xiaomiオンラインストア）/ Xiaomi Store

保証利用回数：年2回まで

端末交換：保証利用時は、最短翌日に交換端末を発送

Xiaomi Pad 8 Series下取りボーナスキャンペーン：

対象モデルをご購入のうえ、「にこスマ買取 for Xiaomi」にて下取りサービスをお申し込みいただいたお客様に、下取りボーナスとして2,000円（税込）をキャッシュバックいたします。

・対象モデル：Xiaomi Pad 8 Pro / Xiaomi Pad 8

・対象チャネル：Xiaomi公式サイト（Xiaomiオンラインストア）

・対象期間：2026年3月2日～2026年4月6日

・下取りボーナス金額：2,000円（税込）

※本キャンペーンの適用には、対象期間内の購入および下取り申込が必要です。

※詳細は利用規約をご確認ください。https://www.mi.com/jp/support/terms/xiaomi-pad-8-series-trade-in

分割回数最大36回まで分割手数料無料：

より多くのお客様に最新モデルをお手に取っていただけるよう、あと払いサービス「アトカラ」にて最大36回まで分割手数料無料の支払いプランをご用意しました。

・対象モデル：Xiaomi Pad 8 Pro / Xiaomi Pad 8

・対象チャネル：Xiaomi 公式サイト（Xiaomiオンラインストア）/ Xiaomi Store

・分割回数：1/3/4/5/6/10/12/15/18/20/24/30/36回

・※詳細はURLをご覧ください。https://www.atokara.jp/program/xiaomi/

・対象期間：2026年3月2日から

※「アトカラ」をご利用いただくには、事前会員登録が必要になります 。（https://www.atokara.jp/use）

YouTube Premium 3ヶ月間無料トライアル：

・対象モデル：Xiaomi Pad 8 Pro / Xiaomi Pad 8

・購入期間：2026年3月2日から2026年8月31日

・適用期間：申込から3ヶ月

・Xiaomi Pad 8 Seriesアクセサリー想定価格、発売日、販売チャネル

・Xiaomi Focus Pen Pro

市場想定価格：16,980円（税込）

発売日：3月2日（月）

販売チャネル：

量販店：

エディオン / 上新電機 / ビックカメラ / ヤマダ電機 / ヨドバシカメラ

直営店：

Xiaomi Store

オンライン：

Xiaomi公式サイト（mi.com） (https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-focus-pen-pro/)/ Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m72528) / (https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKFLGSWF)Amazon.co.jp (https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKFLGSWF)/

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

Xiaomi Focus Pen Proの詳細について：

https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-focus-pen-pro/

・Xiaomi Pad 8/8 Pro Focus Keyboard

市場想定価格：22,980円（税込）

発売日：3月2日（月）

販売チャネル：

量販店：

ヨドバシカメラ / ビックカメラ / ヤマダ電機 / 上新電機 / エディオン

直営店：

Xiaomi Store

オンライン：

Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-pad-8-8-pro-focus-keyboard/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m72532) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKDWB1YW) /

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

Xiaomi Pad 8/8 Pro Focus Keyboardの詳細について：

https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-pad-8-8-pro-focus-keyboard/

・Xiaomi Pad 8/8 Pro Keyboard

市場想定価格：13,980円（税込）

発売日：3月2日（月）

販売チャネル：

量販店：

エディオン / 上新電機 / ビックカメラ / ヤマダ電機 / ヨドバシカメラ

直営店：

Xiaomi Store

オンライン：

Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-pad-8-8-pro-keyboard/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m72545) / Amazon.co.jp (https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKFJPG4W)/

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

Xiaomi Pad 8/8 Pro Keyboardの詳細について：

https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-pad-8-8-pro-keyboard/(https://www.mi.com/jp/errors/404)

・Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover

市場想定価格：4,980円（税込）

発売日：3月2日（月）

販売チャネル：

量販店：

ヨドバシカメラ / ビックカメラ / ヤマダ電機 / 上新電機 / エディオン

直営店：

Xiaomi Store

オンライン：

Xiaomi公式サイト（mi.com） (https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-pad-8-8-pro-cover/)/ Xiaomi公式 楽天市場店 (https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m72548)/ Amazon.co.jp (https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKFN2GH1)/

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

Xiaomi Pad 8/8 Pro Coverの詳細について：

https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-pad-8-8-pro-cover/

■Xiaomi Pad 8シリーズのスペック概要

※ Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Versionのメモリ/ストレージは12GB/512GBのみとなります。Xiaomi Pad 8 Proのメモリ/ストレージは8GB/128GBのみとなります。

※ スペックについての詳細は、各販売チャンネルの製品ページにてご確認ください。

Xiaomi Japanについて

小米技術日本株式会社（以下シャオミ・ジャパンと表記）は、Xiaomiの日本現地法人として、2019年12月に日本市場に参入して以来、グローバルで展開する最先端のスマートフォンやIoT製品を数多く販売しています。

シャオミ・ジャパンは、スマートフォンにおいては、SIMフリー市場に加え、2020年よりキャリア市場にも進出し、グローバルでの製品力に加え、ローカライズを推進。フラッグシップモデルからエントリーモデルまで幅広いラインナップにより、消費者のニーズに対応しています。

また、IoT製品においては、スマートバンドやスマートウォッチ、完全ワイヤレスイヤホンなどウエアラブル製品、Xiaomi TVなどAV製品、ロボット掃除機をはじめ、幅広いカテゴリーのスマートホーム製品を多数発売しています。