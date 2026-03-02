NodeXとMEEQ ソリューション連携を開始

NodeX株式会社

概要

ミーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員社長：峯村 竜太 以下、ミーク）とNodeX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三井正義）は、ソリューション連携を開始しました。

本連携により、ミークが提供するIoTに特化した通信サービス「MEEQ SIM」および「3キャリア統合閉域」と、NodeXが提供するゼロトラストデータ基盤「NodeX」を組み合わせ、ネットワーク・デバイス・データの各レイヤーを横断したセキュリティを実現します。これにより、ミークの強固な通信基盤とNodeXのゼロトラストデータ基盤を組み合わせることで、移動体IoTデバイスを含む環境においても、データレイヤーまで一貫したセキュリティを実現し、安全なデータ活用と遠隔管理を推進してまいります。

背景

IoT（Internet of Things）の普及に伴い、ネットワーク接続されたデバイスを狙うサイバー攻撃が増加しています。とくに移動体のIoTデバイスは、物理的な管理が難しく、なりすましや不正操作、データ漏洩・改ざんなどのリスクが顕在化しています。また近年では、境界防御モデルの限界が指摘され、境界内部への侵入を前提に、デバイスとデータ単位で信頼性を検証・保護する「ゼロトラストアーキテクチャ」への移行が進んでいます。

ミークは、IoTに特化した通信サービスのみならず、「3キャリア統合閉域」の提供など、閉域網による高いネットワーク分離性と柔軟な運用性を強みとしています。インターネットを経由しない閉域接続は、不特定多数からのアクセスを抑止し、屋外・移動体IoTにおける通信基盤として重要な役割を果たします。閉域網やTLSによる通信保護、ならびにプラットフォーム上での送信元管理は、経路の安全性やデバイス単位での識別性を高める有効な手段です。

しかし、収集されたデータが他のクラウドや外部システムへ連携され、複数主体によって活用される場面においては、プラットフォームへの信頼だけでなく、データそのものが暗号学的に真正性・完全性を検証可能であることが、より重要になります。自動運転・車両管理など、走行ログや画像・映像が事故対応・保険・法務の根拠となる領域では、攻撃者が正規デバイスを模倣して正規フォーマットのデータを注入すると、正規通信として受理され、本物と偽物が混在し得ることが本質的なリスクとなります。 また実運用では、閉域網内に閉じた構成にとどまらず、クラウド連携や外部システム接続により、通信が閉域網を超えてインターネット区間を経由するケースも少なくありません。この場合、閉域網前提の「通信経路の安全性」が相対的に弱まり、ネットワーク境界に依存しない、デバイスおよびデータ単位での保護がより重要になります。

NodeX株式会社は、こうした課題に対し、デバイスの真正性確保、E2Eでのデータ保護、継続的な監視を組み合わせたゼロトラストデータ基盤を提供しています。 今回の連携では、ミークの通信レイヤーにおける強固な分離性と、NodeXのデバイス・データレイヤーでの防御・監視を統合し、移動体IoT領域においても実運用に耐えるゼロトラストセキュリティの実現を目指します。

PoC概要

本PoCでは、「MEEQ SIM」および「3キャリア統合閉域」を利用した通信環境に、NodeXのセキュリティ技術を組み合わせ、移動体IoTデバイスを想定した検証を実施しました。

主な検証ポイントは以下の通りです。

- デバイス単位での識別および認証により、正規デバイスのみが通信・データ送信可能であること- 通信経路を問わず、デバイスからサーバーまでのE2E暗号化通信とデータ完全性の確保- デバイスの状態や通信挙動を継続的に可視化・監視できる運用性

本PoCを通じて、閉域網による通信の安全性に加え、デバイスおよびデータレイヤーまで含めた多層的なセキュリティが有効に機能することを弊社が確認しました。これにより、移動体IoTデバイスにおいても、安全なデータ活用と遠隔管理が可能であることを示しています。

NodeXの特徴

ミークの閉域網と組み合わせることで、NodeXは以下のような価値を提供します。

- 通信経路に依存しないデバイス真正性の担保 ネットワーク内部・外部を問わず、正規デバイスであることを常に検証可能- E2Eでのデータ保護による改ざん・盗聴リスクの低減 閉域網ではカバーしきれないアプリケーションレイヤーのリスクに対応- 移動体IoTデバイスを前提とした継続的な可視化・監視 分散配置されたデバイス群の状態を一元的に把握可能- 既存IoT構成への段階的な組み込みが可能 通信基盤を活かしつつ、セキュリティレイヤーを後付けで強化



対象分野

本取り組みは、以下のような屋外設置・移動体IoTデバイスを活用する分野を主な対象としています。

- トランスポート／モビリティ（車両、鉄道、空港設備など）- エネルギー／プラント設備（屋外設備、遠隔監視機器など）- 社会インフラ（監視カメラ、信号機、街路灯、各種センサー）

ホワイトペーパーのご案内

本PoCの詳細な構成、検証内容、得られた知見については、NodeX公式サイトのユースケースにてご紹介しています。移動体IoTデバイスのセキュリティ設計や、閉域網とゼロトラストの組み合わせにご関心をお持ちの方は、ぜひこちら(https://nodex.inc/usecase/eHbs5xtN)をご覧ください。

移動体IoTにおけるデータ真正性確保: https://nodex.inc/usecase/eHbs5xtN

本件に関するお問い合わせ

NodeX 株式会社 https://nodex.io/contact

ミーク株式会社 https://go.meeq.com/l/957042/2022-12-14/bs8sm