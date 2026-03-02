「家電批評 年間総合ベストバイ2025」受賞のスマートリング『RingConn Gen 2』、新生活応援キャンペーン第1弾を開催ーー期間限定の特別価格で登場！

RingConn（Hong Kong）Limited

スマートリングブランド「RingConn（リンコン）」を展開するRingConn (Hong Kong) Limitedは、最新モデル「RingConn Gen 2」を対象とした新生活セールを、2026年3月3日（月）より、Amazon公式ストアおよびRingConn日本公式サイトにて同時開催いたします。

また、楽天スーパーセールにあわせ、2026年3月4日（火）より、楽天公式ストアをはじめ、ヨドバシカメラ、ビックカメラなど、全国74店舗の家電量販店においても順次セールを実施いたします。

※販売チャネルによって、セールの実施期間や内容が異なる場合がございます。詳細は各販売先をご確認ください。

さらに、新生活のスタートを記念し、楽天公式ストアおよびRingConn公式SNSにてプレゼントキャンペーンを同時開催いたします。

スマートリング「RingConn Gen 2」は、日常生活における健康管理をサポートするデバイスとして、新たなライフスタイルのスタートを迎える方々に向け、継続的なセルフケアの習慣づくりを提案します。

■新生活セール第一弾詳細

●Amazon「RingConn公式ストア」

実施時間：3月3日（火）0:00 ～ 3月11日（水）23:59

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2132J2H?th=1

●RingConn日本公式サイト

予約販売：2月24日（火）12:00 ～ 3月3日（火）18:00

本セール：3月3日（火）18:00 ～ 3月11日（水）23:59

URL：https://ringconn.jp/pages/new-life

希望小売価格：通常価格 52,800円（税込）→ セール価格 47,520円（税込）【10％OFF】

対象製品：RingConn Gen 2（リンコン ジェン ツー）

※ RingConn Gen 2 ローズゴールド 及びGen 2 Air はセール対象外となります。

※販売チャンネルによってセール実施期間が異なります。ご注意ください。

■楽天スーパーセール詳細

●RingConn楽天公式ストア

実施時間：3月4日（水）20:00 ～ 3月11日（水）01:59

URL：https://item.rakuten.co.jp/ringconn/gen2/

希望小売価格：通常価格 52,800円（税込）→ セール価格 47,520円（税込）【10％OFF】

対象製品：RingConn Gen 2（リンコン ジェン ツー）

※ RingConn Gen 2 ローズゴールド 及びGen 2 Air はセール対象外となります。

※販売チャンネルによってセール実施期間が異なります。ご注意ください。

■RingConn楽天限定ー「RingConn×Ulike」コラボキャンペーン

RingConn楽天公式ストアでは、新生活の毎日を健康から見守る特別企画として、「新生活応援プレゼント企画」を実施いたします。

期間中、RingConnスマートリングを2点（Gen 2 & Gen 2 Airのセット、またはGen 2を2点）以上ご購入いただいた方の中から、先着15名様に人気の光美容器「Ulike AirPro S IPL光美容器」をプレゼントいたします。新生活のスタートに合わせて、自分や家族の健康管理習慣を手軽に始めたい方に最適なキャンペーンです。

コラボキャンペーン詳細対象店舗：RingConn楽天公式ストア限定

■RingConn公式サイト新生活予約販売

- 特典内容：Ulike AirPro S IPL光美容器を先着15名様に進呈- 条件：RingConnスマートリングを2点以上購入（Gen 2 & Gen 2 Airのセット、またはGen 2を2点）- 対象商品：RingConnスマートリング※数量限定のため、予定数に達し次第終了となります。

RingConn公式サイトでは、新生活の健康スタートにあわせた特別企画として、公式サイト新生活予約販売を実施いたします。

期間中、1,000円でご購入いただけるサイジングキットをご利用いただき、新生活セール本番時に対象商品をご購入いただいたお客様には、3,000円分の割引クーポンをプレゼント予定です。

新生活予約販売期間：2026年2月24日（火）12:00 ～ 3月3日（火）18:00

■SNSプレゼントキャンペーン「春の新生活、まずは自分の健康から」

- クーポンはEDM（メールマガジン）にて配布予定です。- 配布されたクーポンは、公式サイト、Amazon、楽天市場のいずれの販売チャネルでもご利用いただけます。- サイジングキット購入特典として付与される3,000円クーポンは、新生活セールの割引価格と併用可能です。RingConnスマートリングをよりお得に手に入れ、新生活のスタートを健康にサポートいたします。

新生活セール開催を記念し、公式X（旧Twitter）(https://x.com/RingConn_jp)および公式Instagram(https://www.instagram.com/ringconn_jp/)にてプレゼントキャンペーンを実施します。

賞品：抽選で3名様に「RingConn Gen 2」をでプレゼント

期間：2026年3月2日（月）~3月9日（月）

応募方法：

・公式アカウント（@ringconn_jp(https://x.com/RingConn_jp)）をフォロー

・キャンペーン投稿に「いいね」

・キャンペーン投稿をリポスト（X）またはコメント（Instagram(https://www.instagram.com/ringconn_jp/)）

■RingConnについて

2021年7月に、創業者の王国興（WANG Guoxing）ら生体工学・電気工学分野の研究者を中心に、Shenzhen Ninenovo Technology Limited（深圳市玖治科技有限公司、以下Ninenovo）を設立しました。Ninenovoが展開するグローバル市場向けの販売とDtoC部門（※Direct to Consumer：メーカーが消費者に直接販売するビジネスモデル）として、2024年4月29日に香港に設立したのがRingConn (Hong Kong) Limitedです。超低消費電力バイオシグナルセンサー、生体信号処理、AIヘルスアルゴリズムといった独自技術を生かし、スマートリングをはじめとするヘルステクノロジー製品を世界中で展開しており、「最先端技術で人々の健康を支える」というミッションのもと、ウェアラブルデバイス分野で急速に事業を拡大しています。

コアメンバーには、生体工学や電気工学などの分野で豊富な研究・開発経験を持つ国際的な研究者・エンジニアが集結しており、独自技術を強みとして、日常生活になじむヘルスケア体験を実現しています。RingConnのスマートリングは、睡眠、心拍、血中酸素飽和度、体表温、活動量などを24時間365日連続モニタリングし、ユーザーの長期的な健康状態を可視化することで、世界各国のユーザーの予防的なヘルスケアをサポートしています。

■データプライバシーとセキュリティについて

RingConnはユーザーデータのプライバシー保護を最優先事項のひとつと位置づけており、日本を含む米国・英国・欧州経済領域（EEA）および中国本土以外のアジア地域のユーザーデータは、英国に配備されたクラウドサーバー上で暗号化して保存・処理しています。地域ごとのプライバシー保護規制に配慮した設計により、安心して利用できるヘルステックプラットフォームを目指しています。

■会社概要

企業名：RingConn (Hong Kong) Limited（リンコン）

設立日：2024年4月29日

代表者：創業者 王国興（WANG Guoxing）

所在地：Room A07, 1701-02, New Trend Centre, 704 Prince Edward Road East, San Po Kong, Hong Kong

関連会社

Shenzhen Ninenovo Technology Limited（R&D、製造・技術開発）

ONOVO TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED

【関連リンク】

・公式オンラインストア：https://ringconn.jp

・Amazon公式ストア ：https://bit.ly/4r9PabE

・公式LINE ：https://bit.ly/3LAWjBk

・公式X（旧Twitter） ：https://x.com/RingConn_jp

・公式Instagram ：https://www.instagram.com/ringconn_jp/

・取扱店舗一覧 ：https://ringconn-acalie.jp/store

RingConnカスタマーサポート

受付時間：月～金 10:30～19:30

メール：cs@ringconn.com

※お問い合わせの件数や対応状況により、回答までやや時間をいただく場合がございます。