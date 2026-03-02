東京－2026年3月2日－MSCI Inc.（NYSE: MSCI、以下「MSCI」）は、当社独自のデータをAI経由で活用できる顧客向け接続機能の提供を開始しました。これは、お客様が直接、MSCIのデータをもとに質問、パフォーマンス測定、各種分析を行うことができるサービスで、既存の業務プロセスにシームレスに統合することが可能です。

このサービスでは、クラウドベースのプラットフォーム「MSCI ONE」のほか、OpenAIのChatGPT内で利用できるMSCIアプリや、Claudeに搭載されたMSCIコネクターなどの主要なAIプロバイダーを通じてMSCIのインサイトにアクセスできます。

この新たな接続フレームワークの一環として提供されるのが、お客様によるMSCI指数データの活用方法に変革をもたらすことを目的とした対話型AIインターフェース「MSCI指数AIインサイト」です。MSCI指数AIインサイトは、MSCIが誇る信頼性の高い指数データと高度な大規模言語モデル（LLM）を組み合わせることで、迅速かつ直感的にインサイトへアクセスできる環境を提供します。利用者は、指数パフォーマンス、エクスポージャー、構成銘柄、算出方法などについて、日常的な言葉を用いた対話形式で質問し、MSCI独自のデータを根拠とするインサイトを得ることが可能です。

MSCI チーフ・プロダクト・オフィサー アルヴィーゼ・ムナーリは次のように述べています。「本日の発表は、MSCIの包括的なソリューション群においてAI機能を拡張する取り組みの重要な一歩であり、お客様による当社のデータやモデルの活用方法を変革するAI主導のイノベーションへのコミットメントを示すものです。主要なAIサービスとの安全な接続機能を構築することで、場所を問わず、お客様ご自身の業務環境の中でMSCIのインサイトにアクセスできるようになります。当社は、この接続フレームワークを基盤に一連のAI対応ソリューションを展開していく予定であり、今回の指数AIインサイトの提供はその第一弾となるものです。」

MSCIは今後、この接続機能をプライベートアセットを始めとする製品分野へも拡大していく計画です。プライベートアセット分野では、AI機能の活用により、デューデリジェンスやアンダーライティングから分析、レポーティングに至るまで、投資ライフサイクル全体にわたってインサイトの創出が加速することが期待されます。また、当社は、お客様がより柔軟にMSCI独自のデータやモデルにアクセスし、カスタマイズし、そして投資判断に活用できるよう、新たなAI統合機能の導入や機能強化を継続的に実施していく方針です。

MSCI指数AIインサイトに関する詳細は、msci.com/msci-indexai-insightsをご覧ください。

MSCIについて

MSCI Inc.（NYSE: MSCI）は、金融エコシステム全体の参加者を共通言語でつなぐことで、グローバル市場の強化に貢献しています。当社の経験豊富なリサーチに基づき、かつ最新のテクノロジーによって支えられた、データ、リスク分析ツール、指数は、グローバル投資家にとってのスタンダードを確立するとともに、お客様がリスクと投資機会を理解することで、より良い意思決定を行い、イノベーションを実現できるよう支援しています。MSCIは、アセットマネージャーやアセットオーナー、プライベート市場のスポンサーや投資家、ヘッジファンド、ウェルスマネージャー、銀行、保険会社、そして事業法人にサービスを提供しています。詳細はwww.msci.comをご覧ください。

MSCI 日本法人について

MSCI日本法人は、日本の投資エコシステムのキープレイヤーとして、グローバルなインサイトとローカルな専門性を融合させることで、機関投資家および個人投資家の皆様がますます複雑化する投資環境に適応できるよう支援しています。当社は東京で20年以上にわたり事業を展開しており、日本の年金基金、保険会社、資産運用会社、ヘッジファンド、富裕層ビジネス、銀行および事業会社の皆様と長期的なパートナーシップを築いてきました。

高度な分析ツールやリスク管理ツールを活用するとともに、専門のリサーチチームを設置することで、投資家がより良い意思決定を行い、より強固なポートフォリオを構築できるよう支援しています。MSCIの指数は、日本の主要な機関投資家が資産配分を行う際の基盤となっているだけでなく、NISAの主要指数として、個人投資家によるグローバルな分散投資と長期的な成長の実現にも貢献しています。MSCI指数がグローバル投資家に広く活用されるなかで、MSCI指数は包括的な役割を担い、日本企業とサステナビリティを重視するグローバル資本市場をつなぐことに寄与していきます。

さらに、私たちはクライアントの意思決定へのサステナビリティ統合を支援するとともに、「日本株女性活躍指数」や「日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」などの革新的なベンチマークを通じて、日本企業をグローバル資本市場につなぐ架け橋としての役割も果たしています。

詳細はwww.msci.com/japanをご覧ください。