【現場見守る君】新モデル「インビュー」のレンタル提供を2026年3月2日より開始！

株式会社吉田東光

インビュー商品画像

株式会社吉田東光（以下、吉田東光）は、建材総合商社において多様な商品を取り扱い、顧客のニーズに応えたサービスを提供しております。このたび、2025年3月2日（月）より、現場監視カメラの新モデル「インビュー」の提供を開始いたします。新モデルは軽量化とコンパクト設計を実現し、従来のモデルとは一線を画す優れた性能を兼ね備えております。

■インビューの特徴

インビューは従来モデル（インドア）と比べて、サイズがコンパクトになり、重量も1.8Kgから126ｇと大幅にダウン！

双方向のコミュニケーションが可能で、カメラ周辺音の確認はもちろん、声を届ける

ことも可能！

小型ボディで設置がかんたん、さらに130度 広角レンズで安心の視野角！

商品サイズ

■様々な利用シートに対応

短期～長期までの旅行期間中、ご自宅の防犯に活用

遠方に離れてる住む、Wi-Fiがないごご実家の親御さんのために安心の見守り

介護施設による、入居者様はもちろん、カスタマーハラスメント防止に施設側の利用も可能

学習塾・公文・お子様の習い事施設に設置

臨時で借りた倉庫や保管場所の監視に設置

※IDとパスワードを共有すれば施設側・利用者ともに映像の閲覧が可能になりより安心感を提供できます。

利用方法

■利用料金

1台：月々、8,980円～（税抜）

利用期間や月々の使用台数によって、吉田東光が最適なプランをご提案します。

【現場見守る君】

インターネット工事不要・設置が簡単な屋外専用防犯レンタルカメラです。

カメラにSIMカードを内蔵し、携帯電話の電波の届く範囲であればリアルタイム映像を

スマートフォンなどで確認可能です。

またSDカードやクラウドなどによるバックアップ機能も充実しており過去の映像や写真の確認も可能です。

現場見守る君は短期間のレンタルが可能で、建設現場・農作物の収穫期・イベントの設営時・河川の梅雨時期の監視など、スポット的に監視したい場面におすすめの防犯カメラです。

【カメラ仕様】

電力：DC5V/1.5A、AC100～240V（50/60Hz）

通信仕様：LTE/4Gネットワーク

レンジ：制御固定

画角：水平130° 垂直83°

赤外線有効距離：10m

SDカード：対応マイクロSD最大128GB 同梱は64GB

ビデオ圧縮：H.264 / H.265、

音声：オーディオマイク内蔵双方向音声対応

視聴方法：専用アプリ「Viewlaブラウザ」

サイズ：116×57×31（ブラケット含む）

重量：約126g

使用環境温度：0-40 ℃ 湿度：20～80％RH（結露なし）

【商品ページ】

https://mimamorukun.com/products/indoor2/