GenerativeX、北米最大級の製薬業界向けイベント「Pharma USA 2026」にグローバルスポンサーとして協賛
株式会社GenerativeX（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：荒木 れい、以下「当社」）は、2026年3月16日（月）～17日（火）にアメリカ・フィラデルフィアで開催される北米最大級の製薬業界向けイベント「Pharma USA 2026」にグローバルスポンサーとして協賛し、登壇およびブース出展を行います。
イベント開催概要
日時：2026年3月16日（月）～17日（火）
場所：Pennsylvania Convention Center, Hall A（アメリカ・フィラデルフィア）
主催：Reuters Events
参加申込（事前登録制）：事前登録はコチラ(https://events.reutersevents.com/pharma/pharma-usa/register)から
公式URL： https://events.reutersevents.com/pharma/pharma-usa
登壇セッション
■ ワークショップ
タイトル：「Embedding AI Agents into Everyday Workflows」
登 壇 者 ：伊田 弥樹（執行役員）
日 時 ：3月16日（月）12:05～13:05（Day 1）
会 場 ：Workshop（会場内ワークショップルーム）
■ トラックセッション（Data & Infrastructure）
タイトル：「From AI agents to invisible intelligence: The next operating model for pharma」
登 壇 者 ：上田 古都（Head of US Operations）
日 時 ：3月16日（月）16:20～16:40（Day 1）
会 場 ：Data & Infrastructure（トラック会場）
■ 株式会社GenerativeXについて
株式会社GenerativeXは、2023年に設立された生成AI特化のコンサルティング企業です。生成AIを活用したエンタープライズ向けアプリケーションの開発・導入支援を専門とし、金融、製薬、製造業など国内外の大手クライアントに対してサービスを提供しています。東京・丸の内を本社に、米サンフランシスコ、ニューヨークにも拠点を展開し、グローバルでの事業拡大を進めています。
会社名：株式会社GenerativeX
所在地：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング27階
代表者：代表取締役CEO 荒木 れい
設立：2023年6月
事業内容：生成AIコンサルティング、サービス開発
URL：https://gen-x.co.jp/