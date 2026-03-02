BLUETTI、新生活応援セールを3月１日より開催

BLUETTI JAPAN株式会社

ポータブル電源とクリーンエネルギー分野のパイオニアとして、15年以上にわたり高い安全性と優れた品質で実績を築いてきたBLUETTI JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、以下BLUETTI）は、2026年3月1日（日）～2026年4月6日（月）の期間、BLUETTI公式サイトおよび各ECモールにて、「電力の自由を手に入れよう」をテーマとした新生活応援セールを実施いたします。

■ セール実施の背景：新生活の不安を「電力の自給」で安心に

春は、新しい環境への期待が膨らむ一方で、生活リズムの変化や見知らぬ土地での暮らし、災害・停電への備えに不安を感じやすい季節です。

BLUETTIは、ポータブル電源を単なる家電ではなく、新生活の不安を解消し、安心して充実した生活をスタートするための「応援ツール」として提案します。停電時でもスマートフォンや照明を確保できる安心感に加え、コンセントの位置に縛られない「ベランダワーク」や「公園ピクニック」など、アクティブなライフスタイルを実現します。

本セールでは、防災推奨認証モデルなど、家庭用蓄電・防災・アウトドアに最適な製品を特別価格でご提供いたします。

■ セール概要及び各販売チャンネル

各販売チャンネルにて、期間限定の特別価格や豪華特典をご用意しております。

１．BLUETTI公式サイト

開催日程： 2026年3月9日（月）～3月31日（火）

主な内容：

1. 期間限定セット： AORAシリーズやACシリーズの人気モデルに特典を付けた数量限定セット。

2. 購入特典： 対象セット購入で掃除機や収納バッグを進呈。また、税込150,000円以上の購入で条件達成特典あり。

3. 抽選キャンペーン： メルマガ登録でポイントや割引クーポン、豪華賞品が当たる自動抽選に参加可能。

URL：https://www.bluetti.jp/pages/bluetti-discount

２．BLUETTI公式楽天店

開催日程：

先行セール：2026年3月1日（日）～3月4日（水）

正式セール：2026年3月4日（水）～3月11日（水）

主な内容：

1. 120,000円以上の購入でさらに6,000円OFF。

2. 「AORA 100 V2」シリーズ購入：専用収納バッグ（7,980円相当）をプレゼント

URL：https://www.rakuten.co.jp/bluettijapan/contents/bluettijapanSS-1/

３．BLUETTI公式Amazon

開催日程：

第一弾：2026年3月3日（火）0:00 ～ 3月9日（月）23:59

第二弾：2026年3月31日（火）0:00 ～ 4月6日（月）23:59

主な内容：

1. 税込100,000円以上の指定商品購入で条件達成特典あり。

2. クーポンコード「NEWLIFESALE」を入力すると、「AORA 100V2（ミントグリーン）＋100Ｗソーラーパネル＋収納バッグ」「AORA 200＋カー充電ケーブル」はさらに5％OFF。

URL：https://www.amazon.co.jp/stores/page/CD389141-486D-4911-8AA6-254760E2E915?channel=PR

■ 注目アイテム

【人気セット】AORA 100 V2+100Wソーラーパネル（47％OFF）

セール価格： 92,379円

※通常 174,300円

特典：収納バッグ

超軽量デザインの「AORA 100 V2」は、防災推奨認証を受けた超軽量モデルです。AC急速充電によって45分で80％までの充電が可能。ソーラーは最大1000W入力にも対応し、シーンに応じて、いつでもどこでもスピーディーに充電できる便利な製品です。ソーラーパネルと併用することで、停電時でも「日中に太陽光で充電し、夜間に照明や家電を使う」自立型電源として活躍します。

BLUETTIについて

BLUETTIは、2011年の東日本大震災を契機にブランドとしての本格的なスタートを切りました。「電気の力で守れる暮らしがある」という事実に影響を受け、「安心の電力を、すべての暮らしへ」というビジョンのもと、2015年に世界初のポータブル電源の量産に成功。その後、自社工場や試験施設を整備し、業界トップクラスの品質管理と新技術の導入に投資し続けています。

2020年には、世界初の安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載モデル「AC200P」を発売し、2025年には日本市場向けの「AORAシリーズ」をはじめ、次世代のクリーンエネルギー技術を開発しています。その信頼性と安全性により、BLUETTIは現在、120以上の国と地域の市場で、350万人を超えるお客様から信頼を寄せられています。



＜会社情報＞

会社名：BLUETTI JAPAN株式会社

代表：張 弩弩

設立：2021年3月（日本設立）

所在地：東京都千代田区神田東松下町14番地

事業内容：ポータブル電源及びソーラーパネル等の製造・販売

公式サイト ：https://www.bluetti.jp/

X ：https://x.com/bluetti_Japan

Instagram：https://www.instagram.com/bluettijapan/

Facebook ：https://www.facebook.com/bluettijapan

LINE ：https://page.line.me/073mvgwh

YouTube ：https://www.youtube.com/@bluettijapan