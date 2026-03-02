フォトスタジオタートル、春日井市開催の障がい者ファッションショーに協力。プロの衣装・ヘアメイク・撮影でモデル約50名の輝きをプロデュース

株式会社タートル

東海地方で25店舗のフォトスタジオを運営する株式会社タートル（本社：愛知県春日井市、代表取締役社長：亀山直樹）は、2026年2月15日、春日井市総合福祉センターにて開催されたファッションショー（主催：NPO法人春日井子どもサポートKIDS COLOR、春日井市いきがい推進課／協力：桃山会、(株)タートル）において、衣装提供、ヘアメイク、および撮影の行程をプロデュースいたしました。

■ 開催の背景

本プロジェクトが立ち上がった契機は、協力団体である桃山会の代表から寄せられた、「お子様の特性により、成人式や七五三などの人生の節目においても、写真館での撮影を諦めざるを得ないご家族が少なからず存在する」という実態でした。このように、大切な記念日を形に残すことができない現状に対し、タートルは「誰一人取り残したくない」「写真館として貢献できることが必ずある」という信念のもと、様々な団体との協議を重ね、障がいのある方やそのご家族が安心して「ありのままの姿」を表現できる場を築くことを目指しました。結果として、プロの技術を通して、モデルの皆様に自信を与える機会として今回のファッションショーへの協力が実現しました。

■ イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129626/table/53_1_b226efce632ebc1505afb0f421082f56.jpg?v=202603020151 ]

■当日の様子

イベントに先立ち、事前にモデル一人ひとりが自身の個性に合わせた衣装を選ぶ「衣装合わせ」の機会を設けました。当日は、そのお気に入りの衣装に身を包み、スタッフによるヘアメイクを実施。お仕度が整うにつれ、当初の緊張が自信に満ちた表情へと変化していく様子が見られ、スタイリングが心理面にポジティブな影響を与える貴重な機会となりました。

ショー本番では、本格的な音響と照明が演出するステージにて、大勢の観客が見守るランウェイを約50名のモデルが堂々と歩みを進めました。会場一体となった温かい拍手とエールを受け、自らの輝きを表現する成功体験を創出いたしました。

■ 参加者・ご家族の感想

「夢が叶って嬉しい」

「一生分褒められてすごく嬉しいし、楽しかった」

「衣装の着付からメイクまで素敵に仕上げていただきありがとうございました。子どもたちもとても嬉しそうで、安心してランウェイを歩くことができました」

「自分の子がランウェイを歩く日がくるなんて思っていなかったので、とても貴重な体験をさせていただきました」

■ 今後の展望

撮影された写真は、今後モデルの皆様のもとへ届けられます。今回のショーでの成功体験とその写真が、モデルさんや親御さんにとって明日への「生きる力」になることを願っております。

タートルは、単なる写真館という枠を超え、お客様の心に残る「想い出」と温かい「つながり」を創造する「メモリティ企業」への進化を目指しています。今後もこうした地域社会との絆を育む取り組みを継続してまいります。

■株式会社タートルとは

株式会社タートルは1939年創業。東海地方を中心に25店舗のフォトスタジオを展開する、地域に根差した企業です。人生の節目や日常の大切な瞬間を写真として残すサービスを提供しています。

企業理念に「喜びと感動の共有を、生きる力に。」を掲げ、VISIONである “The memority company” の実現を目指しています。写真事業を基盤としながら、想い出や人と人とのつながりを大切にし、人生を豊かにする価値の提供を通じて、今後も社会に貢献してまいります。

【株式会社タートルの概要】

社名：株式会社タートル

本社所在地：〒486-0833 愛知県春日井市上条町5-7

代表取締役：亀山直樹

事業内容：写真撮影業、写真撮影に関連する業務全般

設立：1939年10月

資本金：1,000万円

HP：https://www.ps-turtle.com/