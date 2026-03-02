Moodifyから工事不要1分設置のシンプル構造電動カーテンを3月1日に販売

株式会社Moodify

次世代スマートカーテンを展開する株式会社Moodify（本社：東京都荒川区、代表取締役CEO：松坂 星鏡）は、採光タイプまたは遮光タイプの2種類から選べる新モデル「Moodify（ムーディファイ）電動ハニカムシェード（シングル）」を3月1日より公式オンラインストア（https://moodify.jp/）にて発売します。カラー展開は4色で、価格は43,970円～81,610円(サイズオーダーメイドのため価格変動)です。

Moodify電動ハニカムシェード（シングル） リネンホワイト（採光）

3月は、冬の冷え込みが残る一方で、春の日差しが入り始める季節。朝晩の寒暖差や窓から伝わる冷気、低い角度の西日によるまぶしさなど、窓まわり環境が大きく変化します。

ハニカム構造のシェードは、内部の空気層が冷気をやわらげ、高い保温性能を発揮。室内の暖気を逃しにくくし、冬の“窓際のひんやり感”を軽減します。さらに春先の強い日差しも穏やかにコントロールし、季節の移り変わりに合わせて光と温度を整えます。

本製品は、「採光だけのモデルが欲しい」「遮光だけで十分なので価格を抑えたい」という多くの声を受けて誕生しました。従来の採光・遮光一体型モデルと同様の電動・断熱・スマート機能を備えながら、構造を最適化することで価格を抑え、“電動カーテンのある暮らし”をより身近にします。

なお、従来モデルは2025年に応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施し、カーテンカテゴリーにおいて応援購入額歴代1位を記録し、市場から高い支持を得ました。今回のシングルモデルは、その実績を背景に、より幅広いニーズに応える普及モデルとして展開いたします。

製品の特長

■ 光の選択肢をシンプルに

「Moodify電動ハニカムシェード（シングル）」は、採光タイプまたは遮光タイプのどちらかを選択できるモデルです。寝室には遮光、リビングには柔らかな採光など、空間の用途に合わせた最適な選択が可能です。

■ 採光・遮光一体型モデルと変わらないスマート体験

シングルモデルでも、Moodifyの核となる機能はそのまま。電動カーテンによる「朝は光で目覚め、夜はワンタッチで整う」体験を、より身近に感じていただけます。

- 工具不要・突っ張り式で1分設置- 内蔵バッテリー式（USB-C充電）- ソーラーパネル対応（別売り）- 専用スマートフォンアプリでの遠隔操作・スケジュール設定- スマートスピーカー連携- 1mm単位のサイズオーダー■ ハニカム構造による優れた保温・遮熱性能

蜂の巣状の空気層が熱の移動を抑制し、夏は涼しく、冬は暖かく。冷暖房効率の向上にも寄与し、エコで快適な室内環境をサポートします。

※No.24FI-021793 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター 福井試験センター調べ■ 価格を抑え、より導入しやすく

シンプル構造により、43,970円～81,610円（税込）を実現。

※サイズオーダーメイドのため、横幅・縦幅により価格は変動します。

「まずは一つの窓から電動化したい」という方にもおすすめのモデルです。

製品仕様

一般販売概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161836/table/6_1_076bf80442597978844887ca97f5828c.jpg?v=202603020151 ]

販売開始日：2026年3月1日（日）

販売価格：43,970円～81,610円（税込）※サイズオーダーメイドのため価格変動

販売チャネル：公式オンラインストア (https://moodify.jp/)

Moodifyについて | ブランド情報

Moodifyは、「様々な時に寄り添う空間を創造する」を目指して設立された、日本発のライフスタイルブランドです。

高機能かつ、おしゃれ、それでいて誰にでも手が届く「機能・デザイン・価格」のバランスにこだわるため、企画・設計・販売まで一貫して自社で手がけております。

「電動ハニカムシェード」を皮切りに、みなさまの日常を少し心地よくする「空間づくり」を叶えてまいります。

会社概要

会社名：株式会社Moodify

設立日：2024年10月21日

資本金：1,000万円

代表者：松坂 星鏡

所在地：〒116-0013 東京都荒川区西日暮里６丁目３４－３

HP：https://moodify.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/moodify_japan/

LINE：https://lin.ee/u3kvgQl