Leafea、青森みちのく銀行と提携し地域密着型福利厚生「ふくりんご」で地域経済振興の取組みを開始

地域密着型福利厚生サービスを提供する株式会社Leafea（本社：東京都中央区、代表取締役：森田 渉、以下リーフィ）は、青森みちのく銀行（本店：青森県青森市、取締役頭取：石川 啓太郎）と提携を開始します。3/9（月）より青森みちのく銀行で地域密着型福利厚生サービス「ふくりんご」の取扱いを開始し、地域創生と日々頑張る方の支援を目指します。

提携の背景と目的

近年、人材不足や人件費高騰などを背景に、企業が抱える人的リソースに関する課題が増加しており、従業員の定着率や満足度向上への関心が高まっています。

「地域の未来を創る、お客さまと歩み続ける、一人ひとりの想いを実現する」を経営理念とする青森みちのく銀行は、地域の消費喚起と中小企業でも実質的な賃上げを実現できる福利厚生に着目しました。

リーフィが提供する地域密着型福利厚生サービス（専用アプリ名称：「ふくりんご」）は、第三の賃上げとも言われる企業の従業員向け福利厚生の充実を通じて、企業の従業員を支援するサービスです。アプリを通じて、従業員へのギフト還元や従業員の家族も利用できるクーポンを提供するほか、導入企業で働く従業員の働きがいやエンゲージメント向上を支援する内容となっています。

「ふくりんご」は、利用可能な地域店舗が増えるほど、従業員にとって身近で馴染みのある地域密着型の福利厚生となります。さらに、地域限定のギフトを活用することで地域内の経済循環が促進され、地域全体の活性化につながります。青森みちのく銀行とリーフィは、こうした地域活性化に貢献できるよう、今後も協力して取り組んでまいります。

「ふくりんご」について

リーフィが提供する福利厚生サービス「ふくりんご」は、企業が月額費用を負担することで、従業員が全国10万店舗以上の提携先で割引特典を利用できる仕組みです。さらに、感謝の気持ちや励ましを添えた「メッセージ付きギフト（※）」を企業から従業員へ贈ることが可能で、日常の中でつながりを感じられる設計となっています。

また、コンビニエンスストアでの10％割引に加え、今後義務化が予定されているストレスチェック機能もオールインワンで提供しており、従業員の心身のケアを含めた包括的な福利厚生を実現します。

業界最安水準のコストで高利用率を実現できる福利厚生アプリとして、導入企業は着実に増加しており、従業員のエンゲージメント向上につながるデータが表れ始めています。コストパフォーマンスの高さと、働きやすい職場環境づくりに寄与する点が大きな特長です。

(※)提携店舗で利用できるチケットと交換し、利用することができます。

青森みちのく銀行 概要

名称：株式会社青森みちのく銀行

本店所在地：青森県青森市橋本一丁目9番30号

公式サイト：https://www.am-bk.co.jp/

株式会社Leafea 概要

名称：株式会社Leafea

本店所在地：東京都中央区新川1-10-3 THE GATE 茅場町 3F

公式サイト：https://leafea.co.jp