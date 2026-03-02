小池栄子さんが出演するニトリの家電CMシリーズ第11弾『ミニLEDテレビ』篇、2026年3月2日（月）より全国で放映開始！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、小池栄子さんが出演する、家電CM第11弾「ミニLEDテレビ」篇を、2026年3月2日（月）より全国で放映開始します。

●CM概要

第11弾となる今回は、美しい映像を高画質の大画面で楽しめる「ミニLEDテレビ」を衝撃の価格でご紹介いたします。

ミニLEDバックライトを搭載し、エリアごとのきめ細かな発光制御を行うことで、高いコントラストと鮮明な映像表現を実現。映像の暗い部分だけバックライトをしっかり減光できるため、引き締まった黒色の表現ができることが特長です。視野角の広いIPSパネルを採用しており、家族が集まるシーンでも、見る位置を選ばず映像を楽しむことができます。

また、専用の別売りのパーツを使用することで、工事を必要とせず、ご自身で簡単に壁掛け設置いただけます。

ミニLEDテレビの映像の鮮やかさに驚愕する小池さんの表情が印象的です。ぜひCM内でそのリアクションをご注目ください。

ニトリ家電新CM「ミニLEDテレビ」篇（15秒）： https://youtu.be/PNFkDkrWj6k(https://youtu.be/PNFkDkrWj6k)

●CM撮影エピソード

過去にご出演いただいた「壁掛けTV」の白い空間、白い衣装とは打って変わり、黒と白が入り混じった空間に、アクセントラインが入った黒い衣装で現場入りした小池さん。

撮影前に小池さんへ向けてニトリの担当者が商品プレゼンを行った際には、商品価格に驚かれる場面もありました。撮影では監督からの細かい演技のタイミングや指示にも難なく応え、瞬時に演出の意図を理解してくださいました。

様々な要望に応えてくださった小池さんの活躍で、無事に撮影を終えることができました。

●小池栄子さんプロフィール

1980年11月20日生まれ。 TV、映画、舞台、CMなどで幅広く活躍。

＜主な受賞歴＞

主演映画『接吻』第63回毎日映画コンクール女優主演賞など

『八日目の蟬』第85回キネマ旬報ベスト・テン助演女優賞、第35回日本アカデミー賞優秀助演女優賞など

主演舞台『グッドバイ』第23回読売演劇大賞・最優秀女優賞

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」第31回橋田賞

劇団☆新感線45周年興行『爆烈忠臣蔵～桜吹雪THUNDERSTRUCK』第33回読売演劇大賞・優秀女優賞

現在、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』(フジテレビ)、『クレイジージャーニー』(TBS)にレギュラー出演中。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】55型 4Ｋ対応 Mini LED 液晶テレビ (N55TB2UM2V)

【価格】79,900円

【サイズ】幅122.6cm×奥行35.1cm×高さ76.6cm

【重量】約12kg

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400060753/

【商品名】壁掛けテレビ 壁掛けパーツ付き 55型 4Ｋ対応 Mini LED 液晶 (N55TB2UM2V)

【価格】89,900円

【サイズ】テレビ：幅122.6cm×奥行35.1cm×高さ76.6cm

壁掛けパーツ：幅60.5cm×奥行3.3cm×高さ34.0cm

【重量】テレビ：約12kg 壁掛けパーツ：約2kg

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400060814-5500000000001s/

※一部離島でお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。