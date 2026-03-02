KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、当社が展開するGPUクラウド事業において、ノーススターアドバイザリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：絵野沢 佑一、以下「ノーススターアドバイザリー」）と連携し、GPUクラウドの販売および導入支援体制を強化する取り組みを開始しました。

KLab、GPUクラウド販売網を拡張 ノーススターアドバイザリー社と新たに提携 ～金融分野との連携により中小企業向けGPU活用支援を拡充～

本取り組みは、KLabが販売主体として提供している既存のGPUクラウドサービスについて、IFA（Independent Financial Advisor）であるノーススターアドバイザリーの知見・ネットワークを活用することで、顧客との接点や相談機会を拡充し、販売強化および顧客層の拡大を図るものです。

なお、本件はIFA業界との連携を拡充する取り組みの一環となります。

連携の背景・狙い

生成AIの活用や業務効率化の進展により、GPUの需要は急速に拡大しています。一方で、GPUの導入には専門的な知識やコスト面での検討が必要となり、とりわけ中小企業にとっては導入判断が難しいケースも少なくありません。

こうした中KLabでは、GPUクラウドの販売強化にあたり、顧客が安心して相談・検討できる接点を拡充することが重要であると考えています。IFAとの連携により、GPU活用に関する相談機会を広げ、導入検討の初期段階から支援できる体制を整えることを目的としています。

ノーススターアドバイザリーの役割

ノーススターアドバイザリーは、独立系IFA（Independent Financial Advisor）として、中立的な立場から顧客の資産運用・財務戦略を支援してきた実績を有し、金融分野における専門知識と強固な顧客基盤を築いています。

本取り組みにおいて同社は、GPUクラウドを投資商品としてではなく、企業活動を支える事業インフラの一つとして検討する際の情報提供および判断支援を担います。

なお、GPUクラウドの販売主体はKLabであり、ノーススターアドバイザリーは、顧客との接点創出や検討段階での助言・相談対応を通じて、本取り組みを支援する連携パートナーとして位置づけています。

今後の展開

本取り組みを通じて、KLabは金融、IFA、コンサルティング、事業投資など関連領域の企業との連携を継続的に拡大し、同様のスキームによるGPUクラウド活用支援モデルの横展開を進めてまいります。

あわせて、GPU活用に関する検討初期段階からの相談体制をさらに強化し、用途設計や導入可否の整理などを通じて、中小企業の意思決定を支援してまいります。

KLab株式会社 代表取締役社長 真田哲弥 コメント

IFAとの連携は、GPU導入を検討する企業に対し、財務面や活用戦略の観点から多面的な判断材料を提供できる点で意義があると考えております。

中小企業にとってGPU活用は有効である一方、初期検討段階での情報や専門的知見の不足が課題となることもあります。ノーススターアドバイザリー様の専門性とネットワークは、そのハードルを下げ、企業の意思決定を支援する重要な役割を担うものと期待しております。

ノーススターアドバイザリー株式会社 代表取締役 絵野沢 佑一氏 コメント

当社は金融機関から独立した立場で、お客様の資産運用を個別にサポートしてまいりました。KLab株式会社様との本連携により、GPUクラウドを事業インフラとして活用したいとお考えの中小企業の皆様に、財務的な視点も含めた多角的なご相談の場を提供できることを大変心強く思っております。今後も、お客様の状況や目的に寄り添ったアドバイスを通じて、新たな事業成長の一助となれるよう努めてまいります。

ノーススターアドバイザリー株式会社について

ノーススターアドバイザリー株式会社は、金融機関から独立した立場で企業および個人に対する資産・財務戦略の立案支援を行うIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）です。

金融商品仲介業務を通じた資産形成支援に加え、企業の財務戦略や資本政策の検討支援など、顧客の状況に応じた包括的なアドバイザリーサービスを提供しています。

中立的な立場と専門的知見を活かし、顧客との長期的な信頼関係を基盤とした継続的な支援を行っています。

社名：ノーススターアドバイザリー株式会社

代表取締役：絵野沢 佑一

設立：2020年1月

本社所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 マークシティWEST22階

事業内容：金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第940号

URL：https://nsadvisory.co.jp/company

KLab（クラブ）株式会社について

KLab株式会社はモバイルオンラインゲームを配信するグローバルパブリッシャーです。

モバイルオンラインゲームの企画・開発・運用で培ったIP創出力とマーケティング力を基盤に、生成AIを活用する総合AIエンターテインメント事業を展開し、2025年10月にはAIアイドルプロダクション『ゆめかいろプロダクション』の設立を発表しました。また、GPUクラウド事業や、安定収益を志向したデュアル・ゴールド・トレジャリー戦略といった非連続型の取り組みも推進し、既存領域にとらわれない事業ポートフォリオの拡大を図っています。

社名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

代表者：代表取締役社長 真田哲弥

設立：2000年8月1日

資本金：86億1396万円（2025年12月末現在）

株式公開：東京証券取引所・プライム（3656）

本社所在地：〒106-6128 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運用、GPUサーバーの調達・販売・運用・保守、総合AIエンタテインメント事業、AIクリエイティブ制作事業

URL：https://www.klab.com/jp

GPUクラウド事業：https://klabgpu.cloud/

デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略：https://www.klab.com/jp/press/release/2025/1205/125_17.html

ゆめかいろプロダクション：https://yumekairo.ai-ent.klab.com/

KLab AI Entertainment（略称：クラエン）：https://klatame.ai-ent.klab.com/

AIクリエイティブ制作事業：https://ai-creative.klab.com/