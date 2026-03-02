パルケ、決済直後にスマホ配信する電子レシート『レシーボ』を提供

株式会社パルケ

株式会社パルケ（本社：東京都港区、代表取締役：鎌田大輔、以下「パルケ」）は、2026年3月3日（火）から6日（金）まで東京ビッグサイトで開催される流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN2026」において、電子レシート機能『レシーボ』を初公開いたします。

『レシーボ』は、キャッシュレス決済完了直後に電子レシートをスマホへ配信する仕組みです。決済という確実なアクションと連動し、紙レシート削減と販促DXを同時に実現します。

ヒット株式会社との協業により、会場では中小・中堅規模（SMB）の店舗様向け最新決済端末「Q1」に搭載したデモ展示を、ヒット社のブース内で行います。ご来場者様ご自身のスマホで体験いただけますので、ぜひお立ち寄りください。

開発背景｜LINE等の配信施策と異なる“即時性”と“確実性”

店舗の販促施策として、LINE公式アカウントなどのメッセージ配信は広く活用されています。

一方で、配信型マーケティングには構造的な課題も存在します。特に、購買直後という最も関心が高い瞬間に確実に接触できるとは限らない点は、多くの店舗が感じている課題のひとつです。

＜従来施策の主な課題＞- 通知が他メッセージに埋もれてしまう- 未開封のまま流れてしまう可能性がある- 配信タイミングと購買行動が一致しない- 友だち追加や会員登録が前提となる- 開封されても購買との関連性が薄い場合がある

こうした背景を受け、本電子レシート機能「レシーボ」は、決済完了直後という最も接点価値の高い“高接触タイミング”に情報を届ける仕組みとして開発しました。

キャッシュレス決済という確実なアクションと連動し、レシート情報とあわせて販促情報を表示することで、クーポン表示や次回来店導線の設計において”より高い反応率”が期待されます。



さらに、レシーボは紙レシート削減によるコスト最適化と環境負荷低減にも貢献すると同時に、電子レシート画面を広告・クーポン配信の接点として活用できるため、単なるデジタル化にとどまらず、レシートを新たな広告メディアとして活用することができます。これにより、環境配慮と売上向上を両立する、実効性の高い販促設計が期待されます。

決済完了直後に電子レシートを配信

＜4つの特徴＞- タッチ決済（クレジットカード）・コード決済に対応- タッチ（NFC）もしくはQRコード読み取りで電子レシート配信- アプリ不要・アカウント登録不要- タッチ決済時は追加操作不要で、即時、プッシュ通知

キャッシュレス決済が行われると、ユーザーのスマホへ即時にプッシュ通知し、ユーザーはその場で電子レシートをブラウザ上で確認できます。

紙レシート削減と販促DXを両立

本機能の導入により、加盟店には以下のメリットが期待されます。

＜3つのメリット＞- ロール紙の購入・交換が不要、チラシ・紙クーポン配布の削減- 決済直後に確実な販促接点を確保- アプリDLや会員登録へスムーズに誘導

レシーボの画面には、自社クーポン配信、ポイントカード登録訴求、モバイルアプリダウンロード誘導、ECサイト・SNSへの導線設計が可能です。さらに、決済事業者、メーカー、自治体などの純広告配信にも対応できる設計とし、電子レシートを新たな広告メディアとして活用できます。

SDK提供によるスムーズな実装

パルケは決済端末向けにSDKを提供し、決済アプリへ組み込むことで実装可能な仕組みを構築しています。

POSデータとの連携（オプション）にも対応し、将来的にはポイント自動付与や販促高度化にも拡張可能です。

決済端末

今回展示する「Q1」は、WebOSを採用した決済端末であり、コンパクトながらもカスタマーディスプレイを搭載した業界的にも注目度の高い端末です。本端末は機能を限定し、安価かつ短期間での導入をご検討いただけます。

また、PCI7.xに対応しているため、将来的な稼働を見込んだ導入検討中のお客様へ最適な提案となっております。

出展概要 ※ヒット株式会社ブース内にて展示予定です。

展示会名 ：リテールテックJAPAN 2026

会 期 ：2026年3月3日（火）～3月6日（金）

会 場 ：東京ビッグサイト 東展示棟

小間番号 ：RT6127（東6ホール入口付近）

来場方法 ：来場には事前登録が必要です（無料）

公式サイト ：https://messe.nikkei.co.jp/rt/

今後の展開

今後は対応端末の拡大、POS連携強化、広告配信ネットワークの構築などを通じ、店舗DX支援を推進してまいります。パルケでは、環境配慮と売上向上を両立する新たな決済体験を提案してまいります。

ヒットについて

社名 ： ヒット株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 川口 隆幸

所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 垣見麹町ビル5階

設立 ： 1996年12月3日

事業内容 ： 決済端末製品及び関連ミドルウェアの開発及び販売 他

資本金 ： 6,200万円

URL ： https://www.hit-kk.co.jp/

パルケについて

社名 ： 株式会社パルケ

代表者 ： 代表取締役 鎌田 大輔

所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山二丁目15番5号 FARO青山1階

設立 ： 2020年6月

事業内容 ： インターネット等の通信ネットワーク、電子技術を利用した各種情報提供

サービス及び情報収集サービス 他

資本金 ： 1億7,200万円（資本準備金含む）

URL ： https://parque.io

公式note ： https://note.com/parque

公式X ： https://twitter.com/Parque_official

公式Facebook ： https://www.facebook.com/parque.io

楽しく働くを語るラボ ：https://lab.parque.io