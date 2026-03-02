エントリーモデル「Uシリーズ」をフルモデルチェンジ

i-PRO株式会社

i-PRO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO 中尾真人、以下i-PRO）は、フルモデルチェンジしたドーム型／ボックス型ネットワークカメラのエントリーモデル「Ｕシリーズ」13機種を2026年5月から順次販売します。

Ｕシリーズは、ネットワークカメラに必要な基本機能に特化し、よりお求めやすい価格を実現したモデルです。今回のフルモデルチェンジでは、高品質はそのままに、ネットワークカメラに求められる基本性能に更に磨きをかけました。

画質補正・レンズ歪み補正により画質全体を向上させるとともに、オートアイリス（絞り）を標準装備し、照明のちらつき（フリッカー）による映像への影響抑制性能を従来よりも強化しました。光学ズーム搭載機種ではズーム倍率の拡大も図っています。また、FIPS 140-3 Level3（※1）認定デバイスの搭載（※2）、セキュアブートおよび署名付きファームウェアの採用など、高度な耐改ざん性・セキュリティを実現しています。

そのほか、屋内モデル全機種に内蔵マイクを標準装備し音声記録にも対応、高解像度5MP機種、赤外線（IR-LED）照射搭載機種、HDMI（※3）映像出力機能搭載機種も揃えました。

低コストでシンプル、かつ、信頼性の高い映像監視システムを求めるお客様の多様なニーズに応えます。さらに、クラウドカメラサービスi-PRO Remo. と組み合わせることで、効率的な遠隔見守り監視や複数拠点管理を実現します。

1．商品の主な特長

1）撮像の基本機能を高性能化

・光量調整、ホワイトバランス調整、暗部／明部補正、レンズ歪み補正などにより、画質全体の更なる向上を図りました。

・全機種にオートアイリス（絞り）を標準装備。照明のちらつき（フリッカー）による映像への影響が抑制され、照明下でも鮮明に記録できます。

・光学ズーム搭載全機種でズーム倍率が向上しました（2.5倍→ 3.2倍／2.6倍）。遠くの被写体もより鮮明にご覧いただけます。

・従来の4MP機種は5MPに高解像度化。更に高精細な確認が可能となります。

2）高度なセキュリティを実現

・全機種に第三者機関発行の電子証明書（GlobalSign(R)（※4）プリインストール済み）を使った暗号化通信、セキュアブートを標準装備。更に10機種にはFIPS 140-3 Level3（※1）に認定されたハードウェアを搭載することで、高度なセキュリティを実現しています。

3）映像に音声記録が加わることで正確な状況確認や検証が可能に（屋内モデル）

・屋内モデル全機種に内蔵マイクを搭載。映像に加えて音声を記録することで、事後検証や現場の状況確認をより正確に行えます（※5）。音検知機能により、大きな音が発生した際に自動で映像を記録します。

4）赤外線（IR-LED）照明搭載により暗闇でも撮像（一部機種）

・照射距離20ｍ／30ｍの赤外線照明搭載機種を設定。0lx（ルクス）の暗闇でも撮像が可能です。

5）HDMI映像出力機能（WV-U21501-V3L）

・5MP屋内ドームカメラ（WV-U21501-V3L）ではHDMI映像出力機能を搭載。店舗内のモニターにカメラの映像を直接出力することで、万引きなどの犯罪抑止効果の向上が期待できます。

6）i-PRO Remo. カメラダイレクト接続に対応

・エッジストレージを介さずにネットワークカメラとクラウドをダイレクトに接続することが可能となり、初期投資を抑えてi-PRO Remo. サービス（※6）を開始できます。

2．想定活用シーン

効率的な遠隔見守り監視・複数拠点管理を、低コストでシンプル、かつ、信頼性の高い映像監視システムで行いたいとお考えのお客様にご活用いただけます。

3．品名・品番など

2026年5月から順次発売。オープン価格。

※お客様からの商品に関するお問い合わせは、i-PROカスタマーコンタクトまでお願いいたします。https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/contact-us

※1：FIPS 140-3は、米国連邦情報処理標準規格で暗号化モジュールのセキュリティ要件を定めた規格。

Level 3は、政府や法執行機関など、高いセキュリティが求められる場所に適したレベル。

※2：FIPS 140-3 Level3認定デバイスは10機種に搭載。

※3：HDMIは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

※4：GlobalSign(R)はGMO GlobalSign Pte. Ltd.の登録商標です。

※5：映像・音声の記録には、別途レコーダーやエッジストレージ、SDメモリーカードなどの記録媒体が必要です。

※6：カメラの映像をインターネット経由でリモート（遠隔）で確認できるサービス。

※7：対応機種はmicroSDXC/SDHC/SDメモリーカードに対応。

※8：音検知機能の搭載／非搭載にかかわらず、動体検知（VMD）、妨害検知（SCD）は全機種搭載。

※9：セキュア対応：データ暗号化、改ざん検出(SDメモリーカード内)、SRTP機能、セキュアブート、署名付きファームウェア、FIPS140-3 Level3に対応。3機種（○印）は、FIPS140-3 Level3非対応。

【i-PRO株式会社(https://corp.i-pro.com/ja-JP)について】

i-PRO株式会社は、パナソニックから独立したセキュリティ、セーフティ、医療用エッジコンピューティングカメラの世界的リーディングカンパニーです。60年超におよび培われた高品質で信頼性の高いハードウェアを用い、画像を意思決定の現場で活用する最先端技術を開発しています。i-PRO製品は、容易にカスタマイズおよび統合ができるよう設計されており、お客様のあらゆる用途に柔軟に対応します。

私たちは、AIを倫理的に責任をもって活用し、堅固なサイバーセキュリティを備え、持続可能なテクノロジーを提供します。i-PROは、2023年より国連グローバル・コンパクトの参加企業です。