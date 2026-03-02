「Tendenec」正式リリース。現場にフィットする販売管理が、営業提案・経営判断を支えるデータ基盤に。

ノクステラ株式会社

ノクステラ株式会社（東京都・大阪府、代表取締役・西川健太 以下「当社」）は、 受注・在庫管理を進化させる次世代の “データ活用型” 販売管理SaaS「Tendenec（テンデネック）(https://nocstela.com/tendenec/)」を正式リリースしました。

現場の業務経験者により開発された本クラウドERPは、シンプルでわかりやすいUIと操作性を重視しながら、あらゆる状況に対応するための多機能性を追求しています。現場にフィットする設計思想のもと、ヒューマンエラーや業務の無駄を根本から削減し、受注・在庫・売上・倉庫・顧客を一元管理 。

企業の成長を力強く支援します。

本システムのポイント

販売管理SaaS Tendenecの全体図受注・在庫管理を「売上を支えるデータ基盤」へ

日々の受注・在庫入力を単なる管理業務で終わらせず、売れ筋商品、滞留在庫、顧客別売上などをリアルタイムで可視化。営業提案や在庫最適化、経営判断に活用できるデータ基盤を構築します。

販売管理をワンシステムで一元化

受注・在庫・商品・倉庫・請求までを一括管理可能です。複数ツールの併用や画面切替、二重入力を不要にします。倉庫単位・拠点単位での管理にも対応し、業務全体を効率化します。

ミスを根本から防ぐ操作設計

現場実務を熟知した開発者が設計。誰でも直感的に操作できるUIにより、属人化や入力ミスを最小化します。受注データと連動したピッキング支援機能で誤出荷を防止し、 業務フローの標準化と精度向上を実現します。

現場に合わせて拡張できる柔軟性

業界特有の商習慣や運用フローにも対応可能です。得意先管理、CSV取込などの機能追加にも柔軟に対応します。企業規模や成長段階に応じて拡張できます。

高機能ながら導入しやすい価格体系

受注管理・在庫管理を標準搭載しています。Tendenecでは、利用料無料のFreeプラン(https://apply.tendenec.com/)、本格運用に対応する本格運用に対応するスモールスタート可能な月額7万円のBusinessプラン（カスタマイズ可能）の2つを用意しています。自社に合わせた販売管理体制を構築できます。

販売管理SaaS Tendenec(テンデネック)とは

Tendenecは、3つの要素を掛け合わせた言葉です。

- TEND（トレンド）：市場や顧客ニーズの流れ- ENERGY（エネルギー）：企業の成長を生み出す原動力- TECH（テクノロジー）：それらを実現する技術

日々の受注・在庫管理業務から得られるデータを可視化し、営業活動・経営判断に活かすことで、企業の継続的な成長を支援するシステムです。

最大の特徴― 現場と営業、経営をシームレスにつなぐ

Tendenecは、受注・在庫管理システムの基本である「業務効率化」や「ミス防止」だけでなく、日々の管理業務を行うだけで、営業や経営がデータ活用できるように自動的に変換し、一元的に蓄積・可視化する設計思想から生まれました。

受注入力 ： 顧客・倉庫・商品別の売上データを自動蓄積

在庫管理 ： 在庫数の変動・履歴をリアルタイムで可視化

正確なピッキング ： 作業ミス・誤配送を削減し、現場負担を軽減

データの可視化 ： 説得力ある営業提案と迅速な意思決定を支援

「システムを通して、現場実務と営業、経営がシームレスにつながる」それがTendenecの設計思想です。

開発ストーリー

Tendenecは当社代表・西川が、実際に大手飲料メーカー、建材の製造・仕入・販売企業、商社で、受注処理・在庫管理、ピッキング、配送といった一連の販売管理業務を経験したことをきっかけに生まれました。

ノクステラ株式会社 代表取締役・西川■ 現場で知った課題 ― ミスが生まれる構造と疲弊、システムの問題点

販売管理業務は、構造的にミスが発生しやすい業務です。

電話やFAX、紙やExcelによる分断されたアナログ業務は属人化を招き、入力ミス、在庫差異、ピッキングミス、誤配送といったヒューマンエラーを引き起こします。

さらに、

- 曖昧な要件定義のまま構築されたシステム- 既存業務に合わせすぎた非効率な設計- 現場を理解していない開発体制

これらが重なることで、「システムがあるのに効率化されない」という矛盾が生まれます。

ひとつのミスは、顧客満足度の低下、コスト増加、従業員の疲弊へと連鎖します。だからこそ重要なのは、ミスを注意で防ぐのではなく、“構造で発生させない”設計です。

■ 見えてきた本質 ― 複雑な管理、業務過多でデータ活用が後回しに

販売管理の実務者にとって最も重要なのは、日々の受注・出荷業務をミスなく進め、在庫を合わせ、誤出荷を防ぎ、顧客対応を滞らせないことです。

一方で、

「いつ、何が売れているのか」

「誰に、どの商品を提案すべきか」

「どの在庫が滞留しているのか」

といったデータ活用は重要だと分かっていても、 そのための集計や整理は後回しになりがちです。

一元化されていない煩雑な業務フローや、紙やExcel、複数のシステムにわたるデータの分散は、データを“使える状態”にするまでに余計な手間を発生させ、結果として、営業や経営の意思決定の遅れ、機会損失が生まれます。

問題の本質は、データ不足ではなく、日々の業務と売上戦略を立てるためのデータ活用が分断されている構造にあります。

■ 売上に直結する「攻め」の管理業務実現するために

Tendenecは、こうした課題を解決するために設計されました。

受注・在庫管理を「正しく、ミスなく、直感的に」行えることを前提に、その入力データを自動的に蓄積・可視化し、営業や経営がすぐに活用できるデータ基盤として活用できるよう設計しています。

単なる業務効率化やコスト削減だけでは、企業は成長し続けることができません。

正確な管理業務から生まれるデータを、いかに売上につなげるか。

Tendenecは、「守り」の管理業務を売上拡大戦略のための「攻め」データ基盤へと進化させるプラットフォームです。

導入しやすい価格とあらゆる業種に対応するカスタマイズ性

Tendenecは月額7万円から導入可能です。さらに、月額プランとは別ですが、IT導入補助金にも対応しているます。 また、受注、在庫管理を軸に、必要なものを必要なだけカスタマイズし、スモールスタートが可能な設計です。利用料無料のフリープラン(https://apply.tendenec.com/)もご用意しておりますので、一度Tendenecを体験してみてください。

今後の展望

Tendenecは、進化し続けるソフトウェアです。

販売管理業務の効率化にとどまらず、導入企業の実務に寄り添いながら継続的な改善を重ねてまいります。

今後も、お客様からのご要望や現場での運用フィードバックを積極的に取り入れ、追加開発・機能改善を行うことで、より使いやすく、より実務にフィットするプロダクトへと進化させていきます。

単なるシステム提供にとどまらず、導入後も伴走しながら改善を続けることで、企業の成長を支える販売管理基盤として長期的に価値を提供してまいります。

ノクステラ株式会社について

ノクステラ株式会社は、経営課題と現場業務をITでつなぎ、企業価値の向上を支援するITソリューション企業です。

販売管理システム「Tendenec」の開発・提供を中心に、業務改善やデータ活用基盤の構築、IT環境整備、情報セキュリティ体制の構築・運用支援までを一貫して提供。単なるシステム導入にとどまらず、企業の成長段階や体制に応じた伴走型のサポートを行っています。

現場に寄り添った実用性の高いシステム開発を重視し、導入後も継続的に活用されるプロダクトづくりを追求。自社プロダクトの企画・開発から導入支援、ITコンサルティング、ITアウトソーシングまで幅広く展開し、実務に根ざしたIT活用を推進しています。

- ノクステラ株式会社コーポレートサイトhttps://nocstela.com- Tendenecサービスサイトhttps://nocstela.com/tendenec/- Tendenec お申込み／お問合せhttps://apply.tendenec.com/※フリープランはすぐに利用可能です。※ビジネスプランは上記よりお問合わせ後、営業担当へお繋ぎします。- Tendenec サービス資料請求https://nocstela.com/tendenec/request-brochure-tendenec/- 本件に関するお問い合わせhttps://nocstela.com/contact/mail@nocstela.com