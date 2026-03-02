アドネス株式会社、AI行動支援OS「Addness」のユーザー数が5,000人を突破

アドネス株式会社

生成AIイノベーションのグローバルリーダー、アドネス株式会社(本社：東京都新宿区四谷、代表取締役社長：三上功太)は、同社が提供するAI行動支援OS「Addness」の登録ユーザー数が5,000人を突破したことをお知らせいたします。2024年12月の正式リリース(個人利用解禁)以降、従来の法人・チーム利用に加え、フリーランス、個人事業主、学生など幅広い層で導入が進み、日常業務や学習、プロジェクト推進における行動支援ツールとして利用が拡大しています。

サービスページ :https://hp.addness.com/

■背景：AIが「計画」から「実行」までをシームレスに支援

近年、多くのビジネスパーソンや学生が「目標はあるものの具体的な行動計画に落とし込めない」「タスク管理ツールを継続的に活用できない」といった課題を抱えています。

Addnessは、こうした課題に対し、AIとの対話を通じて目標設定・計画設計・実行管理までを一体的に支援するプラットフォームとして開発されました。複雑な操作を必要とせず、自然な対話形式で行動設計を進められる点を特長としています。

■ユーザーから特に支持されている機能

5,000名のユーザー利用傾向の分析において、特に以下の機能が高い評価を得ています。

・Goal Breakdown(目標分解機能)

大枠の目標を入力するだけで、AIが中期・短期タスクへ自動分解。プロジェクト全体を俯瞰したうえで実行可能なタスク設計を行える点が評価されています。

・Addness AIによるToDo管理支援

AIが対話形式で確認・提案を行い、選択肢ベースで次のアクションを提示。意思決定の負担を軽減し、行動への移行をスムーズにします。

・高速かつ高精度なレスポンス

計画設計から実行管理までを同一環境で完結できるため、作業の中断を減らし、継続利用しやすい点が支持されています。

■活用事例とユーザーの変化

導入ユーザーからは、具体的な行動変化や業務成果に関する報告が寄せられています。

・行動促進

AIとの対話を通じて行動計画を具体化し、副業・サービス登録などの実行段階まで到達した事例

・ビジネス活用

MRR(月次経常収益)100万円規模の事業プロジェクト設計・進行管理への活用

・生産性向上

タスク整理および意思決定プロセスの効率化による、継続的な業務推進の実現

■今後の展望

アドネス株式会社は、AIを単なる情報検索ツールとしてではなく、「行動完遂を支援する基盤」と位置付け、今後もAI行動支援OSの機能拡張を進めてまいります。

今後は個人利用に加え、法人領域における業務設計・プロジェクト推進支援への展開を強化し、生産性向上と実行力強化を目指すすべての個人・組織を支援してまいります。

【会社概要】

社 名：アドネス株式会社

本社所在地：東京都新宿区四谷４丁目3-50 四谷トーセイビル5F

代 表 者：代表取締役社長・三上功太

設 立：2021年7月26日

事 業 内 容：次世代型教育事業、Webマーケティング支援事業

URL：https://skill.addness.co.jp/public22