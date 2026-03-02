エーピーコミュニケーションズ、ホワイト企業認定で最高位「プラチナランク」を取得

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、一般財団法人 日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」を8年連続で取得し、最高位「プラチナランク」の認定を受けたことをお知らせします。

認定企業ページ：https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/1218

◆ホワイト企業認定とは

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する、企業のホワイト化を総合的に評価する国内唯一の認定制度です。

本認定は、70項目の取り組み実施有無の設問を、7つの指標（ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティ&インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守）にわけて、総合的に判断、評価して付与されます。

「ホワイト企業認定」審査に必要な70の設問内容：https://jws-japan.or.jp/web_shinsa/

当社の診断結果は、こちらからご覧いただけます。

INSIDE APC：https://www.ap-com.co.jp/blog/archives/12837

当社は、Visionとして掲げている「エンジニアとお客様を笑顔にする」を実現するために、これからも尽力してまいります。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名 ：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者 ：代表取締役社長 内田 武志

所在地 ：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立 ：平成7年11月

事業内容 ：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL ：https://www.ap-com.co.jp/

