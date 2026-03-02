ATENジャパン、サーバーラック用アクセサリーの国内展開を開始 ― 機器の安全な設置とスペースの有効活用を

ATENジャパン株式会社

KVMおよびAV/IT接続・管理ソリューションのリーディングプロバイダーであるATENジャパン株式会社（取締役社長：訒 鴻群［Hans Teng］）は、サーバーラック環境の構築・運用を支援する「ラック用アクセサリー」製品群の国内展開を開始しました。

ATENはこれまで特定製品向けのラックマウントキットを中心に提供してきましたが、本製品群ではラインアップを拡張。ラックマウント非対応の小型機器や周辺機材を設置できる棚板や、高密度配線環境に対応するケーブルダクト、安全性を高めるブランクパネルなどを新たに追加しました。いずれもEIA / ECA-310-E規格の19インチラックに対応した汎用品として利用でき、既存のラック環境にも柔軟に組み込みが可能です。

これらの汎用ラックアクセサリーは、ATEN製ラックマウント製品をはじめ各種システムラックに対応。機器の固定やケーブル取り回しを最適化することでラック内の整理性・保守性を向上させ、システム運用時の作業負荷軽減に貢献します。

● ラック用アクセサリー 製品一覧

RA1201B1U対応 奥行調整レール付 スリット棚板

RA1200(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra1200/?utm_source=Pr-times) / RA1201(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra1201/?utm_source=Pr-times)

1台あたり最大90kgの耐荷重に対応しており、スリットに結束バンドを通すなどの方法で小型サーバーやネットワークスイッチ、小型機器を固定して設置できます。

カラー：黒 / 白

RA1300B1U対応 奥行調整レール付 棚板

RA1300(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra1300/?utm_source=Pr-times)

1台あたり最大90kgの耐荷重に対応しており、ラック搭載レールの無い小型サーバーやネットワークスイッチ、各種機器を安定して設置できます。

カラー：黒 / 白

RA1402Bブランクパネル（1U～6U）

RA1400(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra1400/?utm_source=Pr-times) / RA1401(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra1401/?utm_source=Pr-times) / RA1402(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra1402/?utm_source=Pr-times)

RA1500(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra1500/?utm_source=Pr-times) / RA1600(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra1600/?utm_source=Pr-times) / RA1700(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra1700/?utm_source=Pr-times)

ラックの空きスペースを確実に塞ぐことで、適切なエアフロー管理と防塵、事故防止対策を実現し、機器の安定稼働をサポートします。工具不要で取り付け・取り外しができるため、レイアウト変更や増設時の作業負荷も軽減できます。

カラー：黒 / 白

RA1900B廃熱メッシュパネル（1U/2U）

RA1800(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra1800/?utm_source=Pr-times) / RA1900(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra1900/?utm_source=Pr-times)

未使用スペースを覆いながら通気孔によりラック内部のエアフローを確保し、熱がこもりやすい環境でも安定した機器運用をサポートします。工具不要で取り付け・取り外しができるため、機器構成の変更や保守作業もスムーズに行えます。

カラー：黒

RA2200B廃熱メッシュパネル 開閉タイプ（2U/4U/6U）

RA2000(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra2000/?utm_source=Pr-times) / RA2100(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra2100/?utm_source=Pr-times) / RA2200(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra2200/?utm_source=Pr-times)

未使用スペースを覆うことで異物の侵入を防ぎながら、前面の通気スリットによりラック内部のエアフローを確保し、機器の安定稼働をサポートします。取り付け向きを上下反転させると、左右どちらにも開閉できるヒンジ構造により、設置環境や通路幅に応じた柔軟な運用が可能です。

カラー：黒

RA2300B5U型 ロック開閉式通気パネル

RA2300(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra2300/?utm_source=Pr-times)

最大4Uの機器前面を覆う構造と施錠可能な設計により、誤接触や無断操作を防止し、運用時の安全性を高めます。

データセンターだけではなく、オフィス、教室、商業施設など、共有スペースに設置されるラックに適しています。

カラー：黒

RA2500B1U型 スライド式 台板

RA2400(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra2400/?utm_source=Pr-timesk) / RA2500(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra2500/?utm_source=Pr-times)

使用時には台板を手前に最大365mmまで引き出して、ノートPCやキーボード、テスト機器などを安定して設置できます。作業後はラック内に収納できるため、通路スペースを塞がず、周囲の作業動線を妨げません。

カラー：黒 / 白

RA2700B1U/2U型 ケーブルダクト

RA2600(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra2600/?utm_source=Pr-times) / RA2700(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra2700/?utm_source=Pr-times)

1Uタイプは上下方向に12か所のケーブル取り出しスリットを備え、絡まりを防ぎながら整然とした配線が可能です。

2Uタイプは太径ケーブルや本数の多い配線も余裕をもって整理でき、フロントパネルの取り外しが可能で交換作業もスムーズに行えます。

カラー：黒 / 白（※RA2700は黒のみ）

RA2800B1U リング型ケーブルホルダーパネル

RA2800(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra2800/?utm_source=Pr-times)

5つのケーブルリングにより、複数のケーブルを分けて配線でき、絡まりを防ぎながら見通しの良い配線環境を維持できます。

特にスイッチやパッチパネル前面のケーブル整理に適しており、日常的な保守や配線変更作業を容易にします。

カラー：黒

RA3000B1U/2U対応 リング型ケーブルフック

RA2900(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra2900/?utm_source=Pr-times) / RA3000(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra3000/?utm_source=Pr-times) / RA3100(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra3100/?utm_source=Pr-times)

太いケーブル束や複数本の配線を無理なくまとめることができ、絡まりを防ぎながら整理された配線状態を維持します。

ラックの片側だけに取り付けられる構造のため、ちょっとしたスペースにも設置可能です。

カラー：黒

RA3300B1U/2U対応 ちりとり型 棚板

RA3200(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra3200/?utm_source=Pr-times) / RA3300(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra3300/?utm_source=Pr-times) / RA3400(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/ra3400/?utm_source=Pr-times)

ラックマウント非対応の小型機器やアクセサリー、小さい周辺機材などをラック内に整理して収納するための固定式の棚板です。スリットのない構造のため、ネジや小物パーツを落とすことなく、すっきりと整理できます。

カラー：黒 / 白（※RA3200 / RA3400は黒のみ）

※各製品の詳細な仕様については、ATEN公式サイト(https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E7%94%A8%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC/?utm_source=Pr-times)をご確認ください。

