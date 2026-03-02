「IQOS ILUMA」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA (センティア)」初となるカプセル搭載製品 「センティア パープル カプセル」を2026年3月2日（月）より順次発売

フィリップ モリス ジャパン合同会社

フィリップ モリス ジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、社長：シェリー・ゴー、以下「PMJ」）は、加熱式たばこ「IQOS ILUMA（イルマ）」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA（センティア）」では初となるカプセルを搭載した「センティア パープル カプセル」を、2026年3月2日（月）より、全国4店舗のIQOSストア※1※2、2026年3月4日（水）より、IQOSオンラインストア、2026年3月21日（土）より、IQOSショップ（ヤマダデンキ一部店舗、ビックカメラ一部店舗他）※1※2、IQOSコーナー（ドン・キホーテ系列の一部店舗他）※1※2、2026年4月6日（月）より、コンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店※2にて順次発売いたします。

今回の「センティア パープル カプセル」の発売に伴い、「SENTIA（センティア）」製品のラインアップは全18銘柄となります。

PMJは、今後も「煙のない社会」の実現を目指して、20歳以上の喫煙者にご満足いただける製品およびサービスの提供に努めてまいります。

※1 2026年3月時点。

※2 店舗によって納品日・発売開始日は異なります。

SENTIA （センティア） 新製品情報

今回発売する「SENTIA（センティア）」は下記の通りです。

その他の「SENTIA （センティア）」ラインアップ

すでに販売している「SENTIA（センティア）」17銘柄は下記の通りです。

PMIの企業ビジョン：「煙のない社会」のグローバルリーダー

フィリップ モリス インターナショナル（以下「PMI」）は、「煙のない社会」の実現を目指し、長期的に紙巻たばこやニコチン以外の製品を含むポートフォリオの進化に取組む国際的消費財企業です。現在の製品ポートフォリオは、主に紙巻たばこおよび煙の出ない製品で構成されています。2025年12月31日時点で、PMI の煙の出ない製品は、世界で106市場における主要都市ないし全国規模で展開しており、全世界で推定4,350万人もの成人喫煙者（日本においては20歳以上、以下同）がPMIの煙の出ない製品を使用していると推定されています。煙の出ない製品に関連する事業は、PMIの2025年通年の純売上の約41.5％を占めています。

PMIは2008年以降、160億米ドルを投資し、紙巻たばこの販売終了を目指して、喫煙を続ける成人喫煙者のために革新的な煙の出ない製品の開発、科学的実証、市販化を行っています。これには、特に前臨床システム毒性学、臨床・行動研究、市販後調査の分野における世界トップクラスの科学的評価能力の構築が含まれます。科学的根拠に基づく厳格な審査の結果、米国食品医薬品局（FDA）は、スウェディッシュマッチ社の製品General snusおよび経口ニコチンパウチZYN、ならびにPMI社の一部のIQOSデバイスとたばこスティックの販売を許可しました。これは、それぞれのカテゴリーで初めての許可となります。また、一部IQOSデバイスとたばこスティック、ならびにGeneral snusは、初めてのリスク修飾(軽減)たばこ製品（MRTP：Modified Risk Tobacco Products）としてFDAの許可を取得しました。ライフ・サイエンス分野における強固な基盤と重要な専門性を持つPMIは、ウェルネス分野への拡大を長期的な目標としており、シームレスな健康体験の提供を通じて生活をより豊かにすることを目指しています。

詳細は、PMI のウェブサイト（www.pmi.com(https://www.pmi.com/)）および PMI サイエンス（www.pmiscience.com(https://www.pmiscience.com/)）をご覧ください。

「煙のない社会」を目指すPMJについて

フィリップ モリス ジャパン（PMJ）は、PMIの日本における子会社です。日本で販売されるPMI製品のマーケティング・販売促進活動を行っています。PMJは1985年に日本で営業を開始して以来、事業拡大と成長を続け、全国に約1,600人の従業員を擁し、日本のたばこ市場で約43％のシェア（2025年通期決算）を有する、加熱式たばこを中心に市場を牽引する企業です。PMJはPMIが掲げる「煙のない社会」を目指す取組みをここ日本で推進しています。 PMJの「煙のない社会」の実現を目指し、加熱式たばこのみ利用可能な「煙のない」施設や観光地などを全国で広げる取組みに関して詳しくはPMJウェブサイトをご覧ください：https://www.pmi.com/markets/japan/ja/home