サンワダイレクト 2026年「サンワの日」イベント開催の予告！

パソコン・スマホ周辺機器メーカー サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』 では 3/5（木）の10時より「サンワの日」を開始いたします。




2026年の「サンワの日」は、お買い得SALE、先着600個限定のお楽しみ福袋、最大30,000円相当のポイントが当たるサンワドリームくじ、お得なクーポンがゲットできるガチャクーポン、SNSプレゼントキャンペーンなどイベント盛り沢山で実施いたします。


いつも『サンワダイレクト』をご利用いただいている皆様も、初めてご利用される方も、この機会にぜひおトクな体験をお楽しみください。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LxxSlCA2D2c ]


＜2026年「サンワの日」 予告イベント会場はこちら＞


URL：https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/sanwaday/before.html


開催期間：2026年3月5日（木）10:00 から 2026年3月19日（木） 18:00 まで


＜2026年「サンワの日」 予告動画はこちら＞


予告動画：https://youtu.be/LxxSlCA2D2c




【目玉イベント！お買い得SALE】


デスクやマウス、バッグなど当店の人気アイテムをお買い得な価格でご用意しました！


この機会をお見逃しなく、お得なショッピングをぜひお楽しみください！


【数量限定サンワの日福袋】


折りたたみできる2WAYバッグやモバイルバッテリー、電源タップなど、


魅力的なアイテムが10点も詰まった福袋を、なんと驚きの5,000円でご提供！


先着600個限定の超お買い得福袋をぜひお見逃しなくゲットしてください！




【運試し！ガチャクーポン】


どんなクーポンが出るかは運試し！サンワの日イベント期間中に使える、おトクなクーポンがランダムで当たります！毎日チャレンジしてお得にお買い物しましょう！


【最大30,000ポイントをGET！サンワドリームくじ】


5,000円以上のご注文で参加完了！注文番号が抽選番号になるので注文回数が多いほど当選確率がアップ！最大30,000円分のポイントが当たる、サンワドリームくじを開催します！


【サンワダイレクト × 伊藤食品 Xコラボプレゼントキャンペーン】


サンワダイレクトの公式X(旧Twitter)ではサンワの日を記念して、


「鯖缶」や「ツナ缶」などのAIKOCHANシリーズで人気の食品メーカー『伊藤食品株式会社』様との


スペシャルコラボプレゼントキャンペーンが開催決定！


詳しくは、3/5(木) 12時にサンワダイレクト公式Xアカウントから投稿されるキャンペーンポストをご確認ください！



・サンワダイレクト https://x.com/sanwadirect


・伊藤食品株式会社 https://x.com/itoshokuhin


【Instagramプレゼントキャンペーン】


『縦横間に差せるタップが』が当たる！


フォロー＆いいねで参加できるInstagramプレゼントキャンペーンを開催します。



＜参加方法＞


1.サンワダイレクトの公式Instagramアカウントをフォロー


　(https://www.instagram.com/sanwadirect/)


2.該当のキャンペーン投稿にいいね


3.欲しいカラーをコメントすると当選確率がアップ！


＜賞品＞


縦横間に差せるタップ (ホワイト/ブラック)　各色3名様


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP082-15W


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP082-15BK


【Blueskyプレゼントキャンペーン】


『電動柄エアダスター』が当たる！


フォロー＆リポストで参加できるBlueskyプレゼントキャンペーンを開催します。




＜参加方法＞


1.サンワダイレクトの公式Blueskyアカウントをフォロー


　(https://bsky.app/profile/sanwadirect.bsky.social)


2.該当のキャンペーン投稿をリポスト


3.「使ってみたい」とコメントすると、当選確率がアップ！


＜賞品＞


電動エアダスター　１名様


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CDADE006


【Threadsプレゼントキャンペーン】


『多機能ラジオライト』が当たる！


フォロー＆リポストで参加できるThreadsプレゼントキャンペーンを開催します。




＜参加方法＞


1.サンワダイレクトの公式Threadsアカウントをフォロー


　(https://www.threads.com/@sanwadirect)


2.該当のキャンペーン投稿をリポスト


3.「使ってみたい」とコメントすると、当選確率がアップ！


＜賞品＞


多機能ラジオライト　１名様


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/800-LED100


【最大10,000ポイントが当たる！レビュー大賞】


レビュー投稿で最大10,000ポイントが当たる、レビュー大賞を開催します！


さらに今回は当店オリジナルグッズも賞品に登場！


皆さまのたくさんのレビュー投稿をお待ちしております！





