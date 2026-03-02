「ちゃんこ江戸沢」大阪場所フェア 3/8（日）～ 3/22（日）開催いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

大相撲の聖地・両国に総本店を構える「ちゃんこ江戸沢」では3月に開催されます「大阪場所」にあわせて期間限定で大阪名物のメニュー4品を提供いたします。土手煮や牛すじねぎ焼き、紅天串など“ほんまもんの”美味しさををお楽しみください。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております。

販売期間 3月8日（日）～ 3月22日（日）

両国総本店、両国総本店別館、埼玉新座店にて開催

・両国総本店 東京都墨田区両国3-24-11 03-5600-1011

・両国総本店別館 東京都墨田区両国3-26-4 03-5600-3211

・埼玉新座店 埼玉県新座市野火止6-4-2 048-482-1177

◎大阪場所フェア

■ 土手煮

490円（税込539円）

トロトロしたのど越しのすじ肉と旨みが深くしみ込んだ、濃厚な味

わいと、こんにゃくの風味は、どこか懐かしさも感じる味わいです。七味をかけるとやみつき度アップです。

土手煮■ 紅天串（1本）

290円 （税込319円）

農林水産省・うちの郷土料理、次世代に伝えたい大切な味にも選定

されている代表的なソウルフード。梅酢の酸味と、ピリッとしたし

ょうがの辛味がお酒にも合います。

紅天串■ 牛すじねぎ焼き

690円 （税込759円）

関西ではキャベツの代わりに青ねぎを使ったお好み焼きの一種とも

言われる「ねぎ焼き」。甘辛く煮た牛すじとねぎの風味はお酒のおつまみにも最適です。

牛すじねぎ焼き■ 串カツ（1本）

290円 （税込319円）

衣がサクサク、中はジューシーなお肉を甘みのあるソースにつけて

お召し上がりください。口当たり軽やかで、食べやすいサイズに仕

上げました。

串カツ（1本）

●「ちゃんこ江戸沢」について

昭和49年創業、元力士の創業者から伝統の味を受け継いできました。江戸沢では、ちゃんこ鍋本来のソップ（＝スープ）炊きにこだわり、特に旨味の強い「老鶏（ひねどり」からスープを炊き出しています。味付けは、鶏がらスープの旨味と香りが感じられるように、独自の割合で配合した自慢の醤油味をはじめ、味噌味・塩味の3つのスープをご用意しております。

■3つのこだわり

１. 鶏ソップ鍋

昔の相撲部屋は貧しく、魚料理が中心の生活でした。たまに食べられる肉も、四本足のものは『手をつく＝負け』につながるため、避けられたそうです。その中で鶏は二本足のため縁起がいいとされ、数少ない贅沢とゲン担ぎの料理として古くから慕われてきました。鶏の中でも旨みの強い「老鶏」を丸ごと鍋に入れ、秘伝の鶏ソップ（＝スープ）で煮込んでいます。旨味を凝縮したご家庭では味わえない本場両国の鶏ソップ鍋です。

２. 具材やスープへのこだわり

当店では具材たっぷりで食べごたえのあるちゃんこ鍋をご提供しております。美味しさ・栄養バランスを考え、12品目の具材の組み合わせにこだわっています。自慢のスープに数種の野菜から出る水分や旨味が加わることで、独特の風味豊かな鍋が出来上がります。毎朝鶏ガラから丁寧に炊きだしています。冬場は一日に2回炊き出しを行います。

３. 和モダンな個室空間

店内は和を基調とした、木目の優しさと畳が香るモダンな雰囲気です。店内に描かれている相撲絵は、日本の伝統文化に触れながら食事を楽しめると海外からのお客様にも大変人気です。大小さまざまな個室をご用意しているため、プライベートな食事会にも最適です。

両国総本店・店内●「ちゃんこ鍋」の由来

相撲部屋で鍋を食べるようになったのは明治時代。十九代横綱の出羽海部屋が相撲部屋のちゃんことして鍋をメインの食事にしたことが始まりです。由来は諸説ありますが、相撲部屋での親方と弟子の関係からきていると言われていて、親方を「父親＝ちゃん」とし、弟子を「子＝こ」として、一緒に食べるので「ちゃんこ」と言われています。また、野菜やきのこ類、豆腐、肉魚がバランスよく入り、煮込んでいるから消化もよく、体が温まって代謝も向上。日本の風土が生んだヘルシー料理の一つです。

