ラクス、 仙台営業所を開設

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下：ラクス）は、東北エリアへの「楽楽精算」や「楽楽明細」などのサービス提供強化を目的として、仙台営業所を仙台市青葉区に開設し、2026年3月2日（月）から業務を開始します。

仙台営業所開設の背景

ラクスは、ITサービスを通じて企業の成長を継続的に支援しています。限られた人数でこれまで以上の成果を出すためには、人にしかできない仕事に集中できる環境が必要です。バックオフィスを中心に「楽」を突き詰めることで、業務効率化と生産性向上を実現し、東北の企業の皆さまが本来の強みを最大限に発揮できる土台づくりを支援してまいります。そして、次世代へビジネスを繋いでいけるよう、「楽楽クラウド」を東北の多くの企業の皆さまへお届けしてまいります。

仙台営業所の概要- 営業開始日2026年3月2日（月）- 所在地宮城県仙台市青葉区中央三丁目2番1号青葉通プラザ6階- アクセスJR仙石線「あおば通駅」徒歩1分仙台市地下鉄南北線「仙台駅」徒歩1分JR各線「仙台駅」徒歩5分

これからもラクスは、「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」をミッションに、企業の業務効率化やデジタル化に貢献するサービスを広く展開していきます。

会社概要

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿7階

設立：2000年11月1日

資本金：3億7,837万円

代表者：代表取締役社長 中村崇則

事業内容：クラウドサービス事業

会社HP：https://www.rakus.co.jp/

