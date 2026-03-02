KDDIとAVITA、フィジカルAI領域での戦略的事業提携を開始

AVITA株式会社

KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田浩路、以下 KDDI）とAVITA株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：石黒浩、以下 AVITA）は2026年3月2日、ヒューマノイドなどのハードウェアを介して現実世界に物理的な作用をもたらす「フィジカルAI」の活用を目的とした戦略的事業提携（以下 本提携）を開始しました。

本提携を通じ、両社はAVITAのアバター制作ノウハウや操作技術と国内開発のフィジカルAI技術とを掛け合わせたヒューマノイドを開発し、KDDIが持つ通信インフラを活用し実社会でスムーズに活動できる環境を構築します。

また、AVITAのAI技術とKDDIのデータ活用ノウハウをヒューマノイドのAI学習に活用することで、ヒューマノイドの自律動作精度を向上させます。これにより、国産ヒューマノイドとして、表情で安心感を伝えるといった非言語コミュニケーションが求められる接客業務など、新たな業務領域でのユースケース創出を目指していきます。

KDDIが2026年1月に稼働開始した大阪堺データセンター（注1）にて提供するGPUおよび Google の高性能な生成AIモデル「Gemini」のオンプレミスサービスとの連携も検討していきます。

なお、2026年3月2日から3月5日までの間、スペイン・バルセロナで開催される世界最大のモバイル関連展示会「MWC26 Barcelona」において、フィジカルAIを活用したヒューマノイドのコンセプトモデルを展示し、接客の様子を実演します。詳細はこちら（https://www.kddi.com/mwc/）

KDDIとAVITAはこれまでの協業において、デジタル上のアバターを活用し、生活に必要なサービスに関する接客が遠隔で受けられる「次世代リモート接客プラットフォーム」（注2）をローソンやau Style/auショップなどで導入することで、サービス利用者や事業者の課題解決に貢献してきました。今後はアバターによるデジタル上での言語コミュニケーションに加え、実空間での自由な移動や非言語コミュニケーションも可能なフィジカルAIへと協業領域を拡張していきます。

国産ヒューマノイドを、小売、医療・福祉、エンターテインメント、文化・芸術などさまざまな分野の接客業務に活用していくことで、各分野における労働力不足などの課題解決に取り組んでいきます。

■背景

- 近年、少子高齢化などによる人手不足への対応と労働力の確保がさまざまな業界で課題となると同時に、生成AIや産業用ロボットなどのデジタル技術が日常生活のあらゆる場面で急速に浸透しています。- 産業用ロボットは単一作業に強い一方、機器の故障など突発的なトラブルへの対応力や、複数作業を多角的に対応できる汎用性には課題が残ります。また、お客さまの目線に合わせてうなずく、指を差して案内する、表情で安心感を伝えるといった非言語コミュニケーションが求められる業務においては、活用が難しいのが現状です。- KDDIとAVITAは、おもてなしや複雑な対話が求められる接客業務において、フィジカルAIを搭載したヒューマノイドのユースケースを創出し、社会実装に取り組んでいきます。- AVITAは、ヒューマノイド・Physical AI（フィジカルAI）事業を開始し、これまで培ってきたアバター技術や遠隔操作・対話AIを基盤に、ヒューマノイドの開発、販売、運用を含む総合的なサービス提供を進めてまいります。

■本提携の主な取り組み

１．ヒューマノイドの開発とスムーズに稼働できる通信インフラの構築

- ヒューマノイドが実社会でスムーズに活動するためには、視覚情報や制御コマンドなどの大容量データをリアルタイムに伝送し、低遅延で処理する通信環境が必要です。- KDDIの通信技術を活用し、AVITAの開発したヒューマノイドの遠隔制御およびAI処理を支える通信インフラを構築することで、接客シーンにおける高品質なやり取りを実現します。

２．ヒューマノイドの動作データの蓄積

- ヒューマノイドによる接客時に得られた視覚・動作データはクラウド上で収集・解析し、AIの学習に活用します。これにより、ヒューマノイドの自律動作精度を向上させます。- KDDIが2026年1月に稼働開始した大阪堺データセンター（注1）にて提供するGPUおよび Google の高性能な生成AIモデル「Gemini」のオンプレミスサービスとの連携も検討していきます。

３．商用サービス化に向けたトライアルの実施検討

- 2026年秋以降に実際の商業施設などに導入し、商用サービス化に向けたトライアルを行う予定です。- 将来的には、au Style/auショップをはじめとしたお客さま接点への導入も検討していきます。

■各社の役割

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85375/table/80_1_807b7bc16644d0271637adf910530ff6.jpg?v=202603020151 ]

■ヒューマノイドのコンセプトモデルについて

１．概要

- 本提携におけるフィジカルAIの接客活用のコンセプトモデルは、2025年に開催された大阪・関西万博（パビリオン「いのちの未来」）のプロデューサーを務め、AVITA代表でもある石黒浩がデザインしたヒューマノイドを基盤に、機能を刷新したものです。

２．特徴

会社概要

- ベースの骨格を小型に設計した日本人に近い体格と、シリコン皮膚と特殊機構を用いた温かみのある表情で、親しみやすさのある外見です。- 空気圧駆動による静音で、長時間稼働とともに、揺らぎのある人間らしいしなやかな動作を演出します。また、話す内容にあわせた表情・動作の変化や、眼球に内蔵されたカメラセンサーが動作物を検知することで、自然な目配りを実現します。- 学習した視覚・動作データをもとに自律的に動作します。利用シーンにあわせて応答内容を容易にカスタマイズ可能です。

AVITA株式会社

代表者：代表取締役社長 CEO 石黒浩

役 員：取締役副社長 COO/CFO 西口昇吾、社外取締役 濱口秀司

所在地：東京都目黒区

設 立：2021年6月

事業内容：アバターやAIを活用したサービス開発（アバター接客サービス「AVACOM」、AIロープレサービス「アバトレ」）／ アバターやAIを活用したマーケティング支援 ／ ヒューマノイド・Physical AI（フィジカルAI）の開発・提供

URL：https://avita.co.jp/(https://avita.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260302)





KDDI株式会社

代表者：代表取締役社長 CEO 松田 浩路

所在地：東京都港区

事業内容：電気通信事業

URL：https://www.kddi.com/





（注1）2026年1月22日KDDIニュースリリース

大阪堺データセンターを1月22日から稼働開始～AIデータセンターを通じて、製薬業界・製造業界など多様な分野でのAI社会実装を加速～(https://newsroom.kddi.com/news/detail/kddi_nr-891_4287.html)

（注2）2025年6月23日プレスリリース

KDDI「次世代リモート接客プラットフォーム」にAVITAのアバター接客を採用(https://avita.co.jp/news/CDukbWw6)

※Gemini は Google LLC の商標です。

※その他会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。