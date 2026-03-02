三井住友カードの決済端末「stera terminal standard」に対応したマイナ免許証読み取りアプリ「マイナドライブID」を「stera market」にて提供開始

株式会社ams

株式会社 ams（本社：東京都新宿区、代表取締役：山本 直人、以下：ams）は、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）が提供する決済端末「stera terminal standard」上で利用可能なアプリの配信サービス「stera market」において、マイナンバーカードと一体化した運転免許証（以下：マイナ免許証）のICチップ情報を読み取るアプリ「マイナドライブID」の提供を2026年3月2日（月）より開始します。

三井住友カード/ams

■背景

2025年3月24日（月）より、マイナンバーカードを運転免許証として利用できる「マイナ免許証」の全国運用が開始されました。マイナンバーカードの普及が進む中、デジタル庁※1が推進する「マイナンバーカード1枚で日常の様々なサービスを利用できる社会」の実現に向けた取り組みが加速し、行政手続きの効率化や利用者の利便性向上、デジタル社会のさらなる発展が期待されています。

一方、レンタカーや建機レンタル業界におけるマイナ免許証の活用においては、運用上の課題も浮き彫りとなっています。現在、店頭でのマイナ免許証による本人確認手続きでは、お客さま自身のスマートフォンでマイナ免許証の情報を読み取り、その結果を店員が確認する方法が一般的です。しかしながら、利用環境や運用方法によっては読み取りに時間を要するケースや、マイナ免許証の情報を手入力する対応が必要になる場合もあります。その結果、1件あたりの手続きに約2分※2を要することもあり、業務効率の面で依然として改善の余地がある状況です。

こうした課題を解決するべく、当社は三井住友カードと連携し、誰でも簡単かつ確実にマイナ免許証の本人確認を完了できるソリューション「マイナドライブID」の開発・提供に至りました。

※1 本ニュースリリースに記載の内容はamsが開発・提供するサービスに関する内容であり、デジタル庁による承認・推奨を示すものではありません。

※2 記載の所要時間はamsによる実測値であり、利用環境により異なります。

■「マイナドライブID」の概要

「マイナドライブID」は、「stera terminal standard」で利用可能なマイナ免許証読み取りアプリです。お客さまが端末にマイナ免許証をタッチして、暗証番号（4桁）※3を入力することで、ICチップ内

の免許証情報を自動で読み取り、事業者の基幹システムへリアルタイムに連携します。

※3 取得項目に応じて、暗証番号に加え、別途照合番号の入力が必要となる場合があります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168059/table/6_1_88a7e57cf133380fe50bcb2cf51bf9fb.jpg?v=202603020151 ]

■サービスの特徴

１．最短約10秒での本人確認完了

従来約2分※2かかっていたマイナ免許証による店頭での本人確認を、最短約10秒※2に短縮します。「マイナ免許証を端末にタッチする」「暗証番号（4桁）を入力する」の2ステップのみで完了し、繁忙期の行列解消や顧客体験の向上に貢献します。

２．手入力作業削減と基幹システムとの自動連携

免許証番号、氏名、住所、生年月日、有効期限、免許の種類・条件、顔写真データをICチップから直接取得※4し、事業者の基幹システムへリアルタイムに連携します。契約書やレンタル台帳への自動反映により、手入力作業を原則不要とし、転記ミスを防止します。また、読み取り結果はレシート紙への書き出しにも対応しており、紙の控えが必要な現場運用にも柔軟に対応します。

３．決済端末レベルのセキュリティと直感的な操作性

「stera terminal standard」は決済端末として高いセキュリティ基準を満たしており、ICチップ認証（暗証番号／照合番号）による確実な本人確認で、なりすましリスクの低減を図ります。お客さまにとっては日常的な支払い体験と同じ感覚で操作でき、タッチ面が明確な据置型デザインにより、初めての方でも迷わず利用できる点が特徴です。

４．アプリ方式による柔軟な運用

「stera market」上のアプリとして提供するため、マイナ免許証やmDLの仕様変更時もソフトウェア更新のみで対応が可能です。専用ハードウェアの追加導入が不要なため、初期投資を大幅に抑えながら、将来の制度変更にも柔軟に対応できます。

※4 「マイナドライブID」は、マイナンバー（12桁）および本籍地の情報は一切取得しません。取得する情報は免許証番号、氏名、住所、生年月日、有効期限、免許の種類・条件、顔写真データに限定しています。

■今後の展望

現在はレンタカー・建機レンタル業界を主な対象としていますが、今後はカーシェア、不動産、金融機関など、店頭での本人確認が求められるあらゆる業種への展開を積極的に進めてまいります。当社は三井住友カードとの連携のもと、steraを活用したマイナンバーカード関連サービスの拡充を通じ、デジタル社会の実現に貢献してまいります。

【ご参考】

■「stera terminal standard」について

https://www.smbc-card.com/kamei/stera/terminal/index.jsp

「stera terminal standard」は、1つのデバイスで、クレジットカード、電子マネー、QRコードなど様々な決済手段の取扱いが可能となる決済端末です。お客様はお客様側の、店舗は店舗側のスクリーンでの操作だけで、簡単にお支払いが完了します。2020年のリリース以来、全国の店舗に広く導入が進んでおり、Android OSの採用により決済機能に加えて多様な業務アプリケーションの利用が可能です。アプリマーケットプレイス「stera market」を通じ、事業者のDX推進と業務効率化を支援しています。

■amsについて

（URL: https://ams.jp）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168059/table/6_2_1df7a600a73fffe1cb81fd44c120be83.jpg?v=202603020151 ]

■三井住友カードについて

（URL：https://www.smbc-card.com/company/index.jsp）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/168059/table/6_3_9d1979e166c3950e84100f1fd19d631e.jpg?v=202603020151 ]