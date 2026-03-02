『リサイクル／リマニュファクチュアリング／循環型サプライチェーン領域群の新機軸：マルチアングル分析白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年2月25日、『リサイクル／リマニュファクチュアリング／循環型サプライチェーン領域群の新機軸：マルチアングル分析白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

▼ 1. 循環経済は「メガトレンド」段階に到達した

グローバルリサイクル市場は2025年の約4,256億ドルから2033年には7,852億ドルへ拡大し、CAGR 8%で成長する見通しである。循環経済全体では2025年の1,675億ドルから2034年に4,433億ドル（CAGR 11.4%）に達する見込みであり、もはや「ニッチ」ではなく産業の主軸として位置づけられる。

▼ 2. EU規制ドリブン型市場が確実な需要を創出する

EU循環経済パッケージ（CEAP）・PPWR・デジタルプロダクトパスポート（DPP）の段階的施行が2025～2030年にかけて本格化し、パッケージング・電子機器・建設セクターにおける循環設計・再生材利用・トレーサビリティの義務化が進む。日本企業にとっても欧州向け輸出品への対応が不可避の経営課題となる。

▼ 3. EV電池リサイクルが最高成長セグメントとなる

EV電池リサイクル市場は2025年の38.8億ドルから2030年に155.8億ドル（CAGR 32.05%）へ急拡大する。湿式製錬が2024年時点で64%のシェアを占めるが、ダイレクトリサイクルがCost 40%削減・エネルギー90%削減で急追しており、技術選択が企業の競争力を左右する。

▼ 4. AI・ロボティクス・デジタルツインが産業構造を変える

リサイクルプロセス最適化にAIデジタルツインが本格導入され、選別精度・歩留まり・CO2削減効率が飛躍的に向上する。デジタル循環経済市場は2025年の42.8億ドルから2030年に118.9億ドル（CAGR 22.67%）へ成長が見込まれる。本白書では第29章（AIプロセス最適化）、第63章（AI選別）、第94～97章（MRF・AI統合）等で詳細に分析している。

▼ 5. 80超の素材・技術テーマを個別に深掘りする

プラスチック、PET、CFRP、CNF/CNT、LIB、PCB、e-waste、TiO2、バイオガス、再生炭素繊維、3Dプリント用リサイクル樹脂、自己修復型ポリマーなど、80を超える素材・プロセステーマについて構造原理→産業モデル→市場規模→2030年シナリオを統一フレームで分析している。

▼ 6. 2030年に向けた3シナリオ分析を各章に標準装備

全テーマにわたり「ベースライン（漸進的成長）」「アクセラレート（政策・技術イノベーションなどの新機軸による破）」「リスク（規制遅延・経済ショック）」の3シナリオを提示し、読者が自社の前提条件に合わせて戦略を検討できる構成となっている。

■ 利用シーン

▼ 戦略立案・経営企画

中期経営計画の循環経済対応方針策定：EU PPWR・DPP・EPR制度の影響分析（第3章・第17章）と市場規模予測（第1章）を組み合わせ、2026～2030年の投資優先領域を特定できる。

新規事業・M&A検討：200超の企業プロファイル・スタートアップ動向を参照し、提携先・買収候補の技術ポジショニングを評価できる。

ESG・サステナビリティ戦略の定量化：各章のCO2削減効果・LCA分析データを活用し、投資家・格付機関向けのインパクト開示を強化できる。

▼ 技術・R&D部門

技術ロードマップの立案：AIソーティング（第63章・第97章）、ケミカルリサイクル（第52～54章）、デジタルツイン（第29章）など、先端技術の商用化ステージと実装タイムラインを把握できる。

素材別リサイクル技術の比較評価：PET、CFRP、CNF/CNT、LIB、PCB、バイオプラスチック等の個別技術章を横断的に参照し、自社R&Dの優先テーマを選定できる。

競合技術ベンチマーク：各章に10類型の参入企業分類とスタートアップ動向を収録しており、技術レベル・商用化進捗の相対比較が可能である。

▼ オペレーション・サプライチェーン

リバースロジスティクス設計：第24章（リサイクル物流プラットフォーム）、第27章（静脈物流）、第28章（逆物流システム）を参照し、回収・選別・再資源化の統合フロー設計に活用できる。

調達戦略の見直し：循環型原材料調達（第26章）、グリーン調達規制（第4～5章）の分析を活用し、バージン材からの転換ロードマップを策定できる。

■ アクションプラン／提言骨子

（施策領域／具体アクション／根拠章）

▼ 短期施策（2026～2027年）

規制対応

↓

EU PPWR・DPP対応ロードマップの策定、社内データ基盤の整備

第3章・第17章

技術投資

↓

AI選別・デジタルツイン導入のPoC開始、MRFの高度化投資判断

第29章・第63章・第94章

サプライチェーン

↓

リバースロジスティクス・パイロットの設計と実証

第24章・第27章・第28章

素材戦略

↓

ケミカルリサイクル技術の評価・パートナー選定

第52～54章

事業開発

↓

リサイクルスタートアップとの協業・出資候補リスト作成

各章スタートアップ動向セクション

▼ 中期施策（2028～2030年）

事業モデル転換

↓

PaaS/Equipment-as-a-Service型ビジネスへの移行検討

第34章

デジタル基盤

↓

マテリアルパスポート・ID管理の本格実装とサプライチェーン統合

第23章・第25章・第47章

カーボン連携

↓

リサイクルクレジット・カーボンオフセット統合の制度設計

第35章

グローバル展開

↓

アジア新興市場のアップサイクル需要取り込み、北米リサイクルテック投資参入

第6章・第8章

エコシステム構築

↓

産業共生プラットフォームへの参画・主導

第2章・第22章

▼ 戦略フレームワーク

本白書の各章が提示する「3シナリオ分析」を自社の事業環境にマッピングし、以下の3軸で戦略を構築することを推奨する。

● 規制適合軸：

EU CEAP/PPWR/DPP対応を最低ラインとし、日本・アジアへの波及を先読みする

● 技術優位軸：

AI・デジタルツイン・ケミカルリサイクルの中から自社コア技術を選定し、早期にスケール投資を行う

● エコシステム軸：

単独完結ではなく、産業共生・プラットフォーム・スタートアップ連携による「循環バリューネットワーク」を構築する

■ 推奨読者／ゴール

（推奨読者プロファイル／想定ゴール）

経営企画・戦略部門

循環経済を軸とした中期経営計画の策定、投資優先領域の特定

技術・R&D部門リーダー

素材別リサイクル技術ロードマップの策定、PoC対象技術の選定

サプライチェーン・調達部門

リバースロジスティクス設計、バージン材→再生材転換計画の立案

ESG・サステナビリティ推進部門

CO2削減インパクトの定量化、DPP・EPR規制対応の全社方針策定

新規事業開発・M&A担当

スタートアップ200+社の技術・事業モデル評価、提携・出資候補の絞り込み

VC・PE投資家

セグメント別CAGR・2030年シナリオに基づく投資仮説の検証

政策・規制対応担当

EU PPWR・DPP・グリーン調達規制の影響分析と自社アクションプランの策定

産業・市場アナリスト

80+素材テーマの横断比較、クライアント向けカスタムリサーチの基礎データ取得

■ 白書の構成概要

総ページ数：1,880ページ

総章数：約200章

本白書は以下の5大カテゴリーで構成されている。

（カテゴリー／主要章（例）／章数）

▼ グローバル市場・マクロトレンド

↓

世界リサイクル市場規模推移（第1章）、産業共生ネットワーク（第2章）、北米投資動向（第6章）、アジア新興市場（第8章）

約21章（章数）

▼ 政策・ガバナンス・社会実装

↓

EU循環経済パッケージ（第3章・第17章）、グリーン調達（第4～5章）、EPR制度（第35章）、コミュニティ主導型（第19章）、STEM教育（第21章）

約5章（章数）

▼ 循環型ビジネスモデル・プラットフォーム

↓

産業共生PF（第22章）、循環型SC統合（第23章）、リサイクル物流PF（第24章）、リコマース（第44～45章）、AI最適化（第29章）

約30章（章数）

▼ 素材・プロセス技術ディープダイブ

↓

PET（第52～54章）、LIB（第53章）、CFRP（第55章・第66章）、e-waste（第56章）、PCB（第59章）、3Dプリント樹脂（第80章）、自己修復ポリマー（第82章）

約85章（章数）

▼ 企業プロファイル・ケーススタディ・2030年シナリオ

↓

Toyota Circular Factory（第192章）、Hitachi Zosen（第200章）、Ellen MacArthur Foundation（第185章）、WEF（第183章）

約60章（章数）

［以上］

リサイクル／リマニュファクチュアリング／循環型サプライチェーン領域群の新機軸：マルチアングル分析白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190670729

▼▼▼

リサイクル／リマニュファクチュアリング／循環型サプライチェーン領域群の新機軸：マルチアングル分析白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190670730

▼▼▼

↓＜目次＞

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/new-approach-in-the-recycling-field-multi-angle-analysis.html

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年2月25日

● ページ数

1,880ページ

