オンラインセミナー「導入で終わらせない、使えるAIへ： Copilot＋ PC ・ Microsoft 365 Copilot・AIエージェントで考えるROIと戦略」3月24日開催《参加者募集》

産経新聞社（東京都千代田区、社長・近藤哲司）は、セミナー「導入で終わらせない、使えるAIへ： Copilot＋ PC ・ Microsoft 365 Copilot・AIエージェントで考えるROIと戦略」を、3月24日（火）13時からオンラインで開催。参加者を募集します。

多くの企業が直面する「AIを導入したが活用しきれていない」という課題に対し、明確なROIを生むための思考法と戦略的な活用術を提示します。基調講演では、株式会社FP&Aラボの鷲巣大輔氏がAIを単なる効率化ツールではなく「思考の拡張」する力をもつツールとして捉え、AIを活用したデータ分析が、意思決定の在り方をどう変えるのか解説します。続く企業講演では、日本マイクロソフト株式会社の平井健裕氏と日本ビジネスシステムズ株式会社の松尾邦孝氏、Dynabook株式会社の貞末文子氏がAIエージェント活用における最適な環境をソフトとハードの両面から公開。上手く活用することで分析や戦略を考える楽しさへのヒントを届けます。

※先着500人、参加費無料。詳細・申し込みは下記URLからご確認ください

https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/5314?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_AIPCROI&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/5314?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_AIPCROI&utm_campaign=content-text)

オンラインセミナー「導入で終わらせない、使えるAIへ： Copilot＋ PC ・ Microsoft 365 Copilot・AIエージェントで考えるROIと戦略」

《基調講演》AI時代に置いて行かれる人、力を発揮する人～データ分析の先にある分岐点～

鷲巣大輔氏 株式会社FP&Aラボ 代表取締役

AIの進化は、データ分析を速く、正確にするだけではありません。本質的な変化は、人間の「考え方」そのものにあります。意思決定を一度きりの判断ではなく、仮説を立て、前提を更新し続けるプロセスとして捉え直すとき、AIは人間の思考を拡張する力を持ちます。本講演では、AIを活用したデータ分析が、意思決定の在り方をどう変えるのかを考えます。

《企業講演》手放せなくなるCopilot ―戦略検討の面白さに気づいたら、仕事が変わり始めた―

平井健裕氏 日本マイクロソフト株式会社 デバイスパートナー セールス事業本部 シニアパートナー テクノロジーストラテジスト

松尾邦孝氏 日本ビジネスシステムズ株式会社 AIトランスフォーメーション事業本部 本部長

貞末文子氏 Dynabook株式会社 国内マーケティング本部 副本部長 兼 マイクロソフトソリューション推進部 部長

Copilotで戦略検討の面白さに気づいた瞬間、仕事はただこなす「作業」から、次の一手を考える「判断」へと変わります。本セミナーでは、 Copilot＋ PC や Microsoft 365 Copilotを起点に、AIエージェントを活用することで、数字が苦手でも分析や戦略を考える楽しさに踏み出せるヒントをお届けします。

【日時】2026年3月24日（火）13:00～15:00（予定） ※オンラインセミナーの進行により、終了時間が前後する場合がございます

【定員】500名 ※先着順、参加費無料

【詳細・申し込み】

【締め切り】2026年3月24日（火）13:00まで

【主催】産経新聞社

【協賛】Dynabook株式会社

【お問い合わせ】産経新聞DXセミナー事務局 メール : ml.digitalsales@sankei.co.jp