デジタル会員証LINEミニアプリ「Lメンバーズカード」がサブスクリプション分析ダッシュボード機能を新たにリリース。

合同会社Oblivion（所在地：東京都千代田区、代表社員：佐藤日出輝）が提供するLINEデジタル会員証システム『Lメンバーズカード』において、サブスクリプション（月額会員）機能向けの分析ダッシュボードを2026年3月2日にリリースしたことをお知らせいたします。

背景

近年、フィットネスジムやオンラインサロン、美容サロンなど、あらゆる業種でサブスクリプション型のビジネスモデルが拡大しています。

しかし、月額会員を運営する事業者の多くは、契約・解約の推移やMRR（月間経常収益）といった重要な経営指標をリアルタイムで把握する手段を持たず、Excelなどで手作業の集計を行っているのが実情です。

Lメンバーズでは、すでに「カレンダー予約分析」「スタンプカード分析」などの分析機能を提供してまいりましたが、サブスクリプション管理画面は会員一覧の閲覧のみに留まっており、データに基づく意思決定を行いづらいという課題がありました。

新機能の概要

今回リリースした「サブスクリプション分析ダッシュボード」では、管理画面のサイドバーから「分析」メニューをクリックするだけで、月額会員ビジネスの全体像を一画面で把握できます。

外部APIの呼び出しを行わず、データベースに保存済みのデータのみで高速に集計するため、画面表示のストレスもありません。

■ 6種類のKPI（重要業績指標）

■ 4種類のグラフ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52385/table/124_1_db9e83aa2be205da3e6f298b94a4d4f0.jpg?v=202603020151 ]

- 契約数推移（折れ線グラフ）：過去12ヶ月間の月別新規契約数の推移

- 解約数推移（折れ線グラフ）：過去12ヶ月間の月別解約数の推移

- MRR推移（エリアグラフ）：各月末時点でのMRRの推移を可視化

- プラン別分布（円グラフ）：有効会員のプラン別内訳をひと目で把握

■ 3種類の詳細テーブル

- プラン別パフォーマンス：プランごとの有効会員数・月額単価・合計MRR・解約数を一覧表示

- 最近の契約・解約リスト：直近20件の契約・解約を時系列で確認（種別をカラータグで区別）

- 長期継続会員ランキング：契約日が古い順にTOP10を表示し、継続日数を可視化

■ 期間セレクタ

画面右上の期間セレクタから「今月」「過去30日」「過去90日」「今年」を切り替えることで、分析の対象期間を柔軟に変更できます。

今後の展望

今後も、事業者の皆さまがデータに基づいた意思決定をより簡単に行えるよう、分析機能の拡充を進めてまいります。

LTV（顧客生涯価値）の算出や、解約予兆の通知機能など、サブスクリプションビジネスの成長を支援する機能の追加を予定しております。

詳細を見る :https://www.l-members.me/lp/miniapp

サービス概要：『Lメンバーズカード』は、LINEミニアプリ上で利用できるデジタル会員証システムです。ポイント付与・来店履歴の確認・予約受付・クーポン配信など、店舗・団体のリピーター施策を支援する多機能なツールとして、多くの現場で導入が進んでいます。

サービス名：Lメンバーズカード

サービス開始日：2021年11月

URL：https://www.l-members.me/lp/miniapp

オウンドメディア「LメンバーズカードMAGAZINE」：https://l-members.media/

資料ダウンロード：https://www.l-members.me/lp/document_download

合同会社Oblivionは、LINEミニアプリの開発・提供・運用を行っており、「LINE上でECショップを開くことのできるサービス」「LINE上で飲食店のモバイルオーダーができるサービス」「LINEミニアプリでデジタル会員証を提供できるサービス」などをパッケージシステムとして展開しており、多くの店舗・団体・自治体で利用されております。