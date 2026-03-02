くすみピンクが彩る“春のアンティークトランクセット”が北村写真スタジオ by MERCI 新宿店に限定登場

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：山崎 智彦）は、2025年9月に新宿 北村写真機店にオープンした、自然光とアンティークが織りなすプライベートフォトスタジオ「北村写真スタジオ by MERCI」で、アンティークトランクの春セットで撮影ができる特別イベントを2026年3月から期間限定で開催します。

今回のイベントは、アンティークのトランクケースをアートシェルフのようにしつらえ、春を感じさせるくすみピンクの花々を散りばめた撮影空間が特徴です。唯一無二の世界観でファンの多いフォトグラファーMizukiが手がけた限定の空間で、お子さまのイマしかない瞬間を写し取る撮影体験をお届けします。

■物語を感じる木製アンティークトランクが主役の撮影空間

長年使いこまれた風合いのトランクケースに、古い紙もの、古書、革小物など、一つひとつが本物のアンティークで構成された空間が時を感じさせ、ここで撮影をするお客さまそれぞれの物語を連想してくれます。

あたたかで柔らかな春の色合いに統一した花々がアンティークな空間に馴染み、お客さまの緊張も解きほぐして自然な表情を引き立てます。

■イベント詳細

【開催日】

2026年3月12日(木)13:30～18:00(最終受付17:30)

2026年3月22日(日)13:30～18:00(最終受付17:30)

2026年3月25日(水)13:30～18:00(最終受付17:30)

2026年3月29日(日)13:30～18:00(最終受付17:30)

2026年3月31日(火)10:00～18:00(最終受付17:30)

※変更の場合もあるため、専用予約サイトにてご確認ください

【会場】北村写真スタジオ by MERCI 新宿店

(東京都新宿区新宿3-26-4 新宿 北村写真機店7F)

【料金】5,500円(税込)

【内容】2026年3月限定セットでの撮影、撮影データ1カットお渡し、スタジオ内覧

※プラス11,000円(税込)で全データのお渡しも可能

【特典】撮影体験当日に本予約していただいた方限定で、後日撮影時に使える「空間追加クーポン」をプレゼント！

※基本料金の内容「衣装1着＋1スタジオ」に加え、クーポンのご利用で「2スタジオ撮影＆データ増量」

※割引特典は撮影当日27,500円(税込)以上の利用で適用

※利用期限は2026年8月31日(月)まで

【所要時間】約30分/組

【予約方法】事前予約制(各時間枠ごとに受付)

イベント専用予約サイト(https://studio-reserve.kitamura.jp/kitamura-photo-studio/courseServices/index?sc=6891ee56-bb9c-4387-9da0-4be8c0a8018d)

※注意事項

家族・お子さまが複数いらっしゃる場合でも、お渡しする写真は1枚です。

撮影体験のプランでは、衣装のお貸し出し、着付け、ヘアメイクはおこないません。

お着替えスペースはございません。

■本イベントのみならず、人気の「バースデー撮影」や今だから撮りたい「入園・卒園・入学撮影」も受付中

非日常のアンティーク空間で想い出を残すバースデー撮影が人気ですが、まもなく新年度が始まる3月は入園・卒園・入学に向けた撮影もおすすめです。

お子さまの大好きなカラーのランドセル、時間をかけて探したこだわりの詰まったランドセルで、小学生にあがる記念の写真を撮影できます。空間ごとに表情が変わるため、可愛らしさも凛とした雰囲気もどちらも叶い、お子さまの成長が実感できることでしょう。

卒園・入学シーズンにおすすめのランドセル撮影

公式Instagramで様々な空間やシチュエーションで撮影した写真をご覧いただけます。

＜公式Instagram／北村写真スタジオ by MERCI 新宿店＞

https://www.instagram.com/kitamura_photo_studio/

撮影そのものが“思い出のひととき”となるよう、フォトグラファーが一組ずつ丁寧に撮影を行うため、はじめての方でも安心してご参加いただけます。撮影データは当日お帰りの際に1カットをお渡しします。アンティークのぬくもりとともに、人生の大切な瞬間を写真に刻んでみてはいかがでしょうか。また、撮影イベントにはスタジオ内覧も含まれるため、鏡やチェストなどの家具、そして照明・窓枠・ドア・小物など全て本物のアンティークを使った各スタジオの雰囲気をご覧いただけます。

■北村写真スタジオ by MERCIとは

今年創業91年を迎えるカメラのキタムラが、愛知・名古屋を拠点に“フォトスタジオ向け”アンティーク家具・内装プロデュースや撮影スタジオ事業を行う株式会社AZ antiques japanのプロデュースで、これまでにない体験をご提供するスタジオです。花とアンティーク家具をしつらえた、時間そのものを感じられる「ときのおにわ」、和と洋がつながり写真には写らない空気感を感じられる「つながる間」、真っ白な壁・床・天井に光が差し込む「ひかりのどうくつ」という3つのスタジオで、時をめぐる写真の旅「PHOTO ODYSSEY」をお楽しみください。お誕生日記念やお子さまの七五三、ご家族からお一人でも用途や気分に合わせてお選びいただけます。

2号店となる「北村写真スタジオ by MERCI 藤沢・湘南台店」が2026年3月19日(木)にオープンします。

■店舗概要

店名 ： 北村写真スタジオ by MERCI 新宿店

電話番号 ： 03-6384-2210

営業時間 ： 9:00-18:00

所在地 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目26-14 新宿 北村写真機店7F

アクセス ： JR 新宿駅東口から徒歩4分

公式ホームページ ： https://www.kitamura.jp/kitamura-photo-studio/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/kitamura_photo_studio/

■2号店オープン！2026年3月 藤沢市湘南台

北村写真スタジオ by MERCIの2号店が神奈川県に初出店！

2026年3月19日(木)に「北村写真スタジオ by MERCI 藤沢・湘南台店」がオープンします。

新宿店とは異なるこだわりの撮影空間で、特別な撮影体験をあじわっていただけます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000170981.html