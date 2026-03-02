【3/31(火)まで】イヤバズ限定「ドスパラ通販クーポン」配信開始｜新品PCが1,000円OFFに。
ゲーミングPCのクーポン・セール情報メディア「イヤバズ(https://eb.good-gamers.jp/)」（運営：合同会社気づけば、代表：福田貫太）は株式会社サードウェーブが運営する「ドスパラ通販(https://www.dospara.co.jp/)」で使える、読者限定独自クーポンの配布を開始しました。
本クーポンは、税込20万円以上の新品PC購入時に利用でき、人気のゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」シリーズをはじめとしたBTOPCを、お得に購入したいユーザーをサポートする取り組みです。
イヤバズではこれまでも期間限定のドスパラクーポンを複数回提供しており、前回の500円OFFに続く最新施策として、今回は値引き額を1,000円に増額して提供いたします。
イヤバズ限定ドスパラクーポン概要
提携先：ドスパラ（株式会社サードウェーブ）
対象製品：税込200,000円以上の新品PC（※中古・アウトレット製品を除く）
クーポン内容：1,000円OFF
有効期限：2026年3月31日（火）23:59まで
利用方法：イヤバズ内にある「ドスパラ クーポン」(https://eb.good-gamers.jp/dospara-excoupon/)記事記載のクーポンコードを入力
注意事項：本クーポンはイヤバズ独自の提携によるもので、ドスパラ公式キャンペーンとは異なります。
クーポンコード詳細を見る :
https://eb.good-gamers.jp/dospara-excoupon/
他クーポンとの組み合わせにより、GALLERIAが最大6,000円OFFに
加えて、一部メディア限定で発行されている「GALLERIA限定（SPECIAL）クーポン」と組み合わせることで、GALLERIA製品を6,000円OFFで購入することが可能となっています。
その他クーポンの適用条件や最新情報はこちら(https://eb.good-gamers.jp/dospara-excoupon/)。
過去の配信情報
イヤバズではこれまでも、ドスパラ通販で使える独自クーポンを継続的に提供してきました。過去の配信リリースは以下をご覧ください。
- ドスパラ通販で使える限定クーポンコードを「イヤバズ」が配信開始 ― GALLERIAシリーズなど新品PCをお得に購入可能に(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000134073.html)
今後の取り組み
今後もイヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアとして、クーポン・セール情報を中心にお届けしていきます。各種情報をリアルタイム更新することで、ユーザーが最短で“最安値の1台”にたどり着ける体験を提供していきます。
運営者情報
イヤバズについて
PC選びをもっと楽しく、もっとお得に。
イヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアです。
クーポン・セール情報を中心に、保証や分割払いまで、購入をサポートする情報が詰まっています。
サイトURL：https://eb.good-gamers.jp/
会社概要
合同会社気づけば
代表：福田貫太
コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/
国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/
ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/
Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp
Tel：050-1726-3811