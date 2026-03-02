【3/31(火)まで】イヤバズ限定「ドスパラ通販クーポン」配信開始｜新品PCが1,000円OFFに。

合同会社気づけば

ゲーミングPCのクーポン・セール情報メディア「イヤバズ(https://eb.good-gamers.jp/)」（運営：合同会社気づけば、代表：福田貫太）は株式会社サードウェーブが運営する「ドスパラ通販(https://www.dospara.co.jp/)」で使える、読者限定独自クーポンの配布を開始しました。

本クーポンは、税込20万円以上の新品PC購入時に利用でき、人気のゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」シリーズをはじめとしたBTOPCを、お得に購入したいユーザーをサポートする取り組みです。

イヤバズではこれまでも期間限定のドスパラクーポンを複数回提供しており、前回の500円OFFに続く最新施策として、今回は値引き額を1,000円に増額して提供いたします。

イヤバズ限定ドスパラクーポン概要

提携先：ドスパラ（株式会社サードウェーブ）

対象製品：税込200,000円以上の新品PC（※中古・アウトレット製品を除く）

クーポン内容：1,000円OFF

有効期限：2026年3月31日（火）23:59まで

利用方法：イヤバズ内にある「ドスパラ クーポン」(https://eb.good-gamers.jp/dospara-excoupon/)記事記載のクーポンコードを入力

注意事項：本クーポンはイヤバズ独自の提携によるもので、ドスパラ公式キャンペーンとは異なります。

他クーポンとの組み合わせにより、GALLERIAが最大6,000円OFFに

クーポンコード詳細を見る :https://eb.good-gamers.jp/dospara-excoupon/

加えて、一部メディア限定で発行されている「GALLERIA限定（SPECIAL）クーポン」と組み合わせることで、GALLERIA製品を6,000円OFFで購入することが可能となっています。

その他クーポンの適用条件や最新情報はこちら(https://eb.good-gamers.jp/dospara-excoupon/)。

過去の配信情報

イヤバズではこれまでも、ドスパラ通販で使える独自クーポンを継続的に提供してきました。過去の配信リリースは以下をご覧ください。

- ドスパラ通販で使える限定クーポンコードを「イヤバズ」が配信開始 ― GALLERIAシリーズなど新品PCをお得に購入可能に(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000134073.html)今後の取り組み

今後もイヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアとして、クーポン・セール情報を中心にお届けしていきます。各種情報をリアルタイム更新することで、ユーザーが最短で“最安値の1台”にたどり着ける体験を提供していきます。

運営者情報

イヤバズについて

PC選びをもっと楽しく、もっとお得に。

イヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアです。

クーポン・セール情報を中心に、保証や分割払いまで、購入をサポートする情報が詰まっています。

サイトURL：https://eb.good-gamers.jp/

会社概要

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/

国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811