【第2回ダークパターン・ホットライン報告レポート公開】解約時トラブルが最多、複数類型の組み合わせ事例を分析

一般社団法人ダークパターン対策協会

一般社団法人ダークパターン対策協会（所在地：東京都千代田区、代表理事：小川 晋平、以下「当協会」）は、2026年2月27日（金）に、第2回ダークパターン・ホットライン報告レポートを当協会HPにて公開いたしました。

■ダークパターン・ホットライン報告レポートについて

近年、デジタル市場の拡大に伴い、消費者にとって不利な選択を誘導する仕組みである「ダークパターン」が増加しています。当協会では、ダークパターン対策を推進するにあたり、「消費者の生の声」を収集・分析する機能として、ダークパターン・ホットラインを開設いたしました。

ダークパターン・ホットライン報告レポートは、「消費者の生の声」を収集しインターネットの安心と信頼を守るべく、被害と構造を明らかにし最新の手口等消費者に対しての注意喚起と事業者に対して何が消費者に嫌われるのかを公表することで、「消費者被害の削減」と「より良い消費者と事業者の信頼関係構築」に寄与することを目的としています。

本レポートでは、ダークパターンの具体的な類型、発生場面、金銭被害の傾向、複数類型の組み合わせ構造等を分析し、事例とともに解説しています。

第2回調査期間（2025年11月1日～2026年1月31日）に寄せられた通報をもとに、以下の傾向が確認されました。

・解約・退会時のトラブルが引き続き最多

・「解約オプションの非表示」「誤解を招く価格表示」「隠された情報」等の類型が上位

・複数のダークパターン類型が組み合わさる“複合パターン”が見受けられる

・金額被害は少額であっても、心理的負担・時間的損失が大きい傾向

報告レポートは以下のリンクより無料でダウンロードいただけます。

https://www.ndda.net/hotline-report/

※第2回の対象期間は2025年11月1日～2026年1月31日

尚、当協会の正会員の皆様にはより詳細なレポートを閲覧頂けます。

（情報提供者の個人情報は削除したうえで実際の通報内容の共有や被通報企業名のリスト等）

当協会の活動にご賛同頂ける企業の皆様は正会員への応募をご検討頂けますと幸いです。

正会員募集のご案内はこちらまで https://www.ndda.net/membership/

■ダークパターン・ホットラインへの情報提供について

当協会では、ダークパターンによる被害を減らし、インターネットの安心と信頼を守る活動の一環として、消費者の不利益や混乱を招く「ダークパターン」に関するホットラインを設置しています。

消費者の皆様が声をあげてくださることは、ダークパターンの実態を把握するために非常に重要です。皆様から寄せられた情報が、今後の被害を減らすことにつながります。小さな違和感でも構いません。是非情報提供にご協力ください。

ホットラインへの情報提供はこちらまで https://www.ndda.net/about-hotline/

■協会について

名称：一般社団法人ダークパターン対策協会

住所：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町１丁目７番８号 VORT秋葉原IV-2F

電話番号：03-6683-6099 ※対応時間は平日9:00～17:30

事業内容：Webサイトのダークパターン問題の解決と誠実なWebサイトを増やすための

認定制度運営・教育・提言活動

協会HP：https://www.ndda.net/

公式Youtube：https://youtube.com/channel/UChcNQBonbJidBTFdnqWoMNg?si=pSnStBGGPfwX7BfE

公式X：https://x.com/nddassociation

■お問い合わせ先

ご不明点やご質問は、下記までご連絡ください。

enquiry@ndda.net