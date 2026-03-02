国内初 *、SGP.32準拠のeIMを提供 | eSIM Tech Partner「LibeSIM」正式サービス開始

コモン・クリエーション株式会社eSIM Tech Partner「LibeSIM」正式サービス開始

コモン・クリエーション株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：牟田和貴、以下「当社」）は、eSIMの「発行 × 回線 × 管理 × 開発」をフルスタックで提供するeSIM Tech Partner「LibeSIM」（ライブシム）の正式サービスを、2026年3月2日より開始いたします。

※ 2026年2月時点、SGP.32準拠のeIM（eSIM IoT Remote Manager）を提供する国内企業として。（当社調べ）

背景

IoTデバイスの急速な普及に伴い、物理SIMの配布・管理コストやリードタイムが、多くの通信事業者・SIer・デバイスメーカーにとって大きな課題となっています。

こうした中、GSMAが策定したIoT向けeSIM規格「SGP.32」に基づくeIM（eSIM IoT Remote Manager）への注目が世界的に高まっています。グローバルでは、大手SIMベンダーやセキュリティ企業が相次いでSGP.32準拠ソリューションの商用提供を開始しており、2026年がeSIM／SGP.32の本格普及元年となりつつあります。

国内においても、ローカル5Gを中心にeSIMの需要が拡大しており、eIMを活用したIoTデバイス運用のニーズが急速に顕在化しています。しかしながら、eSIMの発行からリモート管理までを一貫して対応できる国内事業者は限られており、導入には複数のベンダーを組み合わせる必要がありました。

LibeSIMは、こうした課題を解決するため、「発行 × 回線 × 管理 × 開発」のフルスタックを1社で提供する”eSIM Tech Partner”として、PoCから商用展開まで一貫した技術支援を行います。

先行リリースでの反響

LibeSIMは、2025年12月に開催された「ローカル5Gサミット2025」において先行リリースを実施いたしました。通信事業者様・SIer様・端末ベンダー様をはじめ、多数のお客様よりPoC・導入に関するお問い合わせをいただいております。

今後は、先行リリース時のフィードバックを踏まえ、管理ダッシュボードの機能拡充、API連携の強化、eIMの接続検証範囲の拡大などを進めてまいります。

サービス概要

LibeSIMは、以下の4つのサービスを通じて、お客様のeSIM導入における主要な課題を解決いたします。

1. eIM（IoTリモート管理）

国内初 *、SGP.32準拠のeIMをサービス提供

GSMA SGP.32準拠のeIM（eSIM IoT Remote Manager）により、IoTデバイスのeSIMプロファイルを遠隔から一括管理するサービスです。デバイスへの物理的なアクセスなしに、プロファイルのインストール・有効化・切り替えを実行できます。

eIM（eSIM IoT Remote Manager）の仕組み

SGP.32準拠のeIMをサービス提供するのは、国内企業として初 *となります。eIMの設計・開発で培った知見を活かし、PoC設計から商用展開まで一貫した技術支援を行います。

eIMの導入をご検討のお客様向けに、無償デモ・PoCでの技術検証も実施しております。eIMの動作イメージや自社環境での適用可能性をご確認いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

eSIM／SGP.32の活用例

料金体系

- 自動車・車載機器のパーマネントローミング規制への対応コネクテッドカーや車載テレマティクス機器において、渡航先の国や地域に応じてeSIMプロファイルを遠隔で切り替えることで、パーマネントローミング規制を回避。現地作業なしに、通信環境を最適化できます。- 大容量回線・音声回線の柔軟な利用通常時はデータ通信用、必要に応じて大容量データ回線や音声通話対応プロファイルに遠隔切り替え。用途やコストに応じた最適な回線を、デバイスに触れることなく選択できます。- ローカル5G（自営網）とキャリア公衆網の切り替え自動運転バスなどの運用において、工場・倉庫・施設内ではローカル5Gの自営網に接続し、施設外ではキャリアの公衆網に自動切り替え。eIMによりプロファイルの切り替えを一括管理することで、ネットワーク運用の複雑さを解消します。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/19_1_7ba74eac7d7d1ac6a53ffce00e1ea998.jpg?v=202603021151 ]2. eSIM発行プラットフォーム（SM-DP+）

eSIMプロファイルをオンデマンドで発行・配布するクラウドプラットフォームです。大手SIMベンダーの初期費用と比較して約1/10のコストで導入可能で、PoC用の1枚から商用展開の数千枚まで、最短1週間で発行いたします。QRコード、メール、API連携など複数の配布方式に対応しており、お客様のサービスに柔軟に組み込むことが可能です。

eSIM発行の流れ

本プラットフォームはキャリア網に依存しない構成のため、ローカル5GおよびsXGPのプライベートネットワーク環境にも対応しております。現在は、ローカル5Gのお客様を中心に、多くのプロジェクトでご利用いただいております。

また、iPhoneでの動作にも対応しているほか、SUCI（Subscription Concealed Identifier／加入者秘匿識別子） によるセキュアな認証にも対応しており、5G時代のセキュリティ要件を満たすeSIM環境を提供いたします。

料金体系

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/19_2_d7e45930b6e214a5d6072afd43701dbf.jpg?v=202603021151 ]3. MVNO回線 × SIMアプレット

当社の自社MVNO回線とSIMアプレットをワンパッケージで提供するサービスです。回線契約とアプレット機能が一体となっているため、別ベンダーとのインテグレーションが不要です。

SIMアプレットを組み合わせることで、GPS不要の位置情報取得、デバイス認証、セキュアストレージなど、多彩な付加価値をつけたサービスを提供しております。

IoT機器のハードウェア改修なしにeSIM上で付加価値機能を実装できるため、既存のデバイスをそのまま活用しながら、通信を起点とした新たなサービス展開が可能です。

SIMアプレットの活用例

料金体系

- レンタル機器（プリンター・建機等）のSIMベース位置情報による所在管理- 観光ソリューション向けトラベルSIMへのSIMアプレット搭載- IoTデバイスのデバイス認証・管理機能の付加[表3: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/19_3_5c8df20eecc1b799e0a4db134dc6b2e8.jpg?v=202603021151 ]4. R&D・技術支援

上記3つのサービスに付随して、eSIMに関わる幅広い技術領域をカバーするR&D・技術支援を提供いたします。

SIMアプレット開発、API設計・システム連携、eUICC（組み込み型SIMチップ）の調達支援、eIM導入支援など、ソフトウェア開発で培ったシステム設計力と通信技術の専門知見を併せ持つ開発チームが、お客様の要件に合わせて最適なeSIM環境を設計いたします。

料金体系

LibeSIMが選ばれる理由

フルスタック提供

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/19_4_72c57e97bce901c6bcb0d7592b2cc8c0.jpg?v=202603021151 ]

eSIM発行（SM-DP+）、MVNO回線、SIMアプレット、SGP.32準拠のeIMを1社で提供。複数ベンダー間のインテグレーションコストや責任分界点の曖昧さを解消します。

圧倒的なコスト優位性

エコシステムの内製化により、大手SIMベンダーと比較して初期費用が約1/10。スモールスタートでの検証が可能です。

即日発行・小ロット対応

大手ベンダーでは数週間～数ヶ月かかるeSIM発行を、最短～1週間で実現。PoC用の1枚から対応可能です。

PoCから商用展開まで一貫支援

検証段階からの技術パートナーとして伴走し、eSIMに関わるあらゆる技術課題に対応いたします。

事業責任者のコメント

コモン・クリエーション株式会社 LibeSIM 事業責任者 山本 真基

eSIMの技術は急速に進化していますが、国内では発行・回線・管理がそれぞれ別のベンダーに分かれており、導入のハードルが依然として高い状況です。PoC段階でも複数のベンダーと個別に契約・調整が必要で、検証を始める前に数ヶ月を費やしてしまうケースも珍しくありません。

LibeSIMでは、eSIMの発行から回線の調達、eIM（IoTリモート管理）までをフルスタックで提供することで、お客様がeSIMの価値をすぐに検証し、商用展開に踏み出せる環境を整えました。特にSGP.32準拠のeIMについては、国内ではまだ技術情報も限られている中で、いち早くサービスとして提供できる体制を構築しています。

2026年はeSIM、とりわけSGP.32が本格的に普及するターニングポイントと考えています。当社は、「eSIM Tech Partner」として、通信事業者様やIoTデバイスメーカー様のeSIM導入を技術面から支え、日本国内のeSIMエコシステムの発展に貢献してまいります。

今後の展望

当社は、LibeSIMを通じてeSIM技術の自由化を推進し、通信事業者様からIoTデバイスメーカー様まで、幅広いお客様のeSIM導入を支援してまいります。具体的には、以下の取り組みを予定しております。

パートナープログラムの拡充

LibeSIMの技術・サービスを活用していただくための協業プログラムとして、「再販・代理店モデル」「ホワイトラベル提供」「技術パートナーシップ」の3モデルをご用意しております。

ユースケースの拡大

ローカル5G・IoTデバイス管理に加え、イベント・興行向けの大量配布、自治体の災害対策用途、観光ソリューションなど、新たなユースケースへの展開を進めてまいります。

IIN（発行者識別番号）の活用

当社は国際電気通信連合（ITU）よりIIN（Issuer Identification Number）の割り当てを受けており、ICCIDの自動発番を含むeSIM発行のバリューチェーン全体を自社で完結できる体制を構築してまいります。

LibeSIM サービスサイト

https://solution.common-creation.com/iot-sim/libesim

会社概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/84723/table/19_5_7110610ce092b93ffc1de6324cfec89c.jpg?v=202603021151 ]